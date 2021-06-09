14 вещей, которые раньше были в моде, а сейчас даже дома не все наденешь

Веяния моды быстротечны. Тенденции меняются, и каждое десятилетие имеет свои отличительные черты. В один период одежда более откровенна, в другой более закрыта, в третий люди носят яркие цвета и странные элементы, в четвертый — более сдержанные. Порой оглядываешься назад и смотришь с иронией на то, что когда-то было писком сезона.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить, что же пользовалось особой популярностью несколько лет назад, а сейчас мало на ком увидишь.

Всевозможные шарфы

Сейчас функциональность таких шарфов и палантинов вызывает много вопросов. Ведь их надевали и в жару, и в холод, и на какое угодно мероприятие. Носили их все независимо от пола и не всегда особо заморачивались с тем, чтобы они сочетались с другими вещами.

Штаны с множеством карманов

Кажется, что, покупая эти мешковатые штаны, каждый руководствовался идеей «чем больше карманов, тем лучше». Все потому, что изначально это спецодежда, которую носили военные, рабочие и походники, — они прятали по карманам обмундирование, инструменты и паек. Не на всех такие брюки смотрелись хорошо, потому что они «утяжеляют» нижнюю часть тела (это особенно заметно, если человек небольшого роста). Карманами никто и никогда, само собой, не пользовался по назначению.

Многочисленные браслеты

«Выбрать и надеть какой-то один браслет? Ну уж нет, это слишком просто», — наверное, так думали дамы и надевали эти украшения чуть не до локтей. Также были популярны силиконовые варианты, их любили не только девушки, но и парни. Это был идеальный аксессуар, который многие носили с абсолютно любой одеждой.

Гетры

Эти универсальные «чулки» могли надеть и на руки, и на ноги. Хотя этот элемент гардероба изначально предназначался для спортсменов, он приглянулся модницам. И многие девушки приспособились носить гетры и с сапогами, и с кроссовками, и с ботинками, и даже с балетками.

Легинсы

Такие легинсы, наверное, хотя бы раз надевала каждая девушка, чья юность пришлась на 2000–2015-й. Их умудрялись носить и как альтернативу обычным брюкам, и с туниками, платьями и шортами. Цвет и материал — на любой вкус: от ярких трикотажных до черных кружевных. Сейчас на такие эксперименты, конечно, решатся немногие. Причем современные модницы отдадут предпочтение более плотным тканям и сочетанию с объемным и закрытым верхом.

Ремни не по назначению

Ремни, как и шарфы, многие носили совершенно не по прямому их назначению, а в целях добавить изюминку в свой образ. Практически ни один топ или платье не обходились без большого и широкого пояса. С местом его расположения тоже экспериментировали как могли: начиная от бедер и заканчивая областью под грудью.

Головные уборы, которые не снимали даже в помещении

Надевать шапку зимой — это одно, но видеть вязаные шапки и береты вместе с майками и летними платьями уже совсем другое. Десяток лет назад как девушки, так и парни любили именно такое сочетание. Носили их, сдвинув на макушку, а также драпируя сзади, набок либо вперед. Сейчас такое встречается гораздо реже.

Бархатная одежда

Просто невозможно забыть велюровую одежду, которую модницы носили в начале 2000-х годов. Такие знаменитости, как Бритни Спирс, Ким Кардашьян и Бейонсе, сделали эту тенденцию культовой. Суперпопулярности этого тренда способствовала Пэрис Хилтон, не раз появлявшаяся в велюровых платьях и костюмах Juicy Couture.

Накладные перья для волос

Если вы неукоснительно следите за каждой новой тенденцией, скорее всего, помните накладные пряди с перьями, которые вплетали в волосы. Популяризовали тренд, как и всегда, знаменитости, компанию им составили некоторые модели и просто модные девушки. Это был интересный способ обновить прическу перед летом, не причинив ей никакого вреда.

Длинные украшения

Прежде чем надеть такое украшение, часто приходилось еще постараться, так как запутывались такие аксессуары похлеще наушников. Длинные бусы оборачивали вокруг шеи, и одна нить превращалась в «многоуровневое» украшение. Зачастую их носили, не задумываясь, сочетаются ли они с остальными вещами.

Сетчатая одежда

Мы носили чулки из такой сетки, рубашки, платья, рукава, футболки и накидки. Но стоило зацепиться за что-нибудь, и такую одежду можно было смело выбрасывать. Сейчас такая вещи гармонично будет смотреться, пожалуй, только на пляже.

Топ-бандана

И бандана, и укороченный топ были распространены в разное время. Но именно в 90-х две вещи объединились в одну и бандану приспособились носить на груди в качестве топа, а не на голове. Это был идеальный способ продемонстрировать популярные в то время украшения в пупке, а еще показать спину, плечи и ключицы. В сочетании с джинсами с ультранизкой посадкой подобные топы иногда смотрелись очень необычно.

Потрепанные подолы

Причудливые асимметричные подолы платьев и юбок со свисающими кусочками ткани, будто их только что обкромсали ножницами, тоже когда-то были на пике популярности. Не раз именно такие платья и юбки звезды выгуливали даже на красных дорожках.

Очки-«жалюзи»

Очки-«жалюзи» разработал Алан Микли (Alain Mikli), всемирно известный дизайнер солнцезащитных очков и оправ. Они появились на экранах и в продаже в 80-х годах. Однако настоящую популярность обрели в 2000-х, когда Микли придумал новую модель для рэпера Канье Уэста.