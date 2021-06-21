14 советских привычек, которые остаются актуальными даже в современном мире

В наши дни мы нередко критикуем привычки наших мам, бабушек и дедушек. Действительно, такие вещи, как стирка пакетов или закупка продуктов впрок, вызывают у нас лишь снисходительную улыбку. Однако некоторые общепринятые правила из прошлого могут оказаться весьма полезны. И то, над чем многие недавно смеялись, сейчас оказывается вполне разумным способом сохранения окружающей среды или просто модным трендом.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить о нескольких ценных привычках советских людей, которые с легкостью можно применить и сегодня.

1. Отправлять детей в летние лагеря

Раньше были очень популярны пионерские лагеря, куда родители отправляли своих детей на летний отдых. Там школьники учились самостоятельности, заводили дружбу и осваивали новые навыки. Сегодня, конечно, пионерских лагерей нет, а вместо них появились детские оздоровительные лагеря, языковые летние школы, различные центры детского творчества, например киношколы. Это очень удобно: дети при деле и под присмотром.

2. Заниматься спортом на свежем воздухе

Раньше не было модных фитнес-клубов, поэтому горожане занимались спортом на улице. Летом можно было подтягиваться на турниках, а зимой — бегать на лыжах или коньках. Особенно популярным видом спорта был бег — создавались даже специальные клубы любителей бега, а после Олимпиады-80 стали проводиться массовые марафонские старты. В наши дни спорт на свежем воздухе не теряет актуальности: регулярно проводятся беговые марафоны, в парках создаются специальные зоны для воркаута.

3. Путешествовать по стране

Выбор стран, куда можно было поехать отдыхать, в СССР был невелик, зато люди знали множество интереснейших мест в своей стране. Конечно, это круто видеть новые государства и открывать новые горизонты, но ведь и на родине есть невероятные места, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Недаром сейчас набирают популярность такие направления, как Байкал, Калининград, Камчатка и так далее. Кстати, многих иностранцев удивляет тот факт, что мы не очень любим ездить по своей стране.

4. Фотографировать на пленочный фотоаппарат

Одним из популярных хобби в советское время была фотография. Иметь свой фотоаппарат было роскошью, а проявление пленки и печать фотографий считались почти священнодействием. Со временем пленочные аппараты сменились цифровыми, и казалось, что именно за ними будущее. Однако мы видим, что сегодня фотосъемка на пленку стала модным трендом, а цена на некоторые камеры достигает нескольких десятков тысяч рублей.

5. Посещать библиотеки

В отсутствие интернета раньше люди часто ходили в библиотеки — там читали книги, готовились к экзаменам и защите дипломов. Правда, нельзя сказать, что библиотеки были веселым местом: строгие правила, суровые сотрудники и различные ограничения. Казалось бы, с появлением интернета мы забудем о библиотеках. Но не тут-то было. Сейчас они стали модным культурным пространством: там проводятся лекции, проходят круглые столы и прочие интересные активности.

6. Отдыхать на даче

Дача. От этого слова веет уютом и теплом. В СССР сложилась любопытная ситуация: от 25 до 35 % семей имели садовые участки. Кто-то уезжал туда на выходные, а кто-то жил за городом с весны до осени. Конечно, не всегда дача ассоциировалась исключительно с отдыхом: там нужно было ухаживать за огородом, поливать цветы и так далее, но все равно это было крайне популярное летнее времяпрепровождение. Как ни странно, но сегодня интерес к загородной недвижимости ничуть не снизился, а те, кто не имеет возможности купить домик, берут его в аренду. Тем более что сейчас на даче можно не организовывать огород, а посадить лишь газон и цветы.

7. Танцевать на улице

Танцплощадки в СССР были не просто местом, где можно хорошо провести время и послушать музыку, но и имели важную функцию — там люди знакомились и заводили романтические отношения. Со временем танцы под открытым небом сменились ночными клубами, но в какой-то момент люди вновь захотели выйти на свежий воздух. Сегодня в крупных городах частенько проводятся танцевальные open air и пользуются при этом большим спросом.

8. Шить одежду в ателье

Раньше пошив одежды в ателье зачастую был обусловлен тем, что не всегда можно было пойти и купить нужную вещь в магазине. Логично предположить, что сейчас, когда полки магазинов ломятся от самой разнообразной одежды, нет нужды шить платье или костюм у портного. Но это не совсем так. Во-первых, сшитая на заказ вещь будет идеально сидеть на вас, а во-вторых, она будет эксклюзивной и подчеркнет вашу индивидуальность. Кстати, эксперты в мире моды говорят о том, что если вы хотите сделать образ более дорогим, то стоит обратиться в ателье, чтобы мастер подогнал нужную вам вещь по фигуре.

9. Носить обед с собой на работу

В прежние времена не существовало такого понятия, как «бизнес-ланч». Да, можно было взять обед, к примеру, в столовой, но они были далеко не везде и там не всегда можно было подобрать блюдо себе по вкусу, особенно если человек придерживался как-то определенной диеты. Так что весьма удобным вариантом было приносить обед с собой. Сегодня эта практика по-прежнему довольно распространена. Вот лишь несколько преимуществ данной привычки: предсказуемый состав блюд, контроль рациона, и, конечно, экономия.

10. Устраивать субботники

В СССР были очень распространены субботники. Это действительно полезное и благородное дело на благо всего общества. В современном мире такая идея коллективного труда в свободное от работы время тоже весьма актуальна. Например, в 2014 году в Санкт-Петербурге был запущен проект «Чистые игры», который за несколько лет своего существования стал международным: оказалось, что людям нравятся такие общественные акции. А еще сейчас набирает популярность такое движение, как плоггинг, которое бег трусцой сочетает со сбором мусора.

11. Пользоваться общественным транспортом вместо личного

Раньше наличие автомобиля было роскошью и он был буквально у единиц. Большинство людей каждый день пользовались общественным транспортом. По мере того как росло наше благосостояние, увеличивалось и количество машин, и количество пробок. В итоге это привело к тому, что многие города просто не могут вместить в себя столько автомобилей и не справляются с жутким трафиком. В сложившейся ситуации все чаще ведутся разговоры о том, что лучше развивать общественный транспорт и сделать его более комфортным, чем строить инфраструктуру для машин.

12. Передавать вещи по наследству

Наши родители не так часто покупали новые вещи: было принято передавать их в наследство из поколения в поколение. На самом деле это не скупость, а отличная привычка. Во-первых, так вы не следуете трендам быстрой моды и снижаете негативное воздействие на окружающую среду. Во-вторых, вы сохраняете связь поколений. К тому же иногда старые вещи намного более надежны, чем современные. Например, вот что говорят люди о советских мясорубках: Кручу только на ней, вечная! © Alla Best / Facebook

Alla Best / Facebook Покупали электрические, они ломались либо сразу, либо в незначительный срок. У меня даже 2 старые — в городе и на даче. © Лариса Якуб / Facebook

13. Читать книги и делиться ими

В СССР действительно много читали. Иметь дома собственную библиотеку было престижно, за редкими книгами шла настоящая охота, многие были подписаны на «Роман-газету». Да, к сожалению, сегодня интерес к чтению не так велик, но все равно книги присутствуют в нашей жизни. Например, появилось такое популярное явление, как буккроссинг: человек, прочитав книгу, оставляет ее в любом общественном месте, чтобы другой человек ее подобрал, прочел и передал следующему.

14. Хранить пакеты

Интересно, что раньше хранили полиэтиленовые мешки не потому, что заботились об экологии, а просто они были в дефиците. Так что у многих дома имелся знаменитый «пакет с пакетами». А вот сегодня многие люди не выбрасывают пакеты и используют их повторно по другой причине — чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, поскольку полиэтилен почти не разлагается.