14 слов, которые используют обычные люди, а члены королевской семьи стыдятся

Духи (perfume)

Прошу прощения? (Pardon?)

И это слово имеет французские корни, но под запрет попало по другой причине. Британская знать полагает, что фразы вроде «Прошу прощения?» — это попытка среднего класса выглядеть более утонченно. Но королевская семья утонченна по умолчанию, поэтому ее члены спрашивают «Что?» (What?) или «Простите, что?» (Sorry, what?).