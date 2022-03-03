14 знаменитостей, которые не побоялись поделиться фотографиями без фильтров
Согласно исследованию, когда женщин фотографируют с макияжем на лице, они выглядят более здоровыми, уверенными в себе, а также людям кажется, что они больше зарабатывают, чем те же самые женщины без косметики. С одной стороны, результаты этого исследования доказывают, что макияж помогает в самопрезентации. Но, несмотря на это, некоторые знаменитости поделились своими фотографиями без фильтров, показав тем самым, что можно чувствовать уверенность в себе и без дополнительных средств.
Мы в AdMe.ru бесконечно благодарны этим 14 знаменитостям, которые решили показать миру свою естественную красоту.
1. Дженнифер Гарнер
2. Роб Лоу
3. Деми Мур
4. Аня Тейлор-Джой
5. Хейли Бибер
6. Сальма Хайек
7. Кристен Белл
8. Рейчел Блум
9. Кеке Палмер
10. Келли Кларксон
11. Ариэль Уинтер
12. Кейт Хадсон
13. Ева Лонгория
14. Галь Гадот
Образ какой знаменитости понравился вам больше всего? Вы делитесь фотографиями без фильтров и косметики в соцсетях?
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