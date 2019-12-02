15 свадебных образов российских и зарубежных звезд, которые вышли замуж в этом году

98 27 33 28k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Уходящий год был урожайным на звездные свадьбы. Кто-то из знаменитостей устроил пышную и шумную церемонию, детали которой наперебой освещали СМИ. Другие же пары, наоборот, сделали праздник только для самых близких. Одни связали свои судьбы вскоре после знакомства, иные же — спустя годы отношений. Но неизменно в центре внимания оказывались образы новобрачных.

AdMe.ru желает счастья и долгих лет совместной жизни всем героям нашей статьи и любуется свадебными нарядами звездных невест.

Хейли Болдуин

Американская модель вышла замуж за канадского певца и музыканта Джастина Бибера. Девушка так тщательно скрывала детали своего свадебного образа, что к церкви шла внутри белого шатра, который поддерживали охранники.

Модель выбрала длинное платье из шифона со спущенными рукавами и открытой спиной. Отдельной изюминкой наряда невесты стала фата, на которой была вышита надпись: «Пока смерть не разлучит нас». Кстати, Хейли взяла фамилию мужа и теперь она Хейли Бибер.

Анастасия Каменских

Продюсер Алексей Потапенко (Потап) и певица Анастасия Каменских познакомились еще в 2006 году, когда Алексей искал вокалистку для исполнения припевов в его песнях. Потапенко увидел в девушке музыкальный потенциал, и вскоре возник дуэт «Потап и Настя». Поклонники давно подозревали артистов в том, что их связывают не только профессиональные, но и личные отношения, однако Алексей и Анастасия отрицали это. Скрывать свои чувства влюбленные перестали буквально утром в день свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года (официально же музыканты расписались еще в октябре 2018 года).

Свадебный наряд Анастасии был очень элегантным и одновременно чувственным: она была в кружевном платье-трансформере со съемным фатиновым шлейфом. Силуэт платья подчеркивал фигуру невесты.

Паулина Андреева

Актриса Паулина Андреева и режиссер Федор Бондарчук поженились в сентябре. Официальная регистрация проходила в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге. Мероприятие было максимально закрытым, но по снимку, который Паулина выложила в своем инстаграме, понятно, что образ невесты был безупречен.

Лорен Хэшиан

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон женился на своей возлюбленной певице Лорен Хэшиан спустя 12 лет отношений. У пары 2 детей — дочери Тиана и Жасмин. Церемония прошла на Гавайских островах.

Невеста предстала в длинном кружевном платье. А сам «Скала» отдал предпочтение рубашке и штанам белого цвета, а в качестве аксессуара выбрал традиционное гавайское украшение на шею.

Ксения Собчак

В день торжества невеста сменила 4 наряда. Для росписи в загсе она выбрала платье от греческого дизайнера Christos Costarellos в классическом стиле (фото выше).

На венчании Ксения была в сшитом специально для нее венчальном платье российского бренда EDEM Couture. Закрытое платье с длинной, расшитой цветами фатой было достаточно скромным. Необычным акцентом в этом образе была плетеная шапочка из бисера на голове невесты.

За время свадебного банкета невеста сменила 2 платья. Одно из них — на фото выше.

Надежда Оболенцева

Бизнесвуман и светская львица Надежда Оболенцева стала супругой режиссера и продюсера Резо Гигинеишвили. Невеста выбрала для праздника платье-трансформер от Ulyana Sergeenko, превращающееся в мини благодаря отстегивающемуся нижнему ярусу.

На свадебной вечеринке Надежда отстегнула нижний ярус платья, чтобы было удобнее танцевать.

Софи Тернер

23-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер вышла замуж за музыканта Джо Джонаса. Невеста поделилась кадром со свадебной церемонии в своем инстаграме, подписав его: «Мистер и миссис Джонас».

Софи остановила свой выбор на роскошном платье с кружевными рукавами от модного дома Louis Vuitton. На создание наряда ушло около 14 м тюля, а также 50 тыс. белых бусин и 50 тыс. кристаллов.

Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов расписались в октябре 2018 года. Спустя полтора месяца после этого события на свет появился их первенец — сын Михаил. А в начале июля 2019 года пара устроила свадебное торжество в Италии для друзей и близких. Для него Регина выбрала 2 свадебных платья. Один из нарядов (фото наверху) был выполнен в историческом стиле, с лифом-корсетом, полупрозрачными расклешенными рукавами и двухслойной юбкой. Образ дополняла длинная фата из муслина. В своем инстаграме Регина призналась, что чувствует себя в этом платье шекспировской Джульеттой.

Другой наряд невесты — приталенное платье с прозрачной накидкой, расшитой бисером в форме расходящихся лучей.

Хайди Клум

Фотомодель и актриса Хайди Клум вышла замуж за немецкого музыканта, гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Жених младше Клум на 16 лет. Пара расписалась еще в феврале, а отметили это событие молодожены летом на острове Капри в Италии.

Свадебная церемония проходила на роскошной яхте, которая когда-то принадлежала Аристотелю Онассису. За время праздничного торжества невеста сменила 3 наряда.

Анна Семак

Анна — писатель, блогер и супруга российского футболиста, а ныне тренера питерского «Зенита» Сергея Семака. Пара вместе уже более 17 лет, а женаты они с 2008 года. Известно, что с конца 2018-го до июня 2019 года Анна и Сергей жили раздельно. Информации о том, что они разводились официально, нет, но в начале этого лета, когда они летели в самолете, Сергей по громкой связи вновь сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Свадьба же состоялась в начале октября на озере Комо в Италии.

Всего у пары 8 детей на двоих, и все они присутствовали на свадьбе. От первых браков у Сергея сын, а у Анны — дочь. Совместных детей у них 6, в том числе усыновленная в 2016 году девочка с ограниченными возможностями. Невеста, блиставшая на свадьбе в элегантном белом платье с длинной фатой, написала в своем инстаграме: «Я благодарна мужчине, который, стоя в стороне, терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе».

Филиппа Коэн

Филиппа — психолог, член отдела профессиональной психологии Британского психологического общества, а с 30 апреля 2019 года еще и жена британского актера Джуда Лоу. Регистрация отношений Коэн и Лоу состоялась в мерии Лондона. На мероприятие были приглашены только родственники и самые близкие друзья пары. На актере был синий вельветовый костюм и шляпа, а новобрачная выбрала кремовое мини-платье.

Бонус: Приянка Чопра

Индийская актриса и модель вышла замуж за американского музыканта Ника Джонаса в декабре 2018 года. Свадьба прошла в Индии и длилась несколько дней, у невесты было 2 наряда. В 1-й день торжества пара провела церемонию в европейском стиле. На нее Приянка надела изготовленное по индивидуальному заказу платье от дизайнерского дома Ralph Lauren (фото наверху). Образ дополняла роскошная фата длиной более 20 м. На 2-й день праздника невеста появилась перед гостями в традиционном индийском свадебном наряде ярко-красного цвета, украшенном драгоценными камнями и вышивкой.