12 знаменитых красавиц, которые взяли перерыв в карьере ради теплого семейного гнездышка

Актрисы, певицы, модели и другие представители творческих профессий большую часть времени проводят в постоянных разъездах, съемках, репетициях и записях. Поэтому им приходится только мечтать о полноценных семейных отношениях и личном воспитании своих детей. Вот только не все знаменитые женщины соглашаются с таким положением дел. В числе таких, например, Дрю Бэрримор и Жизель Бюндхен.

Мы в AdMe.ru узнали, кто еще из популярных див ради семьи попрощался с карьерой (пусть и на некоторое время).

Дрю Бэрримор

Звезда «Ангелов Чарли» Дрю Бэрримор пока не планирует появляться на большом экране. Ее решение отказаться от съемок было принято после рождения дочерей — Олив и Фрэнки. Она хотела воспитывать детей сама, поэтому не стала нанимать няню. Но Дрю Бэрримор не отрицает, что все может измениться, когда подрастут ее девочки.

Элизабет Хёрли

В 2005 году Элизабет Хёрли взяла длительный отпуск в кинокарьере, чтобы сосредоточиться на воспитании сына. Звезда «Остина Пауэрса» не снималась с 2004 до 2010 года.

Кэтрин Хайгл

Попытки найти окошки в напряженном рабочем графике съемок сериала «Анатомия страсти» и материнство заставляли Кэтрин Хайгл чувствовать себя «злой и разочарованной». В конце концов, работа отошла на второй план, она сделала перерыв в съемках, а затем и вовсе навсегда покинула сериал.

Лили Собески

Актриса, которая ранее снималась вместе с Дрю Бэрримор в фильме «Нецелованная», взяла перерыв в киноиндустрии после рождения второго ребенка. Свой ранний уход из актерской профессии она приписывает своим детям. Сейчас она занимается живописью и ведет обычную мамину жизнь: покупка молока, уборка, чтение блогов о детях, беспокойство и принятие разных решений.

Жизель Бюндхен

В 2015 году супермодель завершила карьеру модели после 20 лет работы в индустрии. При этом Жизель подчеркнула, что она не уходит на пенсию, а просто хочет больше времени проводить с семьей.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу сократила количество фильмов, в которых она на тот момент снималась, сразу после того, как в 2004 году стала мамой в первый раз. Вместо этого взяла на себя лишь небольшие роли в таких фильмах, как «Заражение» и «Железный человек».

Кэмерон Диас

В июле 2017 года Кэмерон Диас заявила, что устала от бесконечных разъездов по съемочным площадкам, и марте 2018 года призналась, что уходит из кино. Для Кэмерон Диас семья теперь является ее главным приоритетом. И энергия, которую она ранее приберегала для создания фильмов, теперь посвящена ее маленькому семейному гнездышку.

Ева Мендес

Ева Мендес не снималась в кино с 2014 года, так как решила уйти из индустрии и полностью посвятить себя семье. На данный момент она занята не только материнством, но и своей линией одежды для New York & Company.

Сара Мишель Геллар

Сара Мишель Геллар взяла перерыв в актерской карьере в 2009 году после того, как стала в первый раз мамой. Затем, чтобы проводить больше времени со своими детьми, она сосредоточилась на озвучке фильмов и мультфильмов.

Джессика Альба

Джессика Альба ушла из кино на пике славы. Такие перемены в своей карьере она связывает с изменением мировоззрения после рождения дочери Онор в 2008 году. С тех пор у нее родилось еще двое детей: дочь Хейвен и сын Хейс.

Кристина Агилера

Для Кристины Агилеры дети на первом месте. Певица приостановила гастроли на 10 лет ради детей. Она открыто сказала, что совмещать материнство и карьеру очень непросто. Но согласилась на роль наставника в шоу «Голос», потому что по сравнению с гастрольным графиком это была отличная возможность проводить с детьми намного больше времени.

Робин Райт

Звезда «Карточного домика» Робин Райт без колебаний приостановила свою актерскую деятельность, чтобы позаботиться о своих уже подросших детях, в то время как их отец Шон Пенн продолжал свою карьеру. Она объяснила это тем, что всегда хотела быть мамой и дети были для нее первом месте. И раз уж один родитель работает, то другой должен остаться с детьми.