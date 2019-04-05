15 звездных детей, которым в наследство досталось не только громкое имя, но и потрясающая внешность
Напрасно говорят, что на детях талантливых людей природа отдыхает. И способности, и красота передаются по наследству, мы уверены. Достаточно посмотреть нашу подборку, и от сомнений не останется и следа.
Нам в AdMe.ru нравится узнавать важные новости из жизни знаменитых людей. А самой большой гордостью любого человека являются его дети. С чем мы полностью согласны. Вы только посмотрите, как выросли дети звезд и какими восхитительными стали.
Мишель Серова, дочь Александра Серова и Елены Стебенёвой
Мелания Кондрахина, дочь Тины Канделаки и Андрея Кондрахина
Елизавета Хорошилова, дочь Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова
Полина Куценко, дочь Марии Порошиной и Гоши Куценко
Александра Кеосаян, дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна
Михаил Семендуев, сын Жасмин и Вячеслава Семендуева
Анастасия Сафонова, дочь актера Кирилла Сафонова и Елены Сафоновой
Софья Исаева, дочь актера Дмитрия Исаева и Аси Шибаровой
Мария Бордовских, дочь Юлии Бордовских и Алексея Кравцова
Софья Кузьмина, дочь Владимира Кузьмина и Татьяны Артемьевой
Галина Юдашкина, дочь Валентина Юдашкина и Марины Юдашкиной
Алиса Салтыкова, дочь Ирины Салтыковой и Виктора Салтыкова
Сарина Турецкая, дочь Михаила Турецкого и Лианы Турецкой
Андрей Удалов, сын Марии Мироновой и Игоря Удалова
Вера Панфилова, дочь Константина Кинчева и Александры Панфиловой
Ну что, вы еще сомневаетесь, что красота передается по наследству?