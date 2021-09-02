15+ знаменитостей, которых считают привлекательными не журналисты и критики, а обычные люди

В интернете можно найти немало рейтингов привлекательности знаменитостей. Но пользователь сайта Reddit захотел узнать, кого назовут красивыми не журналисты и критики, а обычные люди. Тысячи мужчин и женщин ответили на этот вопрос.

Мы в AdMe.ru тоже заинтересовались дискуссией на сайте Reddit и решили посмотреть, какие звезды в итоге оказались любимчиками зрителей. Вот список знаменитостей, набравших больше 4 тыс. лайков. Дочитайте статью до конца, чтобы увидеть в бонусе одного из неожиданных лидеров рейтинга, который уложил на лопатки почти всех остальных участников.

Генри Кавилла считают привлекательным 23,4 тыс. человек

Генри Кавилл сыграл Супермена в ряде фильмов, а также стал звездой сериала «Ведьмак».

Вигго Мортенсен, сыгравший Арагорна в серии фильмов «Властелин колец», набрал 10,4 тыс. голосов

Роль Арагорна и правда принесла этому датско-американскому актеру известность. Но он покорял зрителей и в дальнейшем. Например, в фильмах «Оправданная жестокость», «Порок на экспорт», «Капитан Фантастик» и «Зеленая книга».

Идрис Эльба — тоже 10,4 тыс. голосов

Идрис Эльба снимался в картинах «28 недель спустя», «Долгий пусть к свободе», «Тихоокеанский рубеж» (2013), в трилогии «Тор», а также в сериале «Лютер». Кроме того, актер пробует себя в качестве музыканта.

«Пол Радд вообще не стареет», — решили 9,5 тыс. человек

Фанаты сериала «Друзья» до сих пор помнят Пола в роли возлюбленного Фиби. Почитатели же кинематографической вселенной Marvel знают его как Человека-муравья.

8,9 тыс. пользователей сайта Reddit поддержали Дэнни Де Вито

Дэнни Де Вито — американский актер, режиссер и продюсер. Он работал в съемочных группах таких культовых фильмов, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Крупная рыба», «Криминальное чтиво», «Эрин Брокович».

У Аны де Армас 8,7 тыс. лайков

Эту кубино-испанскую актрису можно увидеть в фильмах «Бегущий по лезвию 2049» и «Достать ножи».

Как и следовало ожидать, в рейтинге оказалась Моника Беллуччи (ее кандидатуру поддержали 8,2 тыс. человек)

Оценить актерскую игру итальянки Моники Беллуччи можно в фильмах «Малена», «Необратимость», «007: Спектр» и многих других.

«Когда я был моложе, идеалом для меня была Кэтрин Зета-Джонс», — признался один из пользователей сайта. 7,8 тыс. человек с ним согласились

Больше всего критиков поразила игра Кэтрин Зеты-Джонс в мюзикле «Чикаго»: за роль в этом фильме актрисе вручили «Оскар».

За молодого Марлона Брандо проголосовали 7,5 тыс. человек

Марлон Брандо — легенда голливудского кино. В его активе 8 номинаций на премию «Оскар» и 2 победы (за ленты «В порту» и «Крестный отец»).

Марго Робби набрала 6,2 тыс. голосов

Эту австралийку можно увидеть в картинах «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех».

6,1 тыс. человек согласились с тем, что в рейтинге самых привлекательных звезд должен быть Юэн Макгрегор

Среди работ Юэна — фильмы «На игле», «Крупная рыба», «Звездные войны», «Я люблю тебя, Филлип Моррис», «Доктор Сон».

Много почитателей и у Криса Хемсворта (5,8 тыс. лайков)

Этот актер наиболее известен ролью Тора в кинематографической вселенной Marvel.

Кейт Бекинсейл отдали свои голоса 5,4 тыс. человек

Кейт — звезда серии фильмов «Другой мир».

За Натали Портман проголосовали 4,9 тыс. пользователей сайта

Уже первая работа — дебютная роль в фильме «Леон» — принесла Натали известность. Потом актриса сыграла в ряде ярких лент: «Близость», «V — значит вендетта», «Черный лебедь» и других.

Шарлиз Терон считают привлекательной 4,8 тыс. человек

Во многих лентах Шарлиз играла красавицу. Но восторг критиков и премию «Оскар» ей принес фильм «Монстр». Для роли в этой картине актрисе пришлось измениться практически до неузнаваемости.

У Джона Хэмма 4,4 тыс. лайков

Джон — звезда сериала «Безумцы».

Такой же результат у Одри Хепберн

В списке величайших звезд кино за 100 лет Американский институт киноискусства поставил Одри на 3-е место среди актрис. Хепберн сыграла во многих отличных фильмах, а за роль в «Римских каникулах» ей вручили «Оскар».

Бонус: больше 15 тыс. человек согласились с тем, что самый привлекательный в мире мужчина — это диснеевский герой Гастон («Красавица и Чудовище»)