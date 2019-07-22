15 самых красивых наций, которые выбирали люди по всему миру

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Все нации по-своему прекрасны, ведь каждую из них природа одарила своей уникальной внешностью. И все же аналитический интернет-портал для путешественников Big Seven Travel решил устроить опрос и выяснить, какие национальности считают самыми «горячими». В исследовании приняли участие 1,5 млн респондентов, было определено 50 самых «притягательных» наций.

AdMe.ru с эстетическим удовольствием просмотрел всех представителей из этого списка и хочет показать вам топ-15 его участников.

15. Барбадосцы

14. Кенийцы

13. Голландцы

12. Французы

11. Костариканцы

10. Канадцы

9. Англичане

8. Армяне

7. Итальянцы

6. Южноафриканцы

5. Австралийцы

4. Бразильцы

3. Филиппинцы

2. Датчане

1. Украинцы

А вы согласны с результатами голосования? Кому бы вы присудили 1-е место? Делитесь своим мнением в комментариях!

Фото на превью gianginoble11 / instagram

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