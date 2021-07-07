15 фото, которые показывают, что каждая страна — это отдельная маленькая планета

Путешествуя, мы в основном обращаем внимание на достопримечательности. Однако помимо знаменитых красот яркое впечатление могут оставить и совершенно бытовые моменты. Планируя поездку, разве можно подумать, что в телефоне окажутся фото туалета или обычных зонтов.

Мы в AdMe.ru думаем, что порой даже небольшие детали в архитектуре или особенности поведения способны рассказать о стране и ее жителях.

Раз написано, что машинка работает, значит, она и правда работает

«В нашей немецкой фирме, чтобы кто-нибудь случайно не открыл посудомойку, уборщица кладет сверху лист с надписью „Машина работает“. И вот в прошлый четверг она, уходя, забыла его убрать. К 15:00 в пятницу кухня на нашем этаже выглядела так».

Если вы что-то потеряете в Корее, вам это обязательно вернут, даже если вы никуда не будете обращаться

«Потеряла кошелек с картами и удостоверением личности в том числе. Где потеряла — без понятия, поэтому даже мысли не было куда-то обращаться. Спустя 3 месяца пришла посылка из отделения полиции вместе с бумагой, в которой было написано, где был найден кошелек. Посылку доставили прямо до двери квартиры. Я в шоке от корейского менталитета, дамы и господа».

«Я неоднократно уходила из испанских баров, потому что там был очень липкий пол»

«Но тут есть своя логика. Раньше в барах люди оставляли косточки, шелуху и прочие отходы в пепельницах. А после того как пепельницы убрали, стали скидывать и выливать все на пол. Официанты замечаний никогда не делали, так постепенно это переросло в обычай. Сейчас уборку не делают уже специально, чтобы показать, что это место популярно. И теперь в заведениях при входе обычно смотрят на пол: если он чистый, значит, там либо слишком дорого, либо народу не нравится».

Знаки в швейцарских парках, чтобы посетители могли делать упражнения, когда достигают определенных точек в своем походе

В Норвегии на парковках для велосипедов есть небольшие крыши, чтобы сиденье всегда было сухим

В Токио есть автомат, в котором продаются разные виды рыбных бульонов

Эти кабинки в аэропорту Мюнхена можно арендовать, чтобы поспать, поработать или просто уединиться

Специальный туалет для животных в аэропорту Сан-Франциско

В Японии в общественных местах выделены комнаты для разговоров по телефону

В австралийском аэропорту на экранах написано «расслабьтесь» вместо «ждите»

Это здание в Сингапуре выглядит так, словно его построили в Minecraft

В штате Вашингтон в туалете одного из ресторанов есть аппарат для полоскания рта

«Я сейчас в одном из городов Канады, здесь очень дождливо. И везде стоят зонты, которые можно взять»

В Нидерландах многие фермеры выставляют автоматы, в которых люди могут покупать свежее молоко. И оно обходится даже дешевле, чем в супермаркете

Аэропорт Стамбула настолько большой, что для передвижения по нему предлагаются самокаты