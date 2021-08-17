13 признаков, по которым сразу ясно, что вы пришли в гости к воспитанному человеку

Принимать гостей любят, пожалуй, все. Даже несмотря на то, что это совсем не легкое дело. Ведь нужно вложить уйму труда и продумать кучу деталей, чтобы не ударить в грязь лицом. Да и хотелось бы, чтобы люди не ушли обиженными.

Мы в AdMe.ru задумались, почему в гости к одним людям мы спешим со всех ног, а когда приглашают другие, ищем повод вежливо отказаться. Другими словами, что же такого делает радушный хозяин или хозяйка, чего не делают другие?

Предоставляет гостям самые удобные посадочные места

В идеальном мире гостей принимают за огромными обеденными столами с одинаковыми мягкими стульями. Но на деле далеко не у каждого жилплощадь позволяет вместить еще и парадную мебель. В наших реалиях часто стол пододвигается к дивану, а из кладовки достаются складные стулья и старые табуретки. В таком случае вежливые хозяева займут самые неудобные места и ни при каких обстоятельствах не посадят на них гостей.

Накрывает на стол до прихода гостей

В числе ошибок, которые портят впечатление от вечеринки, 1-е место занимает отсутствие еды на столе или слишком долгое ожидание блюд и напитков. Просить гостей помочь накрыть на стол или что-то приготовить — это невежливо: в идеале к их приходу все уже должно быть готово.

Не заставляет играть в настольные игры

Настольные игры помогают гостям познакомиться и лучше узнать друг друга. Вот только далеко не все их любят: кто-то предпочитает обычное общение. И даже если самому хозяину очень хочется поиграть, ему не стоит настаивать и давить, заставляя гостей принимать участие. Достаточно предложить один раз и отнестись с пониманием, если предложение будет встречено без энтузиазма.

Не просит помочь с уборкой

Уборка после ухода гостей — задача не из легких, особенно если до этого хозяева тоже убирались и готовили. Но просить кого-то из гостей остаться и помочь тоже нежелательно. По нормам этикета лучше ответить вежливым отказом даже в том случае, если гости сами предлагают помощь.

Выбрасывает мусор перед приходом гостей

Случалось ли у вас такое, что в гостях вам нужно было воспользоваться мусорным ведром? Наверняка да, ведь это вполне обыденная ситуация. Когда мы открываем дверцу под раковиной и видим ведро, доверху заполненное отходами, впечатление о хозяевах пусть и немного, но портится. Перед приходом гостей стоит выкинуть мусор и вставить в ведро новый мешок, даже если до этого мусора в нем было меньше половины.

Опустошает посудомойку

Менять тарелки гостям необходимо. Тратить время на мытье посуды нежелательно, ведь хозяину придется оставить гостей без внимания на довольно продолжительное время. Но при этом гора грязной посуды в раковине смотрится весьма неэстетично. Поэтому, если дома есть посудомойка, лучше освободить ее заранее, чтобы быстро убрать в нее посуду и вернуться к гостям. Если нет, стоит продумать место, куда можно будет положить грязные тарелки так, чтобы они не бросались в глаза или вообще не были видны посторонним.

Не выглядит утомленным

Перед хозяином, который хочет блеснуть своим кулинарным талантом, обычно стоит выбор: наготовить всю еду самостоятельно и устать еще до начала праздника либо делегировать готовку кому-то другому. Иногда лучше воспользоваться услугами доставки еды или кейтеринга. Не стоит жаловаться на то, как сложно было испечь торт или сварить французский соус, ведь это моветон. Гости ни в коем случае не должны чувствовать себя обязанными или в чем-то виноватыми.

Убирает все лишнее из ванной

Обилие полотенец, пузырьков, баночек и тюбиков сбивает с толку. Гость заходит в ванну и не понимает, чем можно вымыть и вытереть руки. Хорошо, когда в ванной висит одно или несколько полотенец для рук, а также имеется жидкое мыло (им пользоваться намного гигиеничнее, чем обычным). Непременно нужно позаботиться о достаточном количестве туалетной бумаги и освежителя воздуха. Все остальное лучше убрать на закрытые полки. В том числе, конечно, снять развешанные на батарее трусы и носки.

Заранее готовит необходимые приборы и инструменты

Все приборы и инструменты, необходимые для того, чтобы гости могли накладывать еду, делать бутерброды или коктейли, хороший хозяин готовит заранее. В то же время не нужно сервировать стол вилками для устриц, если на самом деле вы не собираетесь их подавать.

Учитывает наличие детей

Согласно правилам этикета, хозяин, который приглашает гостей, должен ясно дать понять, допустимо ли присутствие детей на празднике. Если ответ утвердительный, то ему стоит заранее позаботиться о детском досуге, даже если у него самого детей нет. Заботливый хозяин запишет на флешку мультфильмы, продумает разные активности, приготовит игрушки или набор для рисования. В общем, сделает все, чтобы дети не заскучали и не стали проситься домой.

Выбирает правильный музыкальный фон

Музыка — важная составляющая праздничной атмосферы, поэтому подбирать ее нужно тщательно. Хороший хозяин учитывает вкусы гостей и не пытается навязать им свои музыкальные пристрастия. Разумеется, невозможно подобрать музыку так, чтобы она нравилась всем одновременно, поэтому стоит выбирать что-то нейтральное. Например, можно скачать подборки старых хитов или плейлисты из кофеен и супермаркетов.

Заботится о комфортной температуре в помещении

Приглашая домой компанию друзей, мы должны позаботиться о комфортной температуре. Опытные хозяева рекомендуют летом, если у вас есть кондиционер, выставлять температуру на 4 градуса ниже обычной.

Закрывает в другой комнате питомцев, если они мешают гостям

Каждый владелец животного считает, что его питомец неотразим. При этом он должен учитывать, что не все гости могут разделять его чувства, особенно если зверь гиперактивен, плохо пахнет, оставляет везде шерсть, запрыгивает на стол или издает громкие звуки. У кого-то из гостей может быть аллергия на собак или кошек. Так что, если вы не уверены в том, что все пришедшие в восторге от вашего питомца, закройте его в другой комнате или организуйте для него специальный вольер. Однако при этом нужно убедиться, что животному будет комфортно в одиночестве.