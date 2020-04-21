15 привычных вещей, у которых есть названия, но их мало кто знает

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Поразительно, но у всех вещей в мире есть свои названия, хоть многие из них мы именуем «вон та штука» и «вот эта деталька». Ничего зазорного в этом нет, но все же иногда так приятно блеснуть эрудицией и назвать горизонтальную драпировку штор ламбрекеном, а фасад выдвижного ящика — шефлотом.

Авторы AdMe.ru при создании этой статьи с удивлением обнаружили у себя слезное мясцо и фильтрум, вспомнили, как держали в зубах пуцку и открывали мамин фермуар. Теперь мы готовы расширить лексикон наших читателей и вместе с вами выучить несколько малоизвестных слов.

1. Шинка

Шинка — это ободок кольца, который мы надеваем на палец. Например, если вы заказываете гравировку, то ее делают на внутренней части этой детали. А стандартные обручальные кольца — это и есть одна сплошная шинка.

2. Пукля

А на вашей любимой сумочке есть пукля? Это такая фурнитура в виде ножек или заклепок на дне данного аксессуара, которая служит как для защиты нижней части сумки от повреждения, так и для украшения.

3. Ламбрекен

Слово, в переводе с французского означающее «лоскут» или «отрезок», стало довольно часто звучать в домах после появления на телевидении программ о дизайне интерьера. Ламбрекен представляет собой горизонтальную драпировку, которая закрывает верхнюю часть штор. Считается, что такое оформление оконного проема делает интерьер более завершенным.

4. Раскета

При сгибе ладони на внутренней стороне запястья хорошо видны складки кожи — раскеты. Хироманты называют их браслетами и умудряются определять по ним продолжительность жизни человека.

5. Пуцка

Каждый из нас хоть однажды держал в зубах пуцку. Да-да, и вы тоже! Так называется резиновое колечко воздушного шарика, через которое мы наполняем этот атрибут праздника воздухом.

6. Фронтиспис

Фронтисписом называется рисунок, размещенный в самом начале книги между форзацем и титульным листом. Чаще всего это изображение автора или иллюстрация к произведению.

7. Ниггли-виггли

Сладкоежкам, вероятно, хорошо знакомы конфеты Hershey с торчащим из обертки бумажным хвостиком. На самом деле даже у хвостика есть название — он гордо именуется ниггли-виггли.

8. Заушник

Заушник есть у любых очков: это та самая деталь, которая идет от края линзы за ухо и помогает данному аксессуару держаться на лице.

9. Шефлот

Шефлотом называется фасад выдвижного ящика любой мебели. Поэтому, наводя порядок, вы можете не просто протирать поверхности, а чистить шефлоты, что придает процессу уборки некоторое разнообразие.

10. Слезное мясцо

Слезным мясцом называется шарик плоти, расположенный во внутреннем уголке глаза. Рядом с ним находятся слезное озеро, слезный ручей и слезные сосочки. Не названия, а песня!

11. Каст

Оправа, которая держит камень в ювелирных изделиях и бижутерии, называется каст. Именно он отвечает за то, чтобы ваш бриллиант или топаз были четко зафиксированы и не выпали из кольца или сережек.

12. Фермуар

Наши мамы не знали, что ежедневно пользуются фермуарами. Кошельки с таким видом застежки были очень популярны во времена СССР, да и сегодня не редкость. Фермуар — это металлический каркас с замочком-защелкой, который используется при пошиве сумок, футляров для очков и кошельков.

13. Фильтрум

У вертикальной впадинки между носом и верхней губой есть свое название — фильтрум. В некоторых культурах существуют легенды о появлении этого желобка. Согласно одной из них, это отпечаток пальца ангела-хранителя, который при рождении малыша кладет ему перст на губы, чтобы новорожденный забыл о своих прошлых жизнях.

14. Пуллер

Пуллер — это подвеска (чаще всего кожаная или пластиковая), которая крепится к стандартному бегунку на молнии и облегчает ее застегивание. В обычной жизни мы чаще всего называем эту штуку «собачкой».

15. Клик-клак

Клик-клак — это такой тип заколки, который наверняка есть у каждой юной модницы, использующей аксессуары для волос. Необычное название это украшение получило из-за характерного щелкающего звука, который заколка издает при открывании и закрывании.

А какие малоизвестные названия привычных вещей знаете вы?