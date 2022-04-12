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15+ кумиров нашей юности, которым в этом году внезапно исполняется 40 лет

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Многие из нас любят ностальгировать. Мы пересматриваем любимые фильмы и сериалы, снова и снова слушаем песни нашей юности. Из-за этого актеры, сыгравшие в тех картинах, и исполнители тех композиций для нас словно застывают в прошлом. Например, мы помним, как выглядела Наталья Подольская в 24 года, но узнаем ли мы ее теперь, в 39 лет?

Мы в AdMe.ru составили список звезд, которым в 2022 году уже исполнилось или будет 40 лет, и заодно вспомнили, как они выглядели раньше.

Екатерина Волкова отметила день рождения 15 января

Ирине Дубцовой исполнилось 40 лет 14 февраля

Екатерина Маликова отпраздновала 40-летие 5 марта

Татьяна Арнтгольц отметила юбилей 18 марта

Петру Федорову исполнится 40 лет 21 апреля

Светлана Устинова отпразднует юбилей 1 мая

Наталья Подольская отметит день рождения 20 мая

Алене Водонаевой исполнится 40 лет 2 июля

Дмитрий Лысенков будет принимать поздравления 6 июля

Марина Александрова перешагнет 40-летний рубеж 29 августа

Андрей и Сергей Сафроновы будут праздновать 30 сентября

Сати Казановой исполнится 40 лет 2 октября

Ирена Понарошку будет принимать подарки 14 октября

Юлию Ковальчук будут поздравлять 12 ноября

Демис Карибидис задует свечи на праздничном торте 4 декабря

Как вам кажется, сильно ли эти знаменитости изменились за прошедшие годы?

Фото на превью East News, ZERKALO / East News, Lomohov Anatoly / East News
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AdMe/Культура/15+ кумиров нашей юности, которым в этом году внезапно исполняется 40 лет
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