14 знаменитостей, которых помнят молодыми лишь родственники да преданные фанаты
Не ко всем знаменитостям слава приходит в молодости. Некоторые становятся известными только в зрелый период жизни. К примеру, актера Сергея Бурунова в возрасте 44–45 лет наверняка узнает большинство зрителей, а если показать им фото, на котором ему 27 лет, — задачка окажется посложнее. Или вот Андрея Мягкова все видели в образе Анатолия Новосельцева и Жени Лукашина, а вспомнить актера таким юным, как в выпусках киножурнала «Фитиль», могут лишь единицы.
Мы в AdMe.ru задались вопросом, как публичные личности, которых мы каждый день видим в разных фильмах, ТВ-шоу и соцсетях, выглядели в молодые годы.
Эвелина Хромченко
Андрей Смоляков
Людмила Артемьева
Александр Васильев
Макс Фадеев
Дарья Донцова
Татьяна Васильева
Сергей Бурунов
Евгений Петросян
Екатерина Климова
Сосо Павлиашвили
Сергей Безруков
Алена Бабенко
Андрей Мягков
А каких известных людей вы помните исключительно в зрелом возрасте?
Фото на превью Кодекс чести – 2 / 2В, Пара из будущего / Студия «Тритэ»
Поделиться этой статьёй