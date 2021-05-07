13 кумиров современной молодежи, которых взрослым не понять, как бы они ни пыхтели

У каждого поколения подростков были свои кумиры. И родители далеко не всегда разделяли и одобряли увлечения своих детей. В наши времена камнем преткновения были Nirvana, Егор Летов, «Сектор Газа», «Ленинград». Сейчас благодаря YouTube и TikTok кумиры появляются и исчезают с невероятной скоростью. Едва мы, родители, успеем узнать, как называется тот набор звуков, что доносится из детской комнаты, как его сменяет какой-нибудь другой.

Мы в AdMe.ru стараемся следить за трендами и быть в курсе того, чем увлекается подрастающее поколение, поэтому хотим представить вам тех, от кого сейчас фанатеет современная отечественная молодежь. Но спешим предупредить: срок годности статьи ограничен. А в бонусе вас будут ждать зарубежные кумиры подростков.

1. Sqwoz Bab

Настоящее имя рэп-исполнителя — Марат Газманов. Неподготовленного взрослого слушателя его провокационные и по большей части нецензурные тексты могут шокировать. А современные подростки обожают его треки за нестандартный юмор и тонкий стеб над действительностью. Например, в песне «Ауф», которая занимала первые строчки чартов осенью 2020 года, Sqwoz Bab высмеивает эстетику пацанских пабликов. Кроме того, Марат занимается производством одежды, а в 2018 году совместно с несколькими другими рэперами записал «Дисс псов» для программы «Вечерний Ургант».

2. Дора

Настоящее имя певицы — Дарья Шиханова, и она родом из Саратова. В 15 лет Дарья начала записывать каверы на песни других исполнителей, а потом и свои собственные композиции. Темы ее песен близки подрастающему поколению: депрессия, отношения между полами, социальные сети, завистливые подруги, свидания в интернете. В 2019 году у Доры вышел альбом «Младшая сестра», который сделал ее суперпопулярной, а песня «Дорадура» стала настоящим хитом. Свое творчество певица относит к новому поджанру рока — кьют-рок (милый рок): «Мне стало тесно в рамках того, что я исполняю. Ни один песенный жанр меня полностью не устраивал, и я решила создать свой».

3. Мамикс

Мамикс — российский YouTube-блогер с 12 млн подписчиков. Он начинал в 2013 году с юмористических обзоров некачественных роликов, снятых школьниками. Но широко известен он стал в 2016 году после выхода видео с экспериментом по смешиванию кока-колы и драже Mentos. С тех пор он сменил несколько каналов, но основной его тематикой так и остаются несложные опыты в режиме импровизации. Многие взрослые просто не могут понять, что интересного в его опытах и зачем он переводит столько ресурсов на подтверждение сомнительных теорий. Например, в некоторых своих роликах он выясняет, в какую емкость упасть больнее всего — наполненную шариками с водой, тестом, бумагой, желе или поролоном; делает аквапарк из скотча и крема для рук; кричит на игрушки-повторюшки и т. д.

4. Кис-кис

«Кис-кис» — российская группа из 4 участников: барабанщицы Алины Олешевой, вокалистки Софьи Сомусевой, гитариста Юрия Заслонова и бас-гитариста Сергея Иванова. Ребята быстро набрали популярность за счет вирусного видео на одну из своих песен и превратились из подростковых героев аудитории «ВКонтакте» в суперуспешную молодежную группу. Молодые музыканты выступают в жанре поп-панк и затрагивают волнующие современную молодежь темы: отношения, тусовки, знакомства. При этом девушки не стесняются в выражениях, обильно используя мат и жаргонизмы. После выхода песни «Фарш» у Софьи даже испортились отношения с родителями.

5. Mayot

Mayot с детства мечтал стать музыкантом и учился играть на гитаре по урокам на YouTube. Позже стал записывать себя и выкладывать видео в TikTok. C 2018-го по 2021 год Mayot выпустил 5 сольных альбомов. Фраза «Шаришь за Майота?» стала популярным мемом в TikTok-сообществе, она означает следующее: «Разбираешься ли ты в творчестве Майота?» Современному подростку, который в курсе трендов, предполагается отвечать на данный вопрос утвердительно.

6. Моргенштерн

Когда-то Алишер Тагирович Валеев учился на преподавателя, но его отчислили из педагогического вуза. Одна из главных отличительных черт Моргенштерна и его творчества — любовь к эпатажу и хайпу. Также его неоднократно обвиняли в плагиате — и в творчестве, и во внешнем виде. В частности, в татуировках на лице многие усмотрели подражание западным рэперам. Старшее поколение поведение Моргенштерна обычно поражает до глубины души. Родители подростков во многих городах страны пытаются отменить его концерты, а ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила: «Когда он пришел, кроме грустных мыслей, он ничего во мне не вызвал, только жалость по отношению к нему и его родителям».

7. Катя Кищук

Катя Кищук стала популярна благодаря своему участию в группе «Серебро». С 2019 года Кищук занимается сольной карьерой. Кате пришлось начинать все с нуля, и, пребывая в глубокой депрессии после эмиграции, девушка в своем новом Instagram-аккаунте обратилась к поклонникам за поддержкой. Она призналась, что ее проблемы идут из детства: ее никогда не хвалили за успехи. Это обращение тронуло многих. В 2020 году Катя была названа одной из самых успешных российских исполнительниц по версии Forbes, в ее Instagram-аккаунте 1,5 млн фолловеров, с ней заключают рекламные контракты самые известные бренды, и на данный момент девушка готовится к свадьбе с известным британским рэпером Slowthai. В то же время родители ее поклонниц недоумевают, чем Катя отличается от сотен других юных исполнительниц. О секрете Катиной популярности модные дизайнеры Илья и Никита Хованские говорят: «Молодые люди следят за Катей, потому что видят себя в ней. Катя точно понимает, что хочет, и очень четко прорабатывает свою эстетику. Ее стиль легко повторить. Знаете, это как Бритни — девушка из соседнего двора, которая очень своя, но при этом настоящая звезда».

8. Рахим

Рахим получил известность как создатель коротких юмористических роликов без сюжета в TikTok. Многие взрослые люди не понимают, как можно стать звездой, выкладывая в интернет 30-секундные клипы ни о чем. В 2019 году он записал ставшую успешной песню «Кто тебе сказал?», а в 2020-м выпустил самый популярный в своей карьере сингл «Fendi». На песню было снято рекордное количество видео в русском сегменте сервиса TikTok — 3,2 млн, хотя мнения о творчестве парня встречаются самые разные.

9. Валя Карнавал

19-летняя тиктокерша Валентина Карнаухова, известная как Karna.val, занимает 5-е место в списке самых высокооплачиваемых тиктокеров по версии российского Forbes. Кроме того, ее песня «Психушка» оказалась на 9-м месте в списке «хитов TikTok». Forbes пишет: «Образ Карнауховой в сети резонирует с миловидной внешностью. Она называет своих зрителей „бандитами“ и приветствует словом „здорова“». Валю травили в школе из-за бедности, с 15 лет она стала зарабатывать и заботиться о себе самостоятельно. Девушка работала актрисой на квестах и жила на ₽ 8 тыс. в месяц, а потом завела аккаунт в TikTok и в первый же год набрала 350 тыс. подписчиков. Сейчас Валя только в TikTok зарабатывает ₽ 3,21 млн, живет в Москве и занимается музыкальной карьерой. Также она попробовала себя в качестве актрисы и писательницы.

10. Big Baby Tape

Big Baby Tape — российский трэп-исполнитель. Трэп — это поджанр хип-хопа, которому свойственно хардкорное звучание и мрачные, социально окрашенные тексты. Всего за 1,5 года из рэпера, чья популярность ограничивалась пабликами «ВКонтакте», он стал «надеждой российской рэп-музыки». Его тексты — это смесь русского и английского сленга, который он, кстати, учил по игре GTA и песням 50 Cent. В творчестве Big Baby Tape много отсылок к западным культурным реалиям и компьютерным играм, которые отлично знакомы подросткам и вызывают недоумение у их родителей. Большинство взрослых людей, послушав треки Big Baby Tape, скорее всего, не поймут даже половины того, о чем в них рассказывается.

Бонус № 1: Lil Nas X

Lil Nas X (настоящее имя — Монтеро Ламар Хилл) — американский кантри-рэпер. Вы наверняка слышали его сингл «Old Town Road», вышедший в 2018 году. Как правило, на этом познания о Lil Nas X у людей старше 30 заканчиваются, а ведь помимо того, что он является успешным музыкантом, он еще известная в интернете личность, тиктокер и общественный активист.

Бонус № 2: Билли Айлиш

Мы уже писали о том, как Билли Айлиш перевернула поп-индустрию, когда ей было всего 15 лет. Но с тех пор ничего не изменилось: тинейджеры и поныне с нетерпением ждут ее новых треков и активно подражают ее внешнему виду. Феномен Билли заключался в ее непохожести на других исполнительниц: новое звучание, отказ соответствовать идеалам женской привлекательности, отсутствие приторной улыбки на лице, жутковатые клипы с ползающими по лицу пауками. Подростки всего мира в восторге от Билли, а вот их родители часто увлечения детей не разделяют: «Такие уж времена, что главный трюк поп-музыки сейчас — это играть со странностями: болезненность, синие волосы, какая-то фигня из глаз течет в клипе и т. п.».

Бонус № 3: Lil Pump

Lil Pump начал карьеру рэпера в 2016 году, а в 2017-м выпустил 2 сингла, которые в общей сложности собрали более 70 млн прослушиваний на SoundCloud. Его клипы на YouTube также били рекорды. Юному рэперу на тот момент не было и 17 лет. Тексты песен Lil Pump — о взаимоотношениях с легкодоступными девушками, о деньгах, дорогих шмотках, машинах и, конечно, всякого рода криминале. Один пользователь сайта Quora написал о популярности Lil Pump следующее: «Детям поколения Z важны лишь мода и имидж. Пение с позитивным посланием и глубоким смыслом им неинтересно. Они будут слушать все, что написано известными исполнителями, даже если это полная чушь. Мамбл-рэперы (от англ. mumble — „мямлить“. — Прим. ред.) делают свои мусорные песенки без особых усилий, потому что это то, что нужно их аудитории».