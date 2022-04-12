15+ кумиров нашей юности, которым в этом году внезапно исполняется 40 лет
Многие из нас любят ностальгировать. Мы пересматриваем любимые фильмы и сериалы, снова и снова слушаем песни нашей юности. Из-за этого актеры, сыгравшие в тех картинах, и исполнители тех композиций для нас словно застывают в прошлом. Например, мы помним, как выглядела Наталья Подольская в 24 года, но узнаем ли мы ее теперь, в 39 лет?
Мы в AdMe.ru составили список звезд, которым в 2022 году уже исполнилось или будет 40 лет, и заодно вспомнили, как они выглядели раньше.
Екатерина Волкова отметила день рождения 15 января
Ирине Дубцовой исполнилось 40 лет 14 февраля
Екатерина Маликова отпраздновала 40-летие 5 марта
Татьяна Арнтгольц отметила юбилей 18 марта
Петру Федорову исполнится 40 лет 21 апреля
Светлана Устинова отпразднует юбилей 1 мая
Наталья Подольская отметит день рождения 20 мая
Алене Водонаевой исполнится 40 лет 2 июля
Дмитрий Лысенков будет принимать поздравления 6 июля
Марина Александрова перешагнет 40-летний рубеж 29 августа
Андрей и Сергей Сафроновы будут праздновать 30 сентября
Сати Казановой исполнится 40 лет 2 октября
Ирена Понарошку будет принимать подарки 14 октября
Юлию Ковальчук будут поздравлять 12 ноября
Демис Карибидис задует свечи на праздничном торте 4 декабря
Как вам кажется, сильно ли эти знаменитости изменились за прошедшие годы?
Фото на превью East News, ZERKALO / East News, Lomohov Anatoly / East News
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