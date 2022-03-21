13 знаменитостей, которые раскрыли свои секреты, а публика полюбила их за это еще сильнее

Жизнь богатых и знаменитых приковывает к себе внимание миллионов читателей журналов, подписчиков в соцсетях, телезрителей. И не зря. Порой с известными людьми случаются такие истории, по которым хоть кино снимай.

Мы в AdMe.ru в числе тех, кто регулярно читает прессу о знаменитостях. И некоторые факты из звездной жизни нас не на шутку озадачили.

Светская львица Пэрис Хилтон жила в интернате

Наследница многомиллионного состояния и, пожалуй, самая знаменитая светская львица нулевых имеет достаточно непростое прошлое. Она росла в богатой, но очень строгой семье. Возможно, потому часто спорила с родителями и вела себя как сорванец. В один из таких периодов семья не выдержала и отправила Пэрис в интернат для сложных подростков. Позже девушка выпустит документальный фильм, где она и другие воспитанники этого заведения расскажут о жестоком поведении персонала по отношению к ним. Освободиться оттуда Хилтон смогла только спустя почти год, когда ей исполнилось 18 лет.

Леди Гага скупает одежду Майкла Джексона

У Майкла Джексона был неповторимый стиль. И многие детали из его нарядов стали культовыми. К примеру, перчатка в стразах, белые высокие носки или фирменные очки-авиаторы. Леди Гага называет певца своим источником вдохновения в мире моды. А потому скупает предметы его гардероба. На данный момент в ее коллекции около 400 предметов. Часто певица донашивает одежду кумира. Так, Леди Гага в 2016 году была замечена в пиджаке Майкла Джексона.

Ченнинга Тейтума бросила девушка на глазах у всех

Ченнинга Тейтума называют одним из самых привлекательных мужчин Голливуда. Однако так было не всегда. В школьные годы актер пережил неприятный инцидент. Девушка, с которой у него был первый поцелуй, решила с ним расстаться, причем необычным способом. Ее друг выкрикнул в окно школьного автобуса Тейтуму, что она больше не хочет быть с ним вместе. Толпа тут же залилась смехом, глядя на парня с разбитым сердцем.

Адель прилюдно сломала свою награду «Грэмми»

Получая статуэтку «Грэмми», Адель так разволновалась на сцене, что чуть не расплакалась. Она объявила, что считает Бейонсе более достойной этой премии. Интересно, что не успела Адель взять в руки свою награду, как хрупкая конструкция тут же развалилась на части. Поклонники посчитали, что таким образом Адель буквально поделила пополам награду со своей коллегой.

Эмма Уотсон регулярно срывала съемки «Гарри Поттера»

Эмма Уотсон с детства была поклонницей книг о Гарри Поттере, а потому, когда ее пригласили сыграть в фильме, знала реплики всех героев назубок. Это стало настоящей проблемой для режиссера Криса Коламбуса, ведь юная актриса проговаривала речь за каждым персонажем и тем самым мешала съемкам. По словам Уотсон, она всякий раз извинялась за испорченный дубль, но ничего не могла с собой поделать.

Зейн Малик однажды запутался, в каком городе находится

Группа One Direction появилась в 2010 году. Почти сразу она обрела невероятную популярность, а участники коллектива стали кумирами подростков. В числе первого состава были Зейн Малик, Гарри Стайлз, Найл Хоран, Лиам Пейн и Луи Томлинсон. На волне успеха бойз-бэнд разъезжал по всему миру, собирая стадионы. И, судя по всему, парни из One Direction просто потеряли счет городам, в которых побывали. На концерте в шотландском Эдинбурге Зейн Малик на время забыл, где находится, и приветствовал со сцены жителей города Манчестера.

Джон Траволта назвал актрису другим именем, за что здорово поплатился

Забавный случай произошел на церемонии вручения премии «Оскар». Джону Траволте предстояло объявить бродвейскую актрису Идину Мензел, которая должна была исполнить песню из «Холодного сердца». Однако актер то ли нарочно, то ли нечаянно произнес ее имя совершенно иначе. После этого над Траволтой еще долго подшучивали в Голливуде. Казус так бы и остался в памяти людей как испорченное выступление Идины, если бы не случай. Спустя год на одном из мероприятий именно ей предстояло представить Джона на сцене. И конечно, она произнесла его имя неверно, рассмешив публику и самого актера.

Ариадне Гутьеррес сначала дали, а потом забрали корону «Мисс Вселенная»

Финал «Мисс Вселенная — 2015» представительница Колумбии Ариадна Гутьеррес вряд ли когда-то забудет. Она чувствовала себя победительницей буквально несколько мгновений, пока ей надевали корону и ленточку. Однако после ведущий конкурса красоты — комик Стив Харви — объявил, что ошибся. Гутьеррес в этом конкурсе заняла лишь второе место, а первое досталось девушке из Филиппин. У всех на глазах с Ариадны сняли атрибуты Мисс Вселенной и надели другой участнице. Однако после такого казуса девушка стала, пожалуй, еще известнее, чем филиппинская коллега. О ней писали знаменитости в соцсетях, а сам Харви в знак извинения пригласил ее в качестве почетного гостя на свое ТВ-шоу.

Билли Айлиш забыла слова своей же песни

Выступая на крупном музыкальном фестивале Coachella Valley, Билли Айлиш исполняла хит «All the good girls go to hell» и забыла слова песни. Правда, с такими поклонниками, как у Билли, за подобные курьезы можно не переживать. Они тут же начали петь вместо звезды, тем самым напомнив ей строчки композиции.

Шакил О’Нил оказался на кассе магазина без денег

Всемирно известный баскетболист поведал на одном из ТВ-шоу, как оказался в довольно глупой ситуации. Это случилось, когда спортсмен переехал в Майами играть за местный клуб. Мужчине предоставили квартиру, однако без мебели. Шакил решил не дожидаться, когда его вещи привезут с предыдущего жилья, и пошел в супермаркет покупать новые. Выбрав мебели и прочих товаров на $ 70 тыс., О’Нил протянул карточку для оплаты, но банк ему отказал. Кассир и звезда баскетбола еще несколько раз пытались произвести расчет, но все было бессмысленно. Позже в банке объяснили, что сочти эту покупку ошибкой. Специалисты решили, будто у спортсмена украли его карточку, ведь в супермаркете была потрачена слишком большая сумма.

Джона Хилл отправил рэперу Дрейку свой дневник питания

Звезда фильма «Волк с Уолл-стрит» как-то отправлял свой отчет по питанию врачу и нечаянно вбил в строку адресата е-mail рэпера Дрейка. На одной из передач актер рассказывал, что даже не знает, откуда у него в контактах взялся этот электронный адрес. С музыкантом они не слишком хорошо знакомы.

Скарлетт Йоханссон пришла на «Оскар» с молокоотсосом

Дело было в 2015 году, спустя несколько месяцев после того, как актриса стала мамой. Скарлетт приехала на церемонию вручения премии «Оскар», прихватив с собой молокоотсос. Как позже она пояснила, для мамы пятимесячного малыша каждый миллиграмм молока — будто жидкое золото. И поездка на подобное мероприятие — не повод лишать ребенка такой ценности.

Киану Ривз продавал в интернете свидание с собой

Киану Ривз — одна из самых скрытных звезд Голливуда, однако ради доброго дела он согласился позволить поклонникам узнать себя лучше. 15-минутное свидание в Zoom с актером было выставлено на торги в рамках благотворительного мероприятия. Таким образом детям, больным онкологией, актер смог заработать десятки тысяч долларов. К слову, онлайн-свидания с собой ради этих же целей продавали в сети певица Элли Брук, актер Джонатан Фрейкс и еще несколько известных персон.