14 знаменитостей, которые не побоялись поделиться фотографиями без фильтров

Согласно исследованию, когда женщин фотографируют с макияжем на лице, они выглядят более здоровыми, уверенными в себе, а также людям кажется, что они больше зарабатывают, чем те же самые женщины без косметики. С одной стороны, результаты этого исследования доказывают, что макияж помогает в самопрезентации. Но, несмотря на это, некоторые знаменитости поделились своими фотографиями без фильтров, показав тем самым, что можно чувствовать уверенность в себе и без дополнительных средств.