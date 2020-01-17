15 обычных вещей из прошлого, которые кажутся современным людям крайне странными

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Без карне и портбукета не обходилась ни одна уважающая себя девушка 200 лет назад, а вот распялка нужна была и мужчинам, и женщинам в равной степени. Что же это за вещи, которые были так необходимы в прошлом, а сейчас удивляют нас, как марсианина спиннер, мы покажем и расскажем в нашей статье.

AdMe.ru прокатился в машине времени сквозь десяток веков и откопал слегка безумные штуковины, которыми раньше люди пользовались ежедневно.

Но сначала — загадка. Как вы думаете, что это такое? Ответ вы найдете в конце статьи

1. Очки из Якутии, которые защищали глаза от снежной белизны

2. Пьянелле (или цокколи), XIV–XVII века. Обувь, которая защищала платье от грязи и показывала статус хозяйки

3. Зубочистки, 1550–1600 годы

4. Распылитель пудры для париков, XVII век

5. Бурдалю, XVII–XVIII века. Судно, которое дамы использовали во время длительных поездок или визитов, подкладывая под многослойные пышные юбки

6. Обогреватель для постели, XVI–XIX века. Его заполняли горячими углями и клали под одеяло перед сном

7. Карне, XIX–XX века. Бальная книжка, в которую дама записывала номера танцев и имена кавалеров

8. Портбукет, XIX век. Держатель для цветов с ручкой, который защищал перчатки и платье от пятен, а также служил украшением. Его крепили к платью или носили в руках

9. Фен, 1880–1890 годы. Его наполняли кипятком и расчесывали им волосы до высыхания

10. Распялка для перчаток, XIX век. Перед надеванием ею расправляли тонкие и узкие лайковые перчатки, без которых выходить из дома считалось недопустимым

11. Педоскоп, 1920–1960 годы. Устройство для рентгена ступней прямо в магазине. С его помощью определяли, насколько плотно сидит обувь

12. Устройство для исправления формы носа. В 1930 году было продано 100 тыс. таких приспособлений. Его нужно было носить несколько часов

13. «Радиошляпа марсианина», 1949 год. Радиоприемник, который работал от батарейки в кармане

14. Обувь, имитирующая прогулку по Луне, 1960-е годы

15. Детский велосипед, 1970-е годы

А вот и ответ на нашу загадку

Израильский департамент древностей в течение полугода не мог определить назначение странного золотого предмета весом 3,5 кг, найденного в 2015 году на одном из иерусалимских кладбищ. Тогда археологи обратились за помощью к пользователям фейсбука. Комментаторы высказывали самые разные предположения: часы, скалка, валик для массажа, священный объект для древних храмовых богослужений. В конце концов ответ был найден. «Золотое веретено» оказалось не древним артефактом, а вполне современным предметом для любителей эзотерики. По словам производителя, он защищает от радиоактивного излучения и оказывает положительное энергетическое влияние на организм. Почему вещь оказалась на кладбище, так и осталось загадкой.

А в вашей семье хранятся вещи из далекого прошлого?