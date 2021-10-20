15 наших звезд, стиль которых менялся так же часто, как погода в марте

С одной стороны, чтобы создать узнаваемый имидж, знаменитости стараются выдержать единый стиль во всем, что касается внешности: от одежды до макияжа. А с другой — они, как и все мы, не прочь поэкспериментировать со своим образом: перекраситься из брюнетки в блондинку, отстричь экстремально короткую челку или нарастить предельно длинные пряди — все это для звезд дело привычное.