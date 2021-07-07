15 фото, которые показывают, что каждая страна — это отдельная маленькая планета
Путешествуя, мы в основном обращаем внимание на достопримечательности. Однако помимо знаменитых красот яркое впечатление могут оставить и совершенно бытовые моменты. Планируя поездку, разве можно подумать, что в телефоне окажутся фото туалета или обычных зонтов.
Мы в AdMe.ru думаем, что порой даже небольшие детали в архитектуре или особенности поведения способны рассказать о стране и ее жителях.
Раз написано, что машинка работает, значит, она и правда работает
«В нашей немецкой фирме, чтобы кто-нибудь случайно не открыл посудомойку, уборщица кладет сверху лист с надписью „Машина работает“. И вот в прошлый четверг она, уходя, забыла его убрать. К 15:00 в пятницу кухня на нашем этаже выглядела так».
Если вы что-то потеряете в Корее, вам это обязательно вернут, даже если вы никуда не будете обращаться
«Потеряла кошелек с картами и удостоверением личности в том числе. Где потеряла — без понятия, поэтому даже мысли не было куда-то обращаться. Спустя 3 месяца пришла посылка из отделения полиции вместе с бумагой, в которой было написано, где был найден кошелек. Посылку доставили прямо до двери квартиры. Я в шоке от корейского менталитета, дамы и господа».
«Я неоднократно уходила из испанских баров, потому что там был очень липкий пол»
«Но тут есть своя логика. Раньше в барах люди оставляли косточки, шелуху и прочие отходы в пепельницах. А после того как пепельницы убрали, стали скидывать и выливать все на пол. Официанты замечаний никогда не делали, так постепенно это переросло в обычай. Сейчас уборку не делают уже специально, чтобы показать, что это место популярно. И теперь в заведениях при входе обычно смотрят на пол: если он чистый, значит, там либо слишком дорого, либо народу не нравится».
Знаки в швейцарских парках, чтобы посетители могли делать упражнения, когда достигают определенных точек в своем походе
В Норвегии на парковках для велосипедов есть небольшие крыши, чтобы сиденье всегда было сухим
В Токио есть автомат, в котором продаются разные виды рыбных бульонов
Эти кабинки в аэропорту Мюнхена можно арендовать, чтобы поспать, поработать или просто уединиться
Специальный туалет для животных в аэропорту Сан-Франциско
В Японии в общественных местах выделены комнаты для разговоров по телефону
В австралийском аэропорту на экранах написано «расслабьтесь» вместо «ждите»
Это здание в Сингапуре выглядит так, словно его построили в Minecraft
В штате Вашингтон в туалете одного из ресторанов есть аппарат для полоскания рта
«Я сейчас в одном из городов Канады, здесь очень дождливо. И везде стоят зонты, которые можно взять»
В Нидерландах многие фермеры выставляют автоматы, в которых люди могут покупать свежее молоко. И оно обходится даже дешевле, чем в супермаркете
Аэропорт Стамбула настолько большой, что для передвижения по нему предлагаются самокаты
А какие мелочи, которые вы видели в других странах, заставили вас остановиться и сделать фото?