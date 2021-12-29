15 звезд, которые в 2000-х казались образцом гламура, а на деле одевались прямо как мы
С каждым случалось: смотришь на свои фотографии из, казалось бы, недавнего прошлого и думаешь: «Я что, правда это носил?» Еще бы, ведь всего десяток-другой лет назад на пике моды были и лосины с платьями, и джинсы с такой низкой посадкой, что хотелось стыдливо прикрыть глаза. А уж знаменитости и подавно демонстрировали все эти тренды на каждом выходе в свет.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить, как выглядели именитые девушки в знойных 2000-х. И некоторых ну просто не узнать.
Кристина Агилера
Линдси Лохан
Кэти Перри
Рианна
Скарлетт Йоханссон
Ирина Шейк
Дрю Бэрримор
Меган Фокс
Дженнифер Лопес
Мила Кунис
Бейонсе
Виктория Бекхэм
Ферги
Пэрис Хилтон
Бритни Спирс
А чем вам запомнились времена слегка безумных 2000-х?
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