13 ситуаций в сфере обслуживания, которые мы на дух не переносим

48 4

41

1.1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сложно представить нашу жизнь без посещения магазинов и кафе, и еще сложнее ее представить без раздражающих вопросов и ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в этих заведениях.

AdMe.ru составил хит-парад мозговыносящих приемов, благодаря которым сгорели миллионы нервных клеток посетителей. Кто знает, быть может, работники этих заведений прислушаются и мы избавим будущие поколения от этой нелегкой участи?

1. Когда без дела слоняешься по магазинам и при входе в каждый из них слышишь: «Вы ищете что-то конкретное?»

2. Когда продавцы окидывают оценивающим взглядом, как в фильме «Красотка», и следуют по пятам. Им составляют конкуренцию охранники-шпионы, наворачивающие круги вокруг нас и загадочно бубнящие в рацию

3. Когда только-только разделась до лифчика в примерочной и тут заглядывает продавец с вопросом: «Размерчик подошел?»

4. И шторки, эти дурацкие шторки никогда не задергиваются до конца!

5. Когда попросишь продавца подробнее рассказать о товаре, а он с важным видом просто читает этикетку. Спасибо, это я и сам мог сделать!

6. Когда предлагают миллион дополнительных товаров на кассе. Особенно хорошо это получается у продавцов в обувных магазинах: а вы уже собрали коллекцию чистящих средств для всех видов обуви?

7. Когда решил быстренько забежать на бизнес-ланч, но будто бы пытаешься попасть на прием к английской королеве: «Вас кто-нибудь ожидает?» или «Вы будете один?»

8. Когда отвлекся на 3 секунды, а официант уже стащил салфетку, на которой вы весь вечер отрабатывали свои навыки по созданию оригами

9. Но когда вы захотите попросить счет или будете ждать сдачу с крупной купюры, все официанты мистическим образом исчезают и приходится крутить головой во все стороны. Наверняка всем коллективом любуются вашим оригами!

10. Когда вы хотели обсудить с друзьями все новости, но пришлось оценивать любимые композиции владельцев ресторана, потому что музыка гремит на всю катушку

11. Когда водитель такси увидел в вас родственную душу и решил рассказать всю свою биографию в мельчайших подробностях

12. А в парикмахерской работает его сестра-двойняшка, которая задает миллион вопросов про отдых, работу, детей и мужа. Про себя она уже, конечно, все рассказала

13. И коронное: «Цена — в директ!»