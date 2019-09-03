14 отечественных знаменитостей, которых мы знаем, как оказалось, под псевдонимами

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Чаще всего артисты берут себе псевдонимы для благозвучности. Ведь куда легче запомнить и произносить имена Ирина Шейк или Григорий Лепс, чем Ирина Шайхлисламова или Григорий Лепсверидзе. Мы уже приводили список знаменитостей, чьи имена или фамилии мы принимаем за настоящие. Оказалось, что его можно еще дополнить.

AdMe.ru выяснил, у кого еще из отечественных звезд кино и шоу-бизнеса в свидетельстве о рождении указаны другие имена.

Оскар Кучера — Евгений Боголюбов

Популярный российский актер театра и кино, музыкант, а также телерадиоведущий при рождении получил имя Евгений Боголюбов. На последнем курсе ГИТИСа он начал работать на радио «Серебряный дождь». Тогда-то Евгений и взял себе творческий псевдоним Оскар Кучера. Кучера — это девичья фамилия его матери, причем с ударением на «у». Кстати, мало кто знает, что Оскар дублировал зебру Марти в мультфильме «Мадагаскар».

Валерия Ланская — Валерия Зайцева

Российская актриса, известная нам по ролям в фильме «Тариф „Новогодний“» и сериале «Жаркий лед», носила фамилию Зайцева. Девичью фамилию своей бабушки — Ланская — Валерия взяла на 3-м курсе, чтобы ее не путали с коллегой-тезкой, актрисой Театра Станиславского и Немировича-Данченко.

Тимур Родригез — Тимур Керимов

Известный шоумен, юморист и певец взял псевдоним Родригез в начале своей карьеры радиоведущего на «Хит FМ». Первую зарплату он потратил на стильную одежду, поэтому программный директор радиостанции дала Тимуру такой испано-мексиканский псевдоним.

Ольга Орлова — Ольга Носова

Популярная певица, актриса и телеведущая взяла звучный псевдоним Орлова в 1995 году, когда стала первой солисткой, вошедшей в состав группы «Блестящие».

Влад Соколовский — Всеволод Соколовский

Этот талантливый молодой певец приобрел известность как участник 7-го сезона «Фабрики звезд» и солист группы «БиС». Вот только мало кто знает, что настоящее имя артиста не Влад, а Всеволод.

Тутта Ларсен — Татьяна Романенко

Во время учебы в 1994 году Татьяна стажировалась в рекламном отделе компании BIZ-Enterprises. Там же она и начала карьеру телеведущей. Именно тогда, работая в программах «Новости BIZ-TV» и «Черная пятница», Романенко взяла себе творческий псевдоним Тутта Ларсен. Так звали персонажей сказки шведского писателя Яна Улофа Экхольма «Тутта Карлсон Первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый и другие». Лисенка звали Людвиг Ларсен, а курочку — Тутта Карлсон.

Наталья Бардо — Наталья Кривозуб

Российская актриса театра и кино, известная зрителям по многим фильмам и сериалам (например, «Барвиха»), до 2010 года носила фамилию Кривозуб. Затем девушка сменила ее на фамилию своей матери — Бардо. По словам Натальи, ее прабабушка по материнской линии жила во Франции и там вышла замуж за известного в те времена парфюмера Франсиско Бардо.

Сергей Рост — Сергей Титивин

Сергей Рост стал популярен после выхода на экраны шоу «Осторожно, модерн!», в котором он в паре с Дмитрием Нагиевым примерял на себя различные образы. С Нагиевым Сергей познакомился, когда они вместе работали на радио «Модерн». Тогда Дмитрий и предложил Сергею взять псевдоним Рост (из-за его роста в 165 см).

Маша Распутина — Алла Агеева

После окончания музыкального училища и переезда в Москву Алла познакомилась с музыкантами, которые помогли ей записать первую песню («Играй, музыкант»). В 1989 году она стала хитом, и после этого один из знакомых начинающей певицы предложил ей взять псевдоним Маша Распутина. Свой выбор он объяснил так: Маша — традиционное русское имя, а фамилия, с одной стороны, ассоциируется с чем-то эротичным, с другой — с неоднозначной и немного мистической личностью — Григорием Распутиным.

Василиса Володина — Оксана Наумова

Василиса Володина не только эксперт-астролог из популярной телепередачи «Давай поженимся», но и один из самых дорогих финансовых астрологов в Москве (так, по крайней мере, было в 2006 году). В одном из интервью она заявила, что Василиса — это ее псевдоним, а настоящее имя она отказалась называть. В то же время на сайте программы «Давай поженимся» указано, что зовут ее Оксана. Володина — фамилия ее мужа, хотя в паспорте она записана под своей девичьей фамилией Наумова.

Алена Апина — Елена Лёвочкина

Российская эстрадная певица родилась в семье Лёвочкиных. В начале своей певческой карьеры Алена вышла замуж за художника Валерия Апина. Через несколько месяцев они развелись, но фамилию бывшего супруга Алена решила оставить.

Миша Романова — Наталья Могиленец

Украинская певица, победительница шоу «Хочу V ВИА Гру», экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» при рождении получила совсем другое имя и фамилию — Наталья Могиленец. Такой необычный псевдоним она взяла в память о мужчинах, которые по-своему повлияли на ее жизнь.

Александр Панкратов-Черный — Александр Панкратов

Популярный советский и российский актер добавил приставку Черный к своей фамилии в конце 1970-х, во время учебы во Всесоюзном государственном институте кинематографии. Так он стал отличаться от своего сокурсника-однофамильца, который окончил этот вуз гораздо раньше.

Бонус: Иван Дорн — Иван Еремин

Украинский певец популярен не только у себя на родине, но и в России, потому мы и включили его в нашу статью. До 2-го класса Иван носил фамилию отца — Еремин. Позднее по просьбе матери — Лидии Дорн — Иван сменил фамилию, так как она не хотела, чтобы ее сына что-то связывало с отцом, пусть даже формально. Таким образом, Дорн — это не псевдоним, как многие полагают.

Как вы считаете, у кого из этих артистов настоящее имя звучит лучше псевдонима?