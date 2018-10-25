12 романтических жестов из фильмов, которые сомнительно выглядят в реальной жизни

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Смотреть на наши любимые пары в кино — это всегда так вдохновляет, не правда ли? Но если приглядеться повнимательнее, выяснится, что мы бы совсем не хотели быть героями таких историй. Как и многое другое, романтические сцены в кино сильно преувеличены, и широкие жесты из фильмов вряд ли могут быть применимы к нашей повседневной жизни.

Женщины мечтают о подобных поступках, мужчины пытаются их повторить. А зря — и сегодня мы поговорим о том, почему это так. Мы в AdMe.ru решили рассмотреть самые впечатляющие романтические поступки из фильмов под лупой здравого смысла, а также предположили, что может произойти с теми, кто рискнет протестировать их на своих любимых.

1. Страдать от любви и никогда не говорить об этом предмету обожания

Начнем с разминки. Часто в фильмах есть герой, который молчит о своих чувствах и ждет до последнего, чтобы просто поговорить с предметом интереса. И да, такое нередко встречается в реальной жизни. Только важно помнить, что никто не умеет читать мысли и если вы действительно хотите быть с кем-то, рассказ о своих чувствах за час до его/ее отлета в другую страну или после диагностики смертельной болезни вряд ли приведет к идеальным отношениям. А появляться с карточками на пороге дома жены лучшего друга, с которой никогда не разговаривал, — это отличный способ никогда больше не увидеть этих людей.

2. Остановить самолет

В последние минуты фильма или даже многолетнего сериала (я смотрю на тебя, финал «Друзей») герой или героиня бежит через весь аэропорт, дабы остановить объект своей любви и признаться ему в чувствах. Даже не говоря о том, что в реальной жизни это поставило бы огромное количество людей в неловкое положение, бег через проверочные посты в месте, где все особенно напряжены по поводу терроризма и возможности преступлений, — мягко говоря, не лучшая идея.

3. Расстроить свадьбу

В наше время организация свадебной церемонии может стоить целое состояние. Просто представьте, как будет рада семья, которая оплатила торжество, когда герой фильма ворвется на праздник и начнет решать личные проблемы в самый ответственный момент. Да и что потом делать мужчине и женщине, которые в итоге останутся наедине друг с другом? Лучше всего последствия таких действий показаны в последней сцене фильма «Выпускник», когда «беглецы» осознают, что натворили. Оттуда же получила свою популярность ставшая затем мемом песня «Hello, darkness, my old friend».

4. Держать бумбокс под окном

Эта ироническая сцена из фильма «Скажи что-нибудь» получила огромное количество повторений в фильмах и сериалах, где роль бумбокса играет все что угодно: от синего рожка до смартфона. Вот только музыка под окном любимой — вовсе не решение проблем, которые возникли в паре. Если вы пересмотрите фильм, то увидите, что у главного героя не было никаких планов на жизнь, кроме как быть с героиней. И как это решил бумбокс?

5. Рисковать жизнью ради свидания

Если вы из тех девушек, которые начинают хлюпать носом уже при упоминании фильма «Дневник памяти», представьте себя как-нибудь на месте главной героини. Нет, не в сцене с поцелуем, а когда вы встречаетесь с интересным вам мужчиной, но вас грубо прерывает незнакомец, который вам не нравится, более того, угрожает покончить с жизнью, лежа на проезжей части, если вы не пойдете с ним на свидание. На какой минуте вы позвоните в полицию?

6. Использовать служебное положение

«Притворись моей женой» или «Предложение» — неплохие романтические комедии. Но если в реальной жизни ваш начальник заставляет вас иметь с ним / ней отношения вне рабочего места, нарушать закон и врать родным, то это не только проблемные отношения — это повод подать в суд.

7. Полюбить человека, которого никогда не видел вживую

Что может быть романтичнее, чем влюбиться в душу человека, только читая его письма или слыша голос? Много чего. Например, не строить иллюзии, а начать отношения с человеком, который реален. Не говоря уже о том, что даже в фильме один из героев не может удержаться от «подсматривания», чем по сути врет своему возможному партнеру. Возьмите, к примеру, фильмы «Неспящие в Сиэтле», «Вам письмо» (половину популярных кинолент с Мег Райан) или «Десятидюймовый герой».

8. Притворяться другим человеком

Кажется, наши герои в фильмах не знают лучше способа начать отношения, чем основать их на лжи. Конечно, в итоге мы должны прийти к мысли, что лучше всего быть самим собой, но вот думать, что все обманутые нами, включая любимых, обязаны нас простить и принять, не слишком ли?

9. Идти по головам

Ни один другой жанр не заставляет нас так болеть за злодея, как романтическая комедия. Идея в том, что ради любви можно опуститься до любой низости — и это стоит того. Вот только как насчет всех разрушенных жизней на пути героев?

10. Составлять списки плюсов и минусов человека

Как бы нам ни хотелось подходить к выбору партнеров головой, а не сердцем, в большинстве случаев отношения так не работают. Тем более не стоит оставлять список на виду у своего потенциального партнера.

11. Чтобы получить девушку, достаточно обмануть ее и признаться в этом

Потому что честность важна, правда? Тогда почему с нее нельзя начать отношения? Безусловно, тогда сюжет был бы гораздо менее интересным, но в этом и есть отличие фильма от реальности.

12. Чтобы превратиться из дурнушки в красавицу, надо переодеться и снять очки. Потому что в очках тебя никто не полюбит

Миллионная индустрия моды не стоит на месте, да и о здоровье в виде хорошего зрения и чистой кожи заботиться стоит. Однако Голливуд обожает брать красивых актрис и «уродовать» их внешний вид совершенно обычными в реальной жизни вещами. Но что тогда делать людям, которые носят очки? Оставаться нелюбимыми? Слава богу, в реальности это не играет такой роли, а хорошо подобранные очки и личный, уникальный стиль не порицаются всеми поголовно.