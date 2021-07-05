13 фраз продавцов, которые начисто отбивают желание покупать что-либо у них в магазине

Редкий человек не любит шопинг. Обычно процесс приобретения вещей приносит удовлетворение и радость, но, наверное, у каждого из нас был и негативный опыт, и это зачастую никак не связано с качеством товара. Бывает так, что из-за одной-единственной фразы продавца хочется поскорее уйти из магазина.

Больше всего нас, покупателей, раздражают грубость и бестактность продавцов-консультантов. Мы в AdMe.ru любим хороший сервис, а потому собрали фразы, отпугивающие клиентов, которые сами слышали в магазинах. И надеемся, что наша иллюстрированная подборка внесет свою лепту в улучшение качества обслуживания. А в бонусе мы расскажем, как некоторые продавцы умудряются нахамить, не произнося ни одной фразы.

1.

Без сомнения, нам очень интересно, какая техника имеется дома у продавца, ведь у нас одинаковые нужды и вкусы. Всем давно известно, что это распространенный приемчик продавцов-консультантов, особенно в магазинах бытовой техники. Сегодня он утверждает, что уже несколько лет чистит пол «вот этим пылесосом», а через месяц, когда акция будет на другой товар, у него дома «окажется» новый агрегат.

2.

По мнению некоторых продавцов, все женщины, которые не соответствуют стандарту 90—60—90, мечтают о том, чтобы одежда их стройнила. Они совсем не хотят принимать во внимание тот факт, что многие дамы довольны своими формами и не стремятся выглядеть меньше, чем они есть, чтобы соответствовать чьим-то идеалам.

3.

А это самый настоящий эйджизм. Выходит, если тебе уже далеко не 20, то нужно забыть о яркой или ультрамодной одежде? А вот и нет: мы за то, чтобы в любом возрасте человек одевался так, как ему хочется, невзирая на то, что ему такое носить уже «как-то несолидно».

4.

Не судить людей по внешности — золотое правило, но порой все равно натыкаешься на продавца-консультанта в дорогом бутике, который, окинув вас взглядом, тут же определяет, сколько денег вы готовы потратить. Иногда это приводит к забавным ошибкам, как в случае с героиней Джулии Робертс в фильме «Красотка». К тому же никому не нравится, когда о нем делают поспешные выводы.

5.

А если не разносятся, то можно принести туфли обратно в магазин и продавцы будут готовы вернуть деньги?

6.

Такой вопрос всегда ставит в тупик. Конечно же, нельзя сказать наверняка. Если бы мы точно знали, что возьмем определенную вещь, то сразу бы отнесли ее на кассу. Так продавец-консультант демонстрирует свою лень. Ему не хочется снимать вещь с вешалки, нести в примерочную, затем убирать ее обратно, если она не подойдет. Но, кажется, в этом и заключается их работа.

7.

Когда продавец-консультант расхваливает вещь, которая вам явно не подходит, это выглядит комично и тут же наводит на мысль о том, что ему нужно срочно ее продать. Его совсем не заботит, что вы разочаруетесь в покупке и, вероятно, уже никогда не вернетесь в этот магазин.

8.

А задающий вопрос покупатель, простите, кто? Конечно, вторгаться в беседу продавца с клиентом не очень хорошо, но порой нам необходимо лишь одно небольшое уточнение, а других консультантов в зале нет. В таком случае работник магазина, не дожидаясь вопроса, может сам поинтересоваться, чего хотят другие покупатели, и либо вежливо попросить их подождать, либо позвать другого продавца.

9.

Это и есть та самая пресловутая «клиентоориентированность»? Не откладываете даже на пару минут? Что ж, можно поискать нужную вещь и в другом магазине.

10.

Сложно сказать, что в подобных комментариях раздражает больше: сексизм или нарушение личных границ.

11.

Ну конечно же, продавец лучше знает, какой размер нам нужен, даже если мы покупаем вещь не себе.

12.

Продавцы в бутиках брендов, которые принципиально не шьют одежду больших размеров, частенько предупреждают об этом пышнотелых посетительниц. Наверное, у них благие намерения: сберечь время и свое, и клиента. Однако для покупательницы такое предупреждение прозвучит скорее как «Вам нечего здесь делать, похудеете — приходите». Кроме того, сотрудники таких магазинов совсем не учитывают того, что женщина может искать одежду в подарок. А может быть, ей и вовсе не нужно платье, а нужен, скажем, аксессуар — бижутерия или сумочка.

13.

Интересно, что мешает продавцу просто назвать цену? По какой-то причине ему нужно было вместо стоимости товара озвучить то, что он считает клиента неплатежеспособным.

Бонус

Надоедливые продавцы-консультанты, которые ходят за покупателем от стеллажа к стеллажу, словно опасаясь, что он сбежит, заставляют чувствовать себя некомфортно. Но еще меньше желания оставаться в магазине вызывают сотрудники, которые полностью игнорируют клиентов и даже не здороваются.