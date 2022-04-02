14 знаменитостей, которых помнят молодыми лишь родственники да преданные фанаты

Не ко всем знаменитостям слава приходит в молодости. Некоторые становятся известными только в зрелый период жизни. К примеру, актера Сергея Бурунова в возрасте 44–45 лет наверняка узнает большинство зрителей, а если показать им фото, на котором ему 27 лет, — задачка окажется посложнее. Или вот Андрея Мягкова все видели в образе Анатолия Новосельцева и Жени Лукашина, а вспомнить актера таким юным, как в выпусках киножурнала «Фитиль», могут лишь единицы.