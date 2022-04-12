15+ кумиров нашей юности, которым в этом году внезапно исполняется 40 лет

Многие из нас любят ностальгировать. Мы пересматриваем любимые фильмы и сериалы, снова и снова слушаем песни нашей юности. Из-за этого актеры, сыгравшие в тех картинах, и исполнители тех композиций для нас словно застывают в прошлом. Например, мы помним, как выглядела Наталья Подольская в 24 года, но узнаем ли мы ее теперь, в 39 лет?