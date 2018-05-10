14 актуальных слов из жизни миллениала, о значении которых мы не догадываемся

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Мы все чаще встречаем и используем новые слова, которые становятся настолько популярными и модными, что очень быстро входят в наш ежедневный лексикон, хотя мы порой до конца не понимаем их истинного смысла.

AdMe.ru собрал самые часто встречающиеся неологизмы из нашей современной жизни за последние несколько лет, чтобы вы наконец узнали их реальное значение.

1. Хайпожор

Хайпожор — от английского слова «хайп» (hype) и русского «жор» — человек, который берет обсуждаемую историю или скандал с известной личностью и снимает про это свое видео или пишет тематический пост, привлекая дополнительное внимание к себе за счет чужого новостного повода.

2. Ламберсексуал

Слово «ламберсексуал» происходит от слияния двух английских слов: «ламберджек» (lumberjack), что переводится как «лесоруб», и знакомого всем термина «метросексуал». По одной из версий, слово появилось в 2014 году для описания мужчины с нарочито грубым стилем в одежде и густой бородой.

3. Тоддлер

Тоддлер — слово, заимствованное из английского языка (toddler), дословно переводится как «ребенок, начинающий ходить», на многих форумах и в журналах для родителей используется для описания детей от 1 до 3 лет.

4. Инфлюэнсер

Инфлюэнсер — от английского influencer — человек, способный влиять на потенциальных покупателей продукта или услуги, продвигая или рекомендуя товары в социальных сетях.

5. Ванговать

Ванговать — неологизм, который сегодня является синонимом для слов «предсказывать» и «пророчить». Происходит от имени болгарской прорицательницы Ванги.

6. Рофлить

Рофлить — это слово произошло от английской аббревиатуры ROFL, которая расшифровывается как «катаюсь по полу от смеха» или, проще говоря, ухохатываться.

7. Бодишейминг

Бодишейминг — происходит от двух английских слов: «тело» (body) и «стыдить» (shame), что в сочетании означает действия, направленные на унижение человека с помощью насмешливых или критических комментариев о форме его тела или избыточном весе.

8. Фотобомбинг

Фотобомбинг — это умение влезать в чей-нибудь тщательно продуманный кадр и эффектно портить его, обычно в качестве шутки или розыгрыша.

9. Бинджвотчинг

Бинджвотчинг — происходит от английских слов «запой» (binge) и «смотреть» (watch), означает просмотр нескольких эпизодов сериала или программ подряд без перерыва.

10. Челлендж

Челлендж — в переводе с английского (challenge) призыв к участию в некоем действии или соревновании. Некоторые челленджи могут стать частью глобальных акций. Например, Ice Bucket Challenge и Mannequin Challenge.

11. Дэббинг

Дэббинг — танцевальное движение или жест, берущий начало из хип-хопа. Напоминает сморкающегося в локоть человека: когда вы прячете лицо в согнутом локте и поднимаете вторую руку. Сегодня этот жест перестал быть элементом танца и получил новое значение. Его используют как знак триумфа, например футболисты после удачно забитого гола.

12. Дауншифтинг

Дауншифтинг — в буквальном переводе с английского языка «переключение автомобиля на низкую передачу». Социальное явление, когда человек ставит личные ценности выше карьерных и материальных интересов. Он замедляет темп жизни и разумнее использует свое время. Может уйти со стабильной и высокооплачиваемой работы в офисе и стать фрилансером, чтобы больше времени проводить с семьей, путешествовать или уделять внимание своим увлечениям.

13. Чилить

Чилить — проводить время бесполезно, просто лежать и ничего не делать. Происходит от английского слова (chilly) — «расслабленный, спокойный».

14. Спойлер

Спойлер — описание важного сюжета в телевизионном шоу, фильме или книге до того, как зритель или читатель успел посмотреть или прочитать историю сам. Спойлеры могут сказать вам счет прошедшего футбольного матча, имя убийцы в детективе или раскрыть финал вашего любимого сериала, который вы еще не успели посмотреть и вряд ли будете, когда интрига уже раскрыта.

А какие новые слова вы чаще всего используете в повседневной жизни?