15 звезд, которые в 2000-х казались образцом гламура, а на деле одевались прямо как мы

С каждым случалось: смотришь на свои фотографии из, казалось бы, недавнего прошлого и думаешь: «Я что, правда это носил?» Еще бы, ведь всего десяток-другой лет назад на пике моды были и лосины с платьями, и джинсы с такой низкой посадкой, что хотелось стыдливо прикрыть глаза. А уж знаменитости и подавно демонстрировали все эти тренды на каждом выходе в свет.