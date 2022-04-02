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14 знаменитостей, которых помнят молодыми лишь родственники да преданные фанаты

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Не ко всем знаменитостям слава приходит в молодости. Некоторые становятся известными только в зрелый период жизни. К примеру, актера Сергея Бурунова в возрасте 44–45 лет наверняка узнает большинство зрителей, а если показать им фото, на котором ему 27 лет, — задачка окажется посложнее. Или вот Андрея Мягкова все видели в образе Анатолия Новосельцева и Жени Лукашина, а вспомнить актера таким юным, как в выпусках киножурнала «Фитиль», могут лишь единицы.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, как публичные личности, которых мы каждый день видим в разных фильмах, ТВ-шоу и соцсетях, выглядели в молодые годы.

Эвелина Хромченко

Андрей Смоляков

Людмила Артемьева

Александр Васильев

Макс Фадеев

Дарья Донцова

Татьяна Васильева

Сергей Бурунов

Евгений Петросян

Екатерина Климова

Сосо Павлиашвили

Сергей Безруков

Алена Бабенко

Андрей Мягков

А каких известных людей вы помните исключительно в зрелом возрасте?

Фото на превью Кодекс чести – 2 / 2В, Пара из будущего / Студия «Тритэ»
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AdMe/Культура/14 знаменитостей, которых помнят молодыми лишь родственники да преданные фанаты
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