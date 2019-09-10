18 отечественных знаменитостей, которые где-то раздобыли секрет вечной молодости

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В детстве нам рассказывали сказки о молодильных яблоках, а сейчас — о магии детокса и гиалуроновой кислоты. Но секреты красоты на то и секреты, чтобы оставаться в тайне. Часто умение десятилетиями выглядеть свежо списывают на хорошую генетику, но это, пожалуй, только одна из популярных версий.

Мы в AdMe.ru восхищаемся женщинами, которым удалось буквально «заморозить» себя. Героини нашей сегодняшней подборки — отечественные знаменитости, которые обладают сверхспособностью не меняться годами. А в конце вас ждет бонус: современные звезды, которые нашли свой стиль и стали выглядеть моложе, чем 10 лет назад.

1. Екатерина Климова

2. Наталья Еприкян

3. Юлия Меньшова

4. Любовь Толкалина

5. Ирина Понаровская

6. Татьяна Буланова

7. Натали

8. Валентина Рубцова

9. Анастасия Заворотнюк

10. Лера Кудрявцева

11. Слава

12. Екатерина Андреева

13. Екатерина Гусева

14. Елена Корикова

15. Ирина Салтыкова

16. Олеся Судзиловская

Бонус: вот что получается, когда находишь свой стиль

17. Марина Кравец

18. Максим