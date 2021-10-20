15 наших звезд, стиль которых менялся так же часто, как погода в марте
С одной стороны, чтобы создать узнаваемый имидж, знаменитости стараются выдержать единый стиль во всем, что касается внешности: от одежды до макияжа. А с другой — они, как и все мы, не прочь поэкспериментировать со своим образом: перекраситься из брюнетки в блондинку, отстричь экстремально короткую челку или нарастить предельно длинные пряди — все это для звезд дело привычное.
Мы в AdMe.ru тщательно следим за внешними переменами известных людей и вспомнили, как с годами менялся стиль главных звезд российской эстрады и телевидения.
Ирина Аллегрова
Лада Дэнс
Светлана Лобода
Любовь Успенская
Валерия
Маша Распутина
Ева Польна
Анжелика Варум
Кристина Орбакайте
Лариса Гузеева
Катя Лель
Надежда Бабкина
София Ротару
Наталья Ветлицкая
Валерий Леонтьев
Как вы считаете, каким знаменитостям эксперименты с внешностью пошли на пользу?
Фото на превью Стопудовый хит / Первый канал, East News, Вечерний Ургант / YouTube
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