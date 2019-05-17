13 ситуаций в сфере обслуживания, которые мы на дух не переносим
Сложно представить нашу жизнь без посещения магазинов и кафе, и еще сложнее ее представить без раздражающих вопросов и ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в этих заведениях.
AdMe.ru составил хит-парад мозговыносящих приемов, благодаря которым сгорели миллионы нервных клеток посетителей. Кто знает, быть может, работники этих заведений прислушаются и мы избавим будущие поколения от этой нелегкой участи?
1. Когда без дела слоняешься по магазинам и при входе в каждый из них слышишь: «Вы ищете что-то конкретное?»
2. Когда продавцы окидывают оценивающим взглядом, как в фильме «Красотка», и следуют по пятам. Им составляют конкуренцию охранники-шпионы, наворачивающие круги вокруг нас и загадочно бубнящие в рацию
3. Когда только-только разделась до лифчика в примерочной и тут заглядывает продавец с вопросом: «Размерчик подошел?»
4. И шторки, эти дурацкие шторки никогда не задергиваются до конца!
5. Когда попросишь продавца подробнее рассказать о товаре, а он с важным видом просто читает этикетку. Спасибо, это я и сам мог сделать!
6. Когда предлагают миллион дополнительных товаров на кассе. Особенно хорошо это получается у продавцов в обувных магазинах: а вы уже собрали коллекцию чистящих средств для всех видов обуви?
7. Когда решил быстренько забежать на бизнес-ланч, но будто бы пытаешься попасть на прием к английской королеве: «Вас кто-нибудь ожидает?» или «Вы будете один?»
8. Когда отвлекся на 3 секунды, а официант уже стащил салфетку, на которой вы весь вечер отрабатывали свои навыки по созданию оригами
9. Но когда вы захотите попросить счет или будете ждать сдачу с крупной купюры, все официанты мистическим образом исчезают и приходится крутить головой во все стороны. Наверняка всем коллективом любуются вашим оригами!
10. Когда вы хотели обсудить с друзьями все новости, но пришлось оценивать любимые композиции владельцев ресторана, потому что музыка гремит на всю катушку
11. Когда водитель такси увидел в вас родственную душу и решил рассказать всю свою биографию в мельчайших подробностях
12. А в парикмахерской работает его сестра-двойняшка, которая задает миллион вопросов про отдых, работу, детей и мужа. Про себя она уже, конечно, все рассказала
13. И коронное: «Цена — в директ!»
Какие вопросы и приемы в обслуживании вам не нравятся больше всего? Что бы вы добавили к нашему списку?