15 наших знаменитостей, чей маникюр регулярно вызывает бум в сети

У каждой девушки есть свои предпочтения в маникюре. Знаменитости не исключение. Одни любят экспериментировать с дизайном, другие предпочитают классические цвета, а третьим подавай френч, да и только. И такими вещами наши звезды любят делиться с подписчиками в своих аккаунтах.

Внимание AdMe.ru привлекли ухоженные ногти российских знаменитостей. Мы решили рассмотреть их поближе и взять на заметку модные решения. А в качестве бонуса мы расскажем о некогда популярнейшем тренде в маникюре, который вернулся.

1. Настя Ивлеева предпочитает экстремально длинные ногти. Ее не зря называют королевой русского маникюра, креатив у нее на высоте

На снимке слева блогера расхваливали поклонники. А комментарии под фото, которое сама Ивлеева назвала «Загребущая лапка», пестрели сравнениями с Фредди Крюгером, Эдвардом Руки-ножницы, а также просьбами немедленно избавиться от такого маникюра.

2. Анна Цуканова-Котт отдает предпочтение красным оттенкам

3. Ольга Бузова обожает блестки

4. Вера Брежнева часто делает обычный маникюр и выбирает натуральные оттенки, которые подчеркивают ее женственность

5. Всего одна деталь на нейтральных ногтях Марии Погребняк мгновенно превратила их в акцентные и притягивающие взгляды

6. Полина Гагарина в большинстве ситуаций выбирает классику — абсолютный беж или черный глянец

7. Айза Анохина выгодно сочетает светлые оттенки на ногтях со своей загорелой кожей

8. Блогер Дина Саева обожает орлиные ногти и контрасты

9. Ксения Бородина следует трендам, а иногда создает их. После того как она накрасила ногти зеленым лаком, многие девушки просили у своих мастеров «зеленый, как у Бородиной»

10. Виктория Боня часто радует себя яркими цветами и экспериментирует с формой и длиной

11. Анна Хилькевич явно неравнодушна к желтому цвету

12. Ксению Собчак чаще всего можно заметить с натуральными ногтями и маникюром без лишних деталей

13. Алена Водонаева предпочитает все самое необычное. А так как «хищные» ногти снова в тренде, то выбор очевиден

14. Светлана Лобода делает совершенно разный маникюр для выступлений и для повседневности

«В роли „Лободы“ я бываю часто, но намного чаще я мама двоих прекрасных деток».

15. Равшане Курковой нравится нюдовый маникюр, но она не прочь поэкспериментировать

Так вот чья это ручка... Ко мне пришла клиентка с такой фоткой. Говорит, рисуй. © Dovlyatova_nails / Instagram

Бонус: тренд на квадратные наращенные ногти возвращается

Еще недавно наращенные квадратные ногти считались чересчур вульгарными. И многие, вздохнув с облегчением, оставили их в нулевых и стали экспериментировать со своей натуральной формой. Но вдруг они вернулись. Причем чем ниже будет расположена граница между белой и розовой частью ногтя, тем лучше — для более экстремального и контрастного вида.

Чьи предпочтения в маникюре звезд из подборки вам ближе всего?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.