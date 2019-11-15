13 обыденных для Южной Кореи вещей, которые изумляют неподготовленного европейца

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О Южной Корее на сегодняшний день известно немало: мы наслышаны и о любви корейцев к пластической хирургии, и о корейских дорамах, и о том, что 14 февраля в этой стране исключительно мужской праздник, а поголовное пристрастие к собачатине является всего-навсего стереотипом. Но этой стране еще есть чем поразить даже бывалых путешественников. Например, вы знаете, почему для корейцев важна даже минимальная разница в возрасте и зачем на новоселье они дарят друг другу туалетную бумагу?

Мы в AdMe.ru считаем, что лучше заранее узнать как можно больше фактов о стране, чем столкнуться с ними лицом к лицу без подготовки. Так что мы постарались еще хотя бы немного приблизить к вам Южную Корею.

1. Корейские дети старше европейских сверстников

Южная Корея имеет интересную для западного мира систему исчисления возраста. Новорожденного младенца записывают сразу годовалым, округляя срок, проведенный им в утробе матери. А с наступлением нового календарного года «годовалые» малыши взрослеют еще на год.

«2-летняя» Юн Соль с родителями.

Кореянка Юн Соль родилась 31 декабря. А буквально через несколько часов, 1 января, ей «исполнилось» 2 года. Это может стать проблемой, когда Юн Соль пойдет в садик и разница в ее физическом и интеллектуальном развитии по сравнению с другими детьми будет внушительной. Восточноазиатский счет возраста уже практически исчез из повседневной жизни китайцев, японцев и вьетнамцев, но в Корее применяется широко, за исключением правовых документов.

2. Корейцы могут и не подозревать, что они живут именно в Корее

Историческая встреча Ким Чен Ына (лидера КНДР) и Мун Чжэ Ина (лидера Республики Корея) с целью объединения Севера и Юга после раскола в 1945 году.

Название «Корея» происходит от древнего государства Корё, существовавшего на территории Корейского полуострова до своего падения в 1392 году. Тогда корейцы переименовали свою страну в Чосон. А Кореей продолжили называть ее иностранцы, в частности европейцы. Когда в 1945 году произошел раскол Кореи на КНДР и Республику Корея (Северную и Южную для остального мира), название «Чосон» сохранилось за Северной Кореей, а Южная Корея назвала себя «Хангук». На сегодняшний момент эта ситуация не изменилась.

3. Для корейцев разница в возрасте даже в 1 год очень важна

При встрече с малознакомым человеком корейцы первым делом выясняют, сколько ему лет. Европейцев вопросы о возрасте могут покоробить своей бестактностью, ведь в нашей культуре выпытывать такие подробности, особенно у женщин, не принято. А для корейцев эта информация очень важна: так они определяют в своей иерархической системе место этого человека. Вот что пишет автор книги «Корея и корейцы. О чем молчат путеводители»: «Например, ваш друг и сокурсник старше вас на 1 год. Вначале вы будете друг другу говорить „вы“, потом, лучше познакомившись, он начнет обращаться к вам на „ты“, вы же к нему по-прежнему — на „вы“. И лишь по-настоящему сдружившись, вы сможете употреблять стиль речи, подразумевающий обращение на „ты“, однако все равно никогда не сможете называть его по имени, а только используя при этом словосочетание „старший брат“. Обращение же по имени оставьте для ровесников или тех, кто младше».

4. Здесь принято дарить слишком уж практичные подарки

Презентовать деньги считается хорошим тоном, если только даритель не является возлюбленным, родственником или другом, иначе одариваемый может обидеться, мол, неужели близкий человек не знает его вкусов. В таких случаях на помощь приходят полезные и нужные подарки, например брендовая одежда, гаджеты, косметика.

В подарок на новоселье корейцы скрупулезно подбирают максимально практичные вещи. Подарком может стать стиральный порошок, мыло или туалетная бумага. Иностранцам не стоит обижаться, если друзья из Кореи подарят им в честь переезда рулоны туалетной бумаги. Корейцы искренне верят, что это поможет узнать, какой будет продолжительность жизни у новых хозяев дома. Сейчас производители рулонов не придерживаются одного стандарта длины полосы бумаги, поэтому, пока получатель презента не размотал рулон, сохраняется некоторая интрига.

5. Одна популярная корейская примета сильно пересекается со страшилкой из нашего детства

Помните, стоило кому-нибудь перешагнуть через друга, сидящего или лежащего на полу, как тот сразу начинал вопить: «Переступи обратно, а то не вырасту!» У русских вера в эту примету исчезает примерно к последнему классу младшей школы, корейцы же искренне верят в нее и в зрелом возрасте. В Корее до сих пор считается нормальным спать на полу, а не на кровати, поэтому, переступив через лежащего человека, вы рискуете сильно его оскорбить. Есть и другая примета, к которой жители Южной Кореи относятся с почтением: перед экзаменами, собеседованием и любыми важными делами кореец никогда не станет есть морепродукты, особенно суп из морских водорослей. Иначе есть шанс «поскользнуться на водорослях», то есть провалить все начинания.

6. Корейская мода — это любовь к ультракоротким юбкам и порицание декольте

Тут, видимо, работает принцип «если где-то что-то прибыло, значит, где-то что-то убыло». В данном случае «убыла» длина юбок, причем некоторые из них могут быть настолько «мини», что на ум приходит шутка о «макси-поясе». А «прибыло» в зоне декольте: корейские девушки рискуют столкнуться с неодобрением, оголив плечи или часть груди. Интересно, что еще в начале XX века царила кардинально иная мода: подолом юбки можно было ненароком подмести пол, зато блузы были настолько короткими и открытыми, что напоминали скорее накидки на плечи с рукавами.

7. В Корее есть люди, которых называют «соло с утробы матери»

В Корее есть специальное слово для человека без пары — «соло». А тех, кто еще ни разу в жизни не был в отношениях, называют «соло с утробы матери» (모태솔로). Обычно люди не в восторге от этого прозвища и пытаются скрывать, что они никогда ни с кем не встречались. Выдать их могут только друзья детства (росли ведь бок о бок), и подобная осведомленность нередко становится темой для шуток.

8. На свадьбах частенько договариваются, кто из девушек ловит букет невесты

И когда невеста кидает букет, навстречу ему обычно бросается одна конкретная гостья. Деньги, подаренные гостями молодоженам, идут родителям, так как все организовывают и оплачивают именно они. Кстати, еще 15 лет назад в Южной Корее было запрещено вступать в брак людям с одинаковой фамилией. В 2005 году члены Национального собрания приняли поправку к закону, согласно которой запрет на бракосочетание касается именно родственников.

9. В ночь на 1 января корейцы отмечают начало календарного года не так, как принято в Европе и Америке

Они поднимаются в горы или на ближайшие холмы, чтобы встретить рассвет. Еще один вариант — поехать рано утром к восточному побережью. Люди берут с собой горячий чай, теплые одеяла, а увидев первые лучи солнца, восходящего в новом году, загадывают желание.

10. В корейских университетах есть предмет, лекции по которому пользуются огромной популярностью

Он называется «Брак и семья». На занятиях, длящихся 3 месяца, студенты каждый месяц создают новую «пару». Каждая такая пара должна сидеть рядом в классе и выполнять различные задания (просмотр фильмов вместе, разговоры по телефону раз в месяц), чтобы понять, что такое отношения. Задания там, к примеру, такие: спланировать день рождения или свидание без больших трат, рассчитать расходы на свадьбу и так далее. Не всегда парней и девушек в группе одинаковое количество, поэтому иногда студентам для сдачи предмета приходится создавать «пару» без оглядки на гендерные различия.

11. В некоторых супермаркетах есть камеры хранения не только для сумок, но и для домашних животных

Внутри выставлена комфортная температура, горит мягкий свет, на полу лежит пеленка. Овчарку, правда, в такую камеру не посадишь, но корейцы в основном отдают предпочтение собакам компактных пород.

12. Корейцы буквально обескураживают своей прямотой

Кореянка Хеён несколько лет работала в России, а потом вернулась на родину. В своем аккаунте на Pikabu она делится впечатлениями об этих двух странах. В частности, сравнивает русскую и корейскую рабочую атмосферу. Хеён пишет, что если в рабочее время сотрудника какое-то время нет на месте (допустим, он пошел в туалет) и кто-то его ищет, то русские просто скажут: «Его нет, перезвоните через 5 минут», а в Корее честно ответят: «Он в туалете».

13. За неправильную сортировку мусора выписывают бешеные штрафы

В Сеуле, столице Южной Кореи, весь мусор сортируют: стекло, бумага, пищевые отходы, пластик. Штраф за несоблюдение данного принципа огромный — почти $ 1 000. Мусоропроводов нет, люди выносят пакеты на улицу, и в определенное время мусоровоз их забирает. Для мусора в Корее продают специальные мешки, пригодные для переработки. Они различаются цветами: для пищевых отходов используются желтые мешки, для остального бытового мусора — белые, и так далее. Воспользоваться каким-нибудь другим мешком нельзя: недобросовестного гражданина с легкостью вычисляют по камерам слежения, которые в Корее есть на каждом шагу, и штрафуют.

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