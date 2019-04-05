15 звездных детей, которым в наследство досталось не только громкое имя, но и потрясающая внешность

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Напрасно говорят, что на детях талантливых людей природа отдыхает. И способности, и красота передаются по наследству, мы уверены. Достаточно посмотреть нашу подборку, и от сомнений не останется и следа.

Нам в AdMe.ru нравится узнавать важные новости из жизни знаменитых людей. А самой большой гордостью любого человека являются его дети. С чем мы полностью согласны. Вы только посмотрите, как выросли дети звезд и какими восхитительными стали.

Мишель Серова, дочь Александра Серова и Елены Стебенёвой

Мелания Кондрахина, дочь Тины Канделаки и Андрея Кондрахина

Елизавета Хорошилова, дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова

Полина Куценко, дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко

Александра Кеосаян, дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна

Михаил Семендуев, сын Жасмин и Вячеслава Семендуева

Анастасия Сафонова, дочь актера Кирилла Сафонова и Елены Сафоновой

Софья Исаева, дочь актера Дмитрия Исаева и Аси Шибаровой

Мария Бордовских, дочь Юлии Бордовских и Алексея Кравцова

Софья Кузьмина, дочь Владимира Кузьмина и Татьяны Артемьевой

Галина Юдашкина, дочь Валентина Юдашкина и Марины Юдашкиной

Алиса Салтыкова, дочь Ирины Салтыковой и Виктора Салтыкова

Сарина Турецкая, дочь Михаила Турецкого и Лианы Турецкой

Андрей Удалов, сын Марии Мироновой и Игоря Удалова

Вера Панфилова, дочь Константина Кинчева и Александры Панфиловой