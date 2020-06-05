14 слов, которые используют обычные люди, а члены королевской семьи стыдятся

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Быть членом семьи Виндзоров непросто. Нужно соблюдать дресс-код, правильно вести себя на публике и уметь сдерживать эмоции. Мало того, особам королевских кровей приходится еще и контролировать свою речь, чтобы ненароком не произнести «запретное» слово.

Мы в AdMe.ru изучили книгу антрополога Кейт Фокс «Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения», чтобы выяснить, что по протоколу нельзя говорить членам королевской семьи. Оказалось, что в черный список попали самые невинные слова.

Духи (perfume)

Никто в королевской семье не пользуется «духами» (perfume). Не потому, что в Англии их нет, а потому, что это французское слово. Отношения между Великобританией и Францией всегда были напряженными, что отобразилось и на придворном этикете. Поэтому Виндзоры держат на туалетном столике не парижские «духи», а британские «ароматы» (scent).

Прошу прощения? (Pardon?)

И это слово имеет французские корни, но под запрет попало по другой причине. Британская знать полагает, что фразы вроде «Прошу прощения?» — это попытка среднего класса выглядеть более утонченно. Но королевская семья утонченна по умолчанию, поэтому ее члены спрашивают «Что?» (What?) или «Простите, что?» (Sorry, what?).

Туалет (toilet)

В Букингемском дворце никто не посмеет сказать, что отправляется в «туалет». Безобидное слово тоже попало под запрет из-за французского происхождения. Поэтому монархи, приближенные к ним люди и даже гости Виндзоров посещают чисто британскую «уборную» (lavatory или loo).

Десерт (dessert)

И снова французское слово. Ох уж эти французы — как прочно укрепились в британском языке! Но при дворе быстро нашли англоязычный аналог — «пудинг» (pudding). Любопытно, что пудингом в окружении Елизаветы II называют не только традиционное блюдо из теста, но и все, что можно обозначить запрещенным словом «десерт».

Внутренний дворик (patio)

С Францией закончили, на очереди Испания. Из этой страны в английский язык пришло слово «патио», которое британцы быстро подхватили и полюбили. Но королевский протокол строг: выйти подышать воздухом можно только на «террасу» (terrace).

Диван (couch)

Слово широко используется средним классом, да и происхождение у него совсем не британское. Так что у составителей королевского протокола было сразу две причины от него избавиться. Замена нашлась быстро — синонимичное слово «софа» (sofa). Любопытно, что у последнего вообще турецкие корни, а по определению софа — это диван, у которого спинка и подлокотники одинаковой высоты. Но, похоже, такие детали британцев не смущают.

Гостиная (living room)

Чисто английское словосочетание. Единственная загвоздка: так говорят простолюдины. Поэтому монархи отдыхают и встречают гостей в более изысканных помещениях — дословно в «комнате для рисования» (drawing room) и «комнате для сидения» (sitting room). Оба словосочетания тоже переводятся как «гостиная», но используют их только аристократы.

Прием гостей (function)

Так говорит только средний класс. В высшем обществе принято устраивать «вечеринки» (party). Причем вечеринка — это и официальный прием, и семейные праздники.

Порция (portion)

В обычном слове «порция» (portion) составители протокола разглядели чрезмерную простоту и намек на озабоченность весом. И заменили его на словосочетание hepling size, которое переводится как «размер порции», но в английском языке считается очень элегантным. К сожалению, из-за трудностей перевода носителям русского языка эту элегантность оценить сложно.

Чай как прием пищи между 17:00 и 19:00 (tea)

Многие англичане, в частности представители рабочего класса, называют словом «чай» (tea) вечерний прием пищи. Но когда слово «чай» использует знать, подразумевается именно горячий напиток. Для обозначения вечерней трапезы есть слово «ужин» (supper).

Закуски и прохладительные напитки (refreshments)

Их спокойно подают к столу более низкие социальные сословия. А вот британские монархи угощаются исключительно «едой и напитками» (food and drink). В этом плане они решили быть попроще.

Шикарный (posh)

Чисто сленговое словечко, которому просто нет места в лексиконе монарших особ. Хотя мы нашли и другой возможный вариант. Словом posh британцы шутливо-иронично обозначают элиту и сливки общества. Когда же члены королевской семьи хотят назвать кого-то шикарным, они говорят «элегантный» (smart).

Бонус: самый милый пункт нашего списка

«Мама» (mum) и «папа» (dad) — нормальные с любой точки зрения слова. Но принцесс и принцев с детства учат называть родителей «мамочка» (mummy) и «папочка» (daddy). В 2012 году во время празднования бриллиантового юбилея правления Елизаветы II принц Чарльз обратился к королеве, назвав ее «мамочка». К слову, ему тогда было 64 года.

Как думаете, зачем вообще нужны подобные запреты: королевская семья хочет таким образом подчеркнуть свой статус, борется за чистоту языка или еще что-то? Нам очень интересно ваше мнение.