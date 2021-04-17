15 маленьких деталей интерьера южнокорейских домов, которых нам не хватает, как воды в жаркий день

Корейские многоквартирные дома служат по 30–35 лет, после чего их сносят и строят на их месте новые. А сами жители страны с легким сердцем срываются с места и частенько переезжают. Возможно, одна из причин — устройство местных домов. Как и у других корейских вещей и традиций, в них таится не одна изюминка, а, кажется, скрыт целый пирог с изюмом.

AdMe.ru тщательно проштудировал блоги жителей Южной Кореи и составил список наиболее функциональных фишек местных домов. А в бонусе вас ждет типичная картина корейского переезда.

1. Окна и шторы

У нас в домах шторы — это непременный атрибут окон. На окнах в Корее они есть далеко не всегда. Вместо этого многие окна оснащены дополнительными матовыми стеклами или темными внутренними ставнями. Если окно закрыто, свет едва проникает в помещение. Это делается по нескольким причинам. Дома расположены близко друг к другу, поэтому непрозрачное второе стекло помогает сохранить конфиденциальность. Кроме того, оно обеспечивает дополнительную теплоизоляцию в холодное время года.

2. Кухонный кран

Кухонный кран здесь не вполне обычный. У нас на кухне он монолитный, а в Корее — с сюрпризом. Во-первых, у него 2 встроенных режима: струя и душ. Во-вторых, он съемный и может трансформироваться, если необходимо достать до отдаленных уголков раковины.

3. Выключатель

В новых домах совсем не обязательно подходить к каждому выключателю перед выходом из квартиры. Также нет надобности судорожно вспоминать, все ли мы выключили перед уходом. Все потому, что выключатель, расположенный в прихожей или коридоре, отключает освещение во всей квартире после одного нажатия.

4. Ячейки для доставки

Можно забыть о необходимости ждать курьера целый день или согласовывать время доставки. Во многих домах есть специальные ящики, куда приносят заказанный товар. Если товар недешевый, достаточно указать код от ячейки, и курьер положит его туда. В некоторых домах вместо ячеек есть помещение, куда доставщик кладет посылку.

5. Сушилка для белья

Мы сушим белье на веревках либо используем раскладывающуюся сушилку. Корейцы делают иначе: в подсобных помещениях, где стоят стиральные машинки, часто есть кронштейны для сушки белья. При помощи специального рычага их можно опустить до нужного уровня, повесить белье на плечики, а затем поднять к потолку. Когда белье высыхает, снять его можно таким же образом.

6. Чехол для кондиционера

Не все решаются установить кондиционер в квартире — в том числе еще и потому, что он может не вписаться в интерьер. В Южной Корее эту проблему решили очень изящно: в стране можно найти тысячи милых чехлов для охлаждающего прибора. Это помогает ему не пылиться, а также не акцентирует на нем внимание.

7. Противопожарное убежище

Во многих корейских квартирах есть небольшое помещение с герметично захлопывающейся дверью. В комнатке есть фонарик, огнетушитель и специальное снаряжение, с помощью которого можно при необходимости эвакуироваться. А возле окна расположен кронштейн, который многие используют не по назначению — к примеру, на нем сушат чеснок. Стены укрытия имеют металлический каркас и отделаны огнеупорными материалами.

8. Функциональные шкафы и встраиваемая мебель

Одна из характерных особенностей квартир в Стране утренней свежести — стремление их владельцев по максимуму использовать жилое пространство. Поэтому и в малогабаритных квартирах, и в апартаментах (корейцы называют их «апаты») установлены не просто шкафы, а встраиваемая мебель, которая может запросто трансформироваться. Например, в одном из ящиков шкафа небольшой квартиры-студии может скрываться сушилка. Также в шкафах приспособлены ниши с выдвижными полками для бытовой техники. Ящики и полки такой мебели, как правило, очень вместительные, что позволяет даже маленькому жилищу быть уютным.

9. Отдельная стена для телевизора

В гостиных одна стена полностью отводится под телевизор. Ее декорируют не так, как остальные: такую стену отделывают камнем или плиткой. Именно на ней сосредоточены имеющиеся в комнате розетки.

10. Система оповещения о том, кто звонил в дверь

Если в дом кто-то приходил, а хозяева в этот момент отлучались по делам, об этом оповестит особая система. В момент, когда гость звонит в дверь, включается видеокамера, которая фиксирует пришедшего. С ее помощью можно отследить, кто хотел вас навестить, и не пропустить ни одного визита.

11. Большой контейнер для хранения риса

Почти на каждой кухне есть большой ящик для хранения риса. Он встроен в гарнитур и оснащен диспенсером. При нажатии на кнопку определенный объем крупы, например 150 г, отмеряется и отсыпается в нижний ящичек сбоку.

12. Умный держатель для туалетной бумаги

Казалось бы, как можно усовершенствовать держатель для туалетной бумаги? У нас это простенькая пластмассовая или металлическая конструкция. В Южной Корее держатель для туалетной бумаги функционален и больше напоминает пульт управления. С помощью него можно открыть дверь квартиры, если кто-то пришел, ответить на звонок и даже послушать радио. А еще в нем есть полочка для смартфона.

13. Стулья без ножек

Корейцы не только спят на низких кроватях или на полу, но и используют кресла и стулья без ножек. В таких сиденьях работают за компьютером, читают или просто отдыхают. Это объясняется традициями: в стране издавна на полу ели, играли, общались. Такая «культура пола» сохраняется и по сей день, а иностранцы, живущие в Корее, отмечают, что подобные сиденья удобнее, ведь при их использовании не затекают ноги.

14. Система контроля газа

Газовые плиты оборудованы особой системой контроля. В центре конфорки есть небольшой штырек. При установке посуды на горелку он опускается. Если же обитатель квартиры включил газ и ничего не поставил на конфорку, через некоторое время его подача прекратится автоматически.

15. Использование крыш

В Корее на крышах не только размещают телевизионные антенны и другие коммуникации. Их используют в качестве террас, где можно подышать воздухом, полюбоваться видом на город или устроить пикник. Для этого достаточно всего лишь подняться на лифте на последний этаж.

Бонус: подъемный кран вместо грузового лифта

Корейцы очень мобильны и часто переезжают из одной квартиры в другую. Несмотря на это, в домах нет грузовых лифтов. Дело в том, что жилье сдается с мебелью и бытовой техникой. Причем в квартирах одного дома зачастую абсолютно одинаковая мебель. Корейцы не утруждают себя разработкой индивидуального дизайна, и это не зависит от материального положения. А если все же нужно перевезти крупногабаритную мебель или технику, то для этого используют подъемный кран. При помощи него мебель через окно доставляют владельцу.