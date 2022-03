13 знаменитостей, которые раскрыли свои секреты, а публика полюбила их за это еще сильнее

Светская львица Пэрис Хилтон жила в интернате

Леди Гага скупает одежду Майкла Джексона

Ченнинга Тейтума бросила девушка на глазах у всех

Адель прилюдно сломала свою награду «Грэмми»

Эмма Уотсон регулярно срывала съемки «Гарри Поттера»

Зейн Малик однажды запутался, в каком городе находится

На волне успеха бойз-бэнд разъезжал по всему миру, собирая стадионы. И, судя по всему, парни из One Direction просто потеряли счет городам, в которых побывали. На концерте в шотландском Эдинбурге Зейн Малик на время забыл, где находится, и приветствовал со сцены жителей города Манчестера.

Группа One Direction появилась в 2010 году. Почти сразу она обрела невероятную популярность, а участники коллектива стали кумирами подростков. В числе первого состава были Зейн Малик, Гарри Стайлз, Найл Хоран, Лиам Пейн и Луи Томлинсон.

Джон Траволта назвал актрису другим именем, за что здорово поплатился

Ариадне Гутьеррес сначала дали, а потом забрали корону «Мисс Вселенная»

Билли Айлиш забыла слова своей же песни

Выступая на крупном музыкальном фестивале Coachella Valley, Билли Айлиш исполняла хит «All the good girls go to hell» и забыла слова песни. Правда, с такими поклонниками, как у Билли, за подобные курьезы можно не переживать. Они тут же начали петь вместо звезды, тем самым напомнив ей строчки композиции.