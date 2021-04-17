15 маленьких деталей интерьера южнокорейских домов, которых нам не хватает, как воды в жаркий день
Корейские многоквартирные дома служат по 30–35 лет, после чего их сносят и строят на их месте новые. А сами жители страны с легким сердцем срываются с места и частенько переезжают. Возможно, одна из причин — устройство местных домов. Как и у других корейских вещей и традиций, в них таится не одна изюминка, а, кажется, скрыт целый пирог с изюмом.
AdMe.ru тщательно проштудировал блоги жителей Южной Кореи и составил список наиболее функциональных фишек местных домов. А в бонусе вас ждет типичная картина корейского переезда.
1. Окна и шторы
У нас в домах шторы — это непременный атрибут окон. На окнах в Корее они есть далеко не всегда. Вместо этого многие окна оснащены дополнительными матовыми стеклами или темными внутренними ставнями. Если окно закрыто, свет едва проникает в помещение.
Это делается по нескольким причинам. Дома расположены близко друг к другу, поэтому непрозрачное второе стекло помогает сохранить конфиденциальность. Кроме того, оно обеспечивает дополнительную теплоизоляцию в холодное время года.
2. Кухонный кран
Кухонный кран здесь не вполне обычный. У нас на кухне он монолитный, а в Корее — с сюрпризом. Во-первых, у него 2 встроенных режима: струя и душ. Во-вторых, он съемный и может трансформироваться, если необходимо достать до отдаленных уголков раковины.
3. Выключатель
В новых домах совсем не обязательно подходить к каждому выключателю перед выходом из квартиры. Также нет надобности судорожно вспоминать, все ли мы выключили перед уходом. Все потому, что выключатель, расположенный в прихожей или коридоре, отключает освещение во всей квартире после одного нажатия.
4. Ячейки для доставки
Можно забыть о необходимости ждать курьера целый день или согласовывать время доставки. Во многих домах есть специальные ящики, куда приносят заказанный товар. Если товар недешевый, достаточно указать код от ячейки, и курьер положит его туда. В некоторых домах вместо ячеек есть помещение, куда доставщик кладет посылку.
5. Сушилка для белья
Мы сушим белье на веревках либо используем раскладывающуюся сушилку. Корейцы делают иначе: в подсобных помещениях, где стоят стиральные машинки, часто есть кронштейны для сушки белья. При помощи специального рычага их можно опустить до нужного уровня, повесить белье на плечики, а затем поднять к потолку. Когда белье высыхает, снять его можно таким же образом.
6. Чехол для кондиционера
Не все решаются установить кондиционер в квартире — в том числе еще и потому, что он может не вписаться в интерьер. В Южной Корее эту проблему решили очень изящно: в стране можно найти тысячи милых чехлов для охлаждающего прибора. Это помогает ему не пылиться, а также не акцентирует на нем внимание.
7. Противопожарное убежище
Во многих корейских квартирах есть небольшое помещение с герметично захлопывающейся дверью. В комнатке есть фонарик, огнетушитель и специальное снаряжение, с помощью которого можно при необходимости эвакуироваться. А возле окна расположен кронштейн, который многие используют не по назначению — к примеру, на нем сушат чеснок. Стены укрытия имеют металлический каркас и отделаны огнеупорными материалами.
8. Функциональные шкафы и встраиваемая мебель
Одна из характерных особенностей квартир в Стране утренней свежести — стремление их владельцев по максимуму использовать жилое пространство. Поэтому и в малогабаритных квартирах, и в апартаментах (корейцы называют их «апаты») установлены не просто шкафы, а встраиваемая мебель, которая может запросто трансформироваться.
Например, в одном из ящиков шкафа небольшой квартиры-студии может скрываться сушилка. Также в шкафах приспособлены ниши с выдвижными полками для бытовой техники. Ящики и полки такой мебели, как правило, очень вместительные, что позволяет даже маленькому жилищу быть уютным.
9. Отдельная стена для телевизора
В гостиных одна стена полностью отводится под телевизор. Ее декорируют не так, как остальные: такую стену отделывают камнем или плиткой. Именно на ней сосредоточены имеющиеся в комнате розетки.
10. Система оповещения о том, кто звонил в дверь
Если в дом кто-то приходил, а хозяева в этот момент отлучались по делам, об этом оповестит особая система. В момент, когда гость звонит в дверь, включается видеокамера, которая фиксирует пришедшего. С ее помощью можно отследить, кто хотел вас навестить, и не пропустить ни одного визита.
11. Большой контейнер для хранения риса
Почти на каждой кухне есть большой ящик для хранения риса. Он встроен в гарнитур и оснащен диспенсером. При нажатии на кнопку определенный объем крупы, например 150 г, отмеряется и отсыпается в нижний ящичек сбоку.
12. Умный держатель для туалетной бумаги
Казалось бы, как можно усовершенствовать держатель для туалетной бумаги? У нас это простенькая пластмассовая или металлическая конструкция. В Южной Корее держатель для туалетной бумаги функционален и больше напоминает пульт управления. С помощью него можно открыть дверь квартиры, если кто-то пришел, ответить на звонок и даже послушать радио. А еще в нем есть полочка для смартфона.
13. Стулья без ножек
Корейцы не только спят на низких кроватях или на полу, но и используют кресла и стулья без ножек. В таких сиденьях работают за компьютером, читают или просто отдыхают. Это объясняется традициями: в стране издавна на полу ели, играли, общались. Такая «культура пола» сохраняется и по сей день, а иностранцы, живущие в Корее, отмечают, что подобные сиденья удобнее, ведь при их использовании не затекают ноги.
14. Система контроля газа
Газовые плиты оборудованы особой системой контроля. В центре конфорки есть небольшой штырек. При установке посуды на горелку он опускается. Если же обитатель квартиры включил газ и ничего не поставил на конфорку, через некоторое время его подача прекратится автоматически.
15. Использование крыш
В Корее на крышах не только размещают телевизионные антенны и другие коммуникации. Их используют в качестве террас, где можно подышать воздухом, полюбоваться видом на город или устроить пикник. Для этого достаточно всего лишь подняться на лифте на последний этаж.
Бонус: подъемный кран вместо грузового лифта
Корейцы очень мобильны и часто переезжают из одной квартиры в другую. Несмотря на это, в домах нет грузовых лифтов. Дело в том, что жилье сдается с мебелью и бытовой техникой. Причем в квартирах одного дома зачастую абсолютно одинаковая мебель. Корейцы не утруждают себя разработкой индивидуального дизайна, и это не зависит от материального положения.
А если все же нужно перевезти крупногабаритную мебель или технику, то для этого используют подъемный кран. При помощи него мебель через окно доставляют владельцу.
Какой из этих фишек вы бы уже сейчас хотели дополнить свой быт? А какая кажется вам пустой блажью?