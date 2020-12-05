12 хитростей француженок, благодаря которым все мечтают быть хоть чуточку на них похожими

Французскими мадам восхищается весь мир, а их стиль часто описывают словами je ne sais quoi. Дословно это переводится как «я не знаю, что это». Под этим подразумевается некий эфемерный флер, который и придает облику этих девушек нечто особенное. Между тем у стиля есть вполне конкретные каноны.

AdMe.ru вдоль и поперек перечитал блоги инфлюэнсеров родом из Франции и раскусил, в чем заключается изюминка местного стиля.

1. Сумочка должна быть маленькой

Обычно в дамской сумочке можно найти полезные мелочи на все случаи жизни. Возможно, с этим согласится весь мир, но только не француженки. Эти девушки предпочитают маленькие аккуратные сумки. Взять с собой лишь то, что пригодится в конкретный день, — в этом есть некоторая пикантность и легкое отношение к жизни. Если вы встретили француженку с массивной сумкой или корзиной, будьте уверены: она направляется на пляж или на рынок за свежими продуктами.

2. Оверсайза много не бывает

Вы не найдете в шкафах французских мадам облегающих брюк или кофточек, которые демонстрируют все изгибы. Вместо них барышни из Парижа и не только наряжаются в объемные плащи, кардиганы или платья. Они создают более дорогой образ, к тому же удобны в носке. Модель, писательница и блогер Rouje Жанна Дамас обожает вещи оверсайз: «Это относится как к пальто, так и к свитерам. Всегда беру размер побольше — вещь выглядит более шикарно, если она свободная, а не узкая».

3. Вместо топа можно носить кардиган

Француженки не стесняются сочетать в образах вещи, казалось бы, из разных опер. Например, теплый кардиган — полноценная замена топу. Кофточка добавит +100 очков к уюту, а надетое под нее кружевное белье — женственности. Парижский инфлюэнсер Аида Сане считает это удачной находкой: «Кардиган — эта вещица овеяна флером словно из бабушкиного сундука. Заправить ее в джинсы, шорты или юбку — отличный способ сделать гардероб нескучным».

4. Свитер необязательно носить навыпуск

Для создания эффектного образа иногда достаточно надеть привычные вещи немного иначе. Француженки знают, как сделать из свитера и джинсов с высокой посадкой роскошный комплект. Они заправляют не слишком толстый свитер в джинсы так, чтобы кофта образовывала складку. «В школьные годы я заправляла свитер в джинсы с завышенной талией, особенно если он был для меня слишком длинным. Это сочетание идеально подходит для повседневной носки в сочетании с кроссовками или туфлями на низком каблуке — шикарный образ на каждый день готов!» — продолжает Аида Сане.

5. Из мужского гардероба можно позаимствовать не только белую рубашку

У мужчин можно одолжить не только классические рубашки или объемные пиджаки, но и брюки. Вместо узких скинни примерьте джинсы-«герлфренды». Они достаточно прямые, но при этом не мешковатые, как «бойфренды».

6. Полоска — всему голова

Бретонская полоска сразу же приходит на ум, когда речь заходит о парижском шике. И это неслучайно: в 1858 году тельняшки такой расцветки стали частью флотской французской униформы. Полосатые вещи настолько полюбились местным, что стали визитной карточкой и беспроигрышным вариантом, когда «нечего надеть». Они отлично смотрятся на женщине любого возраста и подходят практически к любому стилю.

7. Немного благородного золота вместо бижутерии

Французские девушки не привыкли следить за новинками бижутерии. Зачем им пластиковые браслеты или напоминающие леденцы стекляшки в ушах, когда для элегантного образа нужно совсем немного? Поэтому вместо тонны побрякушек они надевают лаконичный золотой кулон и некрупные серьги-кольца. Такие украшения неподвластны модным капризам и подойдут к любому наряду. Днем золото не будет бросаться в глаза, зато вечером завершит образ, особенно если добавить к нему излюбленную красную помаду.

8. Часы в мужском стиле вместо привычных женственных

Девушки всего мира стараются выбрать аккуратные и миниатюрные дамские часики, модные фитнес-браслеты или вовсе обходятся экраном смартфона для отслеживания времени. Француженки поступают иначе и добавляют в образ массивные часы в мужском стиле. Особенно эффектно смотрятся часы серебряного цвета — эта деталь образа остается вне времени. Писательница, художница и блогер Луиза Эбель размышляет о секретах французского шика и важности аксессуаров: «Вместо девчачьих нарядов подумайте о тренче, туфлях на плоской подошве, красной помаде с простой белой рубашкой и, конечно же, об элегантных аксессуарах, таких как черный берет или мужские часы».

9. Француженки обожают сочетать разные фактуры в одном наряде

Вместо китчевых цветов и кричащих аксессуаров девушки и женщины Франции акцентируют внимание, сочетая разные текстуры в своем наряде. Вещи могут быть и одного тона, но иметь разную фактуру — в этом есть особый шик. Не бойтесь сочетать атлас с кожей или кружево с замшей. Любимое сочетание французских дам — нежный шелк и уютный кашемир.

10. Ценятся нейтральные цвета и парные вещи

Если заглянуть в шкаф француженки, там вряд ли можно обнаружить платье кричащего оттенка. В гардеробе доминируют нейтральные цвета, например бежевый, белый, черный и синий. Их проще комбинировать, а если захочется добавить яркий акцент — с этим справится шейный платок или помада. Тот же подход девушки применяют к аксессуарам и нижнему белью. «Мы не носим непарные носки или нижнее белье. Мы хотим быть идеально одетыми с ног до головы! Преимущественно для себя, а не для других», — заявляет парижский блогер Кенза Садун-эль-Глауи. Тот же подход может применяться и в интерьере.

11. Здесь не стесняются подражать признанным иконам стиля

Иконы стиля и обычные девушки во Франции по сей день вдохновляются ретросилуэтами, в частности эпохой 70-х годов. Поэтому нет ничего удивительного, что простое платье с запахом есть едва ли не у каждой француженки. Его силуэт универсален, оно не стесняет движений и прекрасно сидит на любой фигуре. Некоторые девушки и вовсе не стесняются заимствовать модные секреты у своих кумиров. Например, Луиза Эбель берет за образец Брижит Бардо: «Я ориентируюсь на самую известную парижанку, Брижит Бардо. Она воплощение шика, в ней женственность граничит с мальчишеством».

12. Замшевые вещи — одни из любимых

Замша — один из любимых материалов у француженок. Брюки, юбки и другие вещи из нее — классика гардероба. На улицах Парижа и других городов часто встречаются замшевые ботильоны с круглым носком и массивным каблуком. Особенно их ценит Жанна Дамас. И не просто так: они не требуют таких жертв, как шпильки, и отлично защищают от холода осенью и зимой.