15 фактов о Ренессансе, которые вы не встретите в учебнике по истории. А жаль, ведь они могли бы сделать его увлекательнее

Ренессансом называют период европейской истории, знаменующий переход от Средневековья к Новому времени и охватывающий XV и XVI века. Одни исследователи считают его началом эры гуманизма, другие — шагом назад, ведь параллельно с расцветом искусства в эпоху Возрождения процветало увлечение магией и охота на ведьм.

Мы в AdMe.ru решили узнать подробнее о загадочном Ренессансе и откопали занятные факты, которые позволят вам сделать самостоятельные выводы о том, справедливо ли то время называют эпохой Возрождения.

Во Флоренции эпохи Ренессанса мужчины вступали в брак в возрасте 30 лет, в то время как девушки становились женами в 17–18. Такая разница в возрасте привела к тому, что в городе было довольно много молодых вдов.

Жизнь дам во Флоренции была несладкой. Французский путешественник, побывав в этом городе, написал: «Женщины здесь более замкнуты, чем в какой-либо другой части Италии; они видят мир только через маленькие отверстия в своих окнах».

По другой информации, дамам запрещалось даже выглядывать в окно, чтобы не искушать случайных прохожих на улице.

Главной задачей женщин было быть красивыми. Поэтому им запрещалось играть на духовых инструментах: это искажало их черты лица. Взамен дамам предлагалось осваивать струнные, например лютню.

Самой красивой комнатой во дворце была спальня. Там принимали гостей.

В моде были прически, прикрывавшие уши. Женщины носили их, опасаясь беременности. По легенде, Дева Мария забеременела через ухо, услышав слово Божие.

Один из главных шедевров Ренессанса — «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи — находится в плохом состоянии из-за любви великого живописца к экспериментам. Вместо того чтобы нанести краску на влажную штукатурку, как обычно и делалось при создании фрески, мэтр решил создавать «Тайную вечерю» на сухой стене. В итоге краска начала отслаиваться, и Леонардо пришлось исправлять свою работу еще до того, как та была закончена. Возможно, в той «Тайной вечере», что мы видим сегодня, от оригинала не осталось почти ничего.

Иконой стиля эпохи Возрождения был Генрих VIII, который ввел в моду обувь с квадратными носками. При этом он строго регламентировал тренд, издав приказ, ограничивавший ширину носка 6 дюймами (15,24 см).

Именно в эпоху Ренессанса появилась фешен-тенденция приоткрывать миру то, что скрыто под одеждой. А все благодаря английским законам о роскоши, которые предписывали простолюдинам иметь одноцветный гардероб. Чтобы разнообразить свои монотонные костюмы, те придумали делать на них разрезы, демонстрируя тем самым нижний слой одежды, раскрашенный в яркие цвета.

Специальности хирурга и парикмахера были разными гранями одной профессии. Одни и те же мастера могли и зуб выдернуть, и волосы постричь.

При этом врачи эпохи Возрождения начали делать пластические операции. В то время дуэли и болезни могли существенно испортить мужскую внешность, но хирурги были способны это исправить. Они проводили ринопластику, пересаживая кусок кожи с предплечья на переносицу. Именно благодаря умельцам Ренессанса многие знаменитости сегодня могут похвастаться точеными носами.

Еще одно изобретение эпохи Возрождения — это мороженое. Семья Медичи объявила конкурс на самое необычное блюдо, в нем победил флорентийский продавец цыплят, который представил ко двору знаменитого семейства замороженный десерт. Примерно в то же время еще один флорентиец — придворный Бернардо Буоналетти — организовывал празднество в честь прибытия испанских гостей. Он ставил театрализованные представления и запускал фейерверки, но самое главное — приготовил крем со вкусом бергамота, лимонов и апельсинов, охлажденный смесью собственного изобретения.

Знаменитая галерея Уффици на самом деле задумывалась отнюдь не как музей. По сути, это был офисный центр Флоренции. Cобственно, «уффици» и переводится как «офисы».

Знаменитый римский Колизей в эпоху Возрождения служил промышленным зданием. В XVI веке его планировали превратить в фабрику по производству шерсти, но этот процесс привел бы к разрушению большей его части. И вместо этого в 1594 году в здании построили небольшой завод по производству клея. А к концу XVII века древний стадион превратился в свалку.

Именно в эпоху Ренессанса латинский язык перестал быть живым. Еще в Средние века на нем разговаривали и он эволюционировал, но увлеченность ученых Возрождения Античностью привела к тому, что латынь вернулась к своей классической форме и ее естественное развитие остановилось.