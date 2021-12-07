12 секретов китайских женщин, которые приводят иностранок в замешательство

Китаянки славятся моложавой внешностью и стройностью. Глядя на красавицу с фарфоровой кожей из Поднебесной, наблюдатель дает ей не больше 20 лет, даже если перед ним стоит зрелая дама. Создается впечатление, что эти женщины владеют некими тайными знаниями, которые позволяют им так здорово выглядеть.

Мы в AdMe.ru выяснили, какими правилами руководствуются китаянки, когда речь идет о красоте и уходе за собой. Определенно, нам есть чему у них поучиться.

Предпочитают легкие бра

Некоторые бренды нижнего белья с мировым именем в Поднебесной так и не прижились. Если те модели бюстгальтеров, которые покупают у нас, раньше китаянок устраивали, то в последнее десятилетие они таких избегают. Речь идет о бра с пуш-апом, обилием фурнитуры и декоративных элементов. Девушки в Китае делают выбор в пользу лаконичных моделей из добротных материалов, которые не сжимают грудь. Они считают, что такое белье более «здоровое». Тенденция получила название «освобождение бюста».

Не используют тампоны

Несмотря на то, что тампоны завезли в страну еще в 90-х, на данный момент ими пользуется лишь 2% китаянок. Женщины считают, что данное средство гигиены опасно для здоровья, и это убеждение вытекает из постулатов традиционной китайской медицины. Она гласит, что выделения не должны оставаться внутри тела, так они способствуют размножению вредных бактерий. Потому китаянки выбирают прокладки. А как же походы в бассейн? Ответ прост — жительницы Поднебесной стараются не купаться во время критических дней. Китайская традиционная медицина не рекомендует в этот период подвергать тело охлаждению: под запретом как плавание в бассейне, так и употребление ледяных напитков.

Не принимают обезболивающее во время критических дней

Автор данной статьи имела возможность побеседовать с китаянкой о таком явлении, как болезненные ощущения в животе во время менструации. 24-летняя знакомая из Поднебесной заявила: «У нас не привыкли решать эту проблему таблетками. Если почаще делать горячие ванночки для ног, то боли беспокоить не будут. Меня этому бабушка научила». Утверждение показалось спорным, но собеседница оказалась права. Согласно научному исследованию, проведенному в 2020 году, любимые китайцами ванночки для ног с добавлением различных трав действительно облегчают состояние женщин во время критических дней. Достаточно 20–30 минут на процедуру, чтобы почувствовать себя лучше.

Умываются особой водой

Китаянки из поколения в поколение передают секрет красивой кожи лица. Он заключается в том, что умываться следует водой, которая остается от полоскания риса. По убеждению местных жительниц, это средство обладает осветляющими и противовоспалительными свойствами, а также выравнивает тон кожи и повышает ее упругость. Вода, в которой рис варился, может послужить и для роста волос, только для начала ее доводят до брожения. После чего используют как маску перед мытьем головы.

Делают антивозрастную маску

Для того чтобы предупредить появление морщин, китаянки делают маску для лица из сырых яичных белков. Для этого они наносят их на лицо, держат около 20 минут и смывают. Такое средство делает кожу гладкой и сияющей. О действенности этого метода даже упоминают китайские знаменитости, например супермодель Лю Вэнь рассказала о нем в интервью.

Не налегают на молочные продукты

Секрет пресловутой стройности азиатских женщин пытаются разгадать многие. Девушка-блогер, которой довелось пожить в Поднебесной, поделилась своими наблюдениями. Она заметила, что китаянки очень редко употребляют в пищу молочные продукты, а также процитировала слова известной азиатской девушки: «Природа создала молоко, чтобы за год из 45-килограммового теленка сделать полноценную 450-килограммовую корову».

Массажируют лицо, попивая кофе

Стандартом красоты в Китае считается V-образное лицо с четко очерченными линиями подбородка. Его называют «гуа цзи лиан», что означает «лицо в форме дынного семечка». Чтобы соответствовать общепринятому идеалу, женщины прибегают к массажу лица, который помогает согнать отеки и подтянуть мышцы. Процедуру они часто дополняют распитием чашки кофе или чая улун, потому что содержащие кофеин напитки способствуют выведению лишней жидкости.

Не стесняются носить мини-юбки

Если во многих странах короткие юбки считаются прерогативой юных девушек, то в Поднебесной с этим дела обстоят иначе. Китаевед Анна Кузина рассказала в своей микроблоге, что местные женщины любят миниатюрные предметы одежды и не стесняются носить короткие юбки и шорты лет эдак до 50. Оголенные ноги не порицаются общественностью.

Используют своеобразные методы оценки фигуры

Китаянки не мечтают о фигуре как у Ким Кардашьян или Карди Би. Многие из них стремятся к худобе и даже придумали несколько тестов, которые позволяют понять, насколько фигура соответствует идеалу. К примеру, ключицы должны выступать настолько, чтобы на них можно было поместить монеты в ряд. Для оценки талии к животу прикладывают лист бумаги формата А4, располагая его в длину. Если лист закрывает бока, то все в порядке, а если нет — пора на диету. Как бы то ни было, специалисты отмечают, что все больше китайцев проникаются идеями бодипозитива, а значит, рано или поздно девушки перестанут выдвигать настолько жесткие требования к своему телу.

Не тратят уйму времени на маникюр

Блогер поделилась своими впечатлениями о ногтевом сервисе в Китае. Если в других странах женщинам приходится отводить на маникюр 1,5–2 часа свободного времени, то здесь можно уложиться в 20–30 минут. С одной клиенткой порой работают до 4 мастеров. Пока первый заканчивает один этап работы, второй уже приступает к следующему.

Обожают красную помаду

Современные китаянки всем цветам помады предпочитают красный. Во-первых, этот цвет символизирует счастье и успех. Во-вторых, женщины считают, что алый цвет губ помогает привлекать внимание представителей противоположного пола. При этом они делают акцент лишь на губах, а вот броский макияж глаз не любят.

Не пользуются парфюмом или выбирают легкие ароматы

В Китае нет такого увлечения парфюмами, как на Западе. Духи здесь не считают чем-то необходимым, а относят скорее к имиджевым товарам. В основном ими пользуются лишь работники международных компаний или солидные директора. Некоторые китаянки убеждены, что духи созданы для тех, кому нужно замаскировать неприятный запах тела. Также им настолько некомфортно находиться рядом с надушенным человеком из-за непривычки к запахам парфюмов, что порой они не постесняются об этом сообщить. Буквально скажут: «Фу!» В социальной сети Quora на вопрос «Почему китайцы ненавидят духи?» жительница Поднебесной ответила: «Мне очень не нравятся эти запахи. Они вызывают головокружение или тошноту. Но вот натуральные цветочные или древесные ароматы мне по душе».