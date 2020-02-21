13 секретов синхронного плавания, которые тщательно оберегают спортсмены и их тренеры

9 0 0 1k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Синхронное, или, как его называют с 2017 года, артистическое плавание, — один из самых зрелищных видов спорта. Его «матерью» считается Кэтрин Кертис, которая представила публике водный балет на Всемирной выставке 1934 года. Впервые на Олимпиаде синхронное плавание было показано в 1948 году, но в программу самих игр оно не входило. Несправедливость исправили почти 40 лет спустя, в 1984-м, когда соревнования по «танцам на воде» включили в список олимпийских видов спорта.

Мы в AdMe.ru восхищаемся грацией и мастерством синхронистов, поэтому решили побольше узнать о том, что скрыто за дверями тренировочных залов и бассейнов.

1. Их легкие отличаются от легких обычных людей

Умение задерживать дыхание — одно из важнейших для синхронистов. Чтобы этому научиться, существует специальное упражнение: спортсмен делает глубокий вдох, проплывает 50 м не дыша, затем дышит 10–15 секунд и повторяет цикл еще 7 раз. Многократная чемпионка мира и Олимпийских игр Светлана Ромашина говорит, что может не дышать 4,5 минуты, если находится без движения. Благодаря тренировкам увеличивается объем легких: если у обычных женщин он равен примерно 2 л, то у спортсменок может достигать 6.

2. Они используют желатин для укладки волос

Прическа — неотъемлемая часть образа спортсменок, и она должна быть идеальной. Для фиксации девушки используют не косметические средства, а обычный пищевой желатин: они перемешивают его с водой и наносят на уложенные волосы. Чтобы удалить плотную пленку, особенно если после выступления проходит какое-то время, синхронисткам приходится отмачивать волосы в очень горячей воде в течение одного, а то и двух часов.

3. Требования к макияжу изменились

Еще до недавнего времени синхронистки красились очень ярко: это было нужно для того, чтобы их лица не терялись и эмоции девушек были видны зрителям. Однако несколько лет назад спортсменкам запретили делать яркий макияж, потому что он, в отличие от более натурального, плохо выглядит на экране телевизора. Наталья Ищенко рассказывала, что однажды россиянкам пришлось стирать косметику прямо перед выступлением, потому что их мейкап показался кому-то слишком агрессивным.

4. Купальник должен строго соответствовать требованиям

Разработка костюма не менее сложный процесс, чем подготовка программы. Согласно международным правилам, декольте не должно быть ниже 11,5 см от ключицы, а вырез на бедре — выше 10 см от гребня подвздошной кости. Поэтому, чтобы и не нарушить требования, и подчеркнуть красоту фигуры, приходится идти на уловки: костюмеры используют материал, который благодаря правильно подобранному оттенку сливается с кожей девушки.

Купальник шьют из особой ткани, которая одновременно и хорошо тянется, и быстро возвращает форму. Очень важно, чтобы костюм был не только красивым и удобным, но и легким, что достигается благодаря особой, практически невесомой фурнитуре. Кроме того, у купальника нет подкладки, и спортсменки ощущают его как вторую кожу.

5. Зажимы для носа подбираются индивидуально

Зажим, который не дает воде попадать в нос, синхронистки подбирают индивидуально в зависимости от физиологических особенностей. Несмотря на то, что у купальника нет подкладки, у каждой спортсменки под ним спрятан как минимум 1 запасной зажим — на случай, если во время выступления она потеряет основной.

6. На теле не должно быть татуировок

Согласно правилам, на девушках не должно быть ничего, кроме костюма и украшений в волосах. Перед выступлением они снимают все кольца, серьги и цепочки. Кроме того, на коже не должно быть татуировок. Впрочем, у спортсменок они все же есть: например, у неоднократной чемпионки мира и Олимпийских игр Анастасии Давыдовой на спине, руке и ягодицах нарисовано 17 бабочек. Для соревнований она закрашивает их специальным тональным кремом.

7. Ноги важнее талии

Девочки начинают заниматься артистическим плаванием примерно с 5–6 лет. Уже на этапе первоначального отбора будущие наставники оценивают физические данные спортсменки. При этом они обращают внимание не только на вес, но и на рост, длину ног и даже толщину щиколоток: тренеры говорят, что эта часть ноги обязательно должна быть тонкой и изящной, а сам этот параметр гораздо важнее обхвата талии. Более того, тренер смотрит не только на ребенка, но и на его родителей: это помогает понять, как девочка будет выглядеть в будущем.

Рост влияет и на то, будет ли потенциальная спортсменка выступать соло, в дуэте или в группе: в первые 2 категории попадают самые высокие девочки. Бывает так, что в период полового созревания синхронистки начинают набирать вес, и тогда наставникам приходится отказывать им в дальнейших тренировках, даже если до этого спортсменка была перспективной.

8. Под водой все слышно

Чтобы во время нахождения под водой спортсмены могли слышать музыку, в бортики бассейна встроены специальные динамики, благодаря которым звук остается почти таким же, как и на поверхности. Кроме того, во время подготовки к соревнованиям все движения оттачиваются до автоматизма, так что даже если музыка внезапно прервется, девушки продолжат программу.

Во время парных и групповых выступлений одна из спортсменок ведет счет под водой. Выбирают, кто будет считать, просто: у кого громче получается, та и возьмет на себя эту обязанность.

9. Спортсменам запрещено отталкиваться от бортика и дна

В артистическом плавании есть строгое правило: во время выступления спортсмены не должны касаться бортиков или дна. Все прыжки девушки выполняют, отталкиваясь исключительно от воды или рук и ног других членов команды. Если кто-то нарушает это правило — неважно, нарочно или случайно, — при выставлении оценок судьи снимают 1–2 очка. И это очень много, поскольку разница в результатах между призерами бывает меньше балла.

Кстати, чтобы вытолкнуть себя из воды, спортсменки полагаются исключительно на силу рук, используя ладони примерно так же, как рыбы — плавники.

10. Травмы — обычное дело

Артистическое плавание — очень травмоопасный вид спорта. Одна из самых распространенных травм, которой, по мнению тренеров, подвергаются до 100 % синхронистов, — это сотрясение мозга. Причиной такого повреждения становится, как правило, столкновение с другими членами команды во время нахождения под водой или после прыжка, поскольку из-за стремления как можно больше усложнить программу расстояние между спортсменами сокращается до минимума.

11. Программа прорабатывается не только в воде

Подготовка синхронистов включает разнообразные нагрузки: силовые тренировки, упражнения на растяжку, балет и современные танцы. Одно из самых важных упражнений, вертикаль, заключается в том, что спортсмен стоит на голове максимально возможное время. Помимо занятий в бассейне выступление отрабатывается и на суше. Это нужно для того, чтобы выработалась мышечная память, которая позволит безошибочно доделать программу до конца во время соревнований. Кстати, исследование, проведенное перед Олимпиадой-2012, показало, что у синхронистов аэробная нагрузка во время выступления почти такая же, как у бегунов на длинные дистанции.

12. Температура воды в бассейне очень важна

Поскольку тренировки в бассейне могут занимать больше 8 часов в день, температура воды очень важна, и в первую очередь для хорошего самочувствия и здоровья спортсменок. Кроме того, температура прописана и международными правилами, которые гласят, что она должна колебаться в районе 26–28 °С. Более горячая вода негативно влияет на работу сердца и усложняет задержку дыхания.

13. Мужчины тоже занимаются синхронным плаванием

С 2015 года в чемпионатах мира по водным видам спорта стали принимать участие и так называемые миксты — пары синхронистов разного пола. Однако на Олимпиаду мужчин пока не пускают: на предстоящих играх в Токио на соревнованиях по артистическому плаванию будут выступать исключительно девушки.

Вы следите за соревнованиями по артистическому плаванию? Или, возможно, вы знаете о нем что-то, о чем мы не рассказали?