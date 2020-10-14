14 правил королевской семьи, которым обязаны следовать все их соседи

В каждом доме есть правила поведения, которые гарантируют спокойную жизнь всем жильцам. И все мы стараемся им следовать, даже если на руках у нас нет буклета, где были бы прописаны все детали. Британская королевская семья особенно внимательно относится к своей жизни, поэтому не ленится создавать многостраничные своды правил, которым должны следовать их соседи.

AdMe.ru изучил требования королевской семьи к жильцам их района и готов рассказать о самых необычных пунктах.

В поместье Нанследан менять внешний вид и ремонтировать дом можно только с разрешения герцогства

Для любых внешних изменений дома необходимо письменное разрешение от герцогства Корнуолл, которое контролируется принцем Чарльзом. Объясняется это тем, что все здания спроектированы так, чтобы достигалась гармониях в рамках общего плана Нансленда.

Ремонтировать лучше, чем заменять

Если в доме вышли из строя окна или двери, то владелец должен сделать ремонт уже имеющихся, а не просто взять и заменить их на новые. Если отремонтировать нельзя, то должна быть сделана точная копия на замену.

Поддержка местного производства

Так, для строительства, по правилам, можно использовать только тот камень, который добывается на западе страны. А весь сланец должен быть родом исключительно из Корнуолла.

Окна в домах должны быть прозрачными

Это правило касается абсолютно всех окон в доме. Даже окно в ванной должно быть прозрачным, его нельзя затемнять ни одним из способов. В целях сохранения тайны частной жизни окна ванных комнат не могут выходить на улицу. Однако шторы и тюль на окнах разрешены, чего не скажешь о пластиковых жалюзи.

Никаких плоских крыш и дополнительного освещения

Крыши домов, гаражей и хозяйственных построек не могут быть плоскими. Можно делать двускатную, шатровую или полускатную крышу. В Корнуолле не устанавливают освещение на крышах. Можно повесить лишь небольшие светильники, но не на передних или визуально заметных скатах.

Нельзя держать в доме кошек

Когда для аренды выставили коттедж, который буквально находится через дорогу от резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон, в объявлении люди заметили одно важное требование. Оно касается домашних животных. К сожалению всех владельцев котов, они не могут жить со своими питомцами в этом доме. По правилам, жильцы могут иметь только собак.

В Нансленде нельзя иметь раздражающих других людей животных

Жильцам запрещено заводить подружейных собак, а также иных животных, которые могут вызвать раздражение у других жильцов поместья. Плюс к этому, любым животным запрещается загрязнять территорию, входящую в особую заповедную зону.

Запрещено прикасаться к животным королевской семьи

Когда Меган и принц Гарри жили в Англии, в коттедже Фрогмор, их ближайшим соседям запрещалось трогать и кормить их собак, даже если те забежали на территорию. Также нельзя было предлагать выгулять питомцев.

Места для жизни летучих мышей, птиц и пчел

Для летучих мышей, птиц и пчел изначально созданы места для жизни в домах Нанследана. Пчелиные дома делаются в форме кирпича и изначально добавляются в стену дома. Они предназначены для неагрессивных видов пчел, которые также способствуют опылению местных растений.

Максимальная тишина

В поместье, за которым бережно следит принц Чарльз, нельзя беспричинно шуметь, в том числе спорить и хлопать дверями. Жильцы также должны не допускать лая собак. А детям с мячом можно играть только в том случае, если это не вызывает раздражение и дискомфорт у хозяев ближайших домов.

Нельзя заговаривать с членами королевской семьи

Еще одно правило, которое касалось жизни соседей Меган Маркл и принца Гарри, ограничивало разговоры с ними. Никому из соседей нельзя было начинать диалог с королевской семьей или просто сказать «доброе утро». Меган или Гарри должны были первыми начать беседу. Справедливости ради стоит сказать, что такие правила установили в Букингемском дворце, Меган и Гарри в принятии подобных запретов участия не принимали.

На зданиях не должно быть рекламы

Если человек, проживающий в Нанследане, решает работать из дома, то ему необходимо получить разрешение на открытие бизнеса от герцогства Корнуолл. При этом запрещено размещать рекламу на внешней стороне дома. Из надписей допустим лишь номер дома. Только на официальных коммерческих зданиях разрешено вешать табличку с названием.

Жильцы не могут работать вне района

Еще одним из условий для аренды дома возле коттеджа принца Уильяма и Кейт Миддлтон является место работы. Их соседи предпочтительно должны работать где-то поблизости. Также, снимая коттедж, человек должен проживать в нем на постоянной основе, а не держать его как место для отдыха.

Нельзя парковаться не на своем месте

В поместье Нанследан очень хорошо организована парковка, поэтому у каждого есть свое место и запрещается ставить автомобиль вне этого пространства. Для посетителей поместья выделены отдельные места, на которых не может парковаться никто, кроме гостей.