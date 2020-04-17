12 привычных для нас вещей, к которым в других странах относятся совершенно иначе

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Уезжая в новую страну, мы редко интересуемся местными традициями и укладом. И зря. Ведь то, что считается само собой разумеющимся в нашей культуре, может быть диковинным в другой. И наоборот. А владение такой информацией здорово облегчает жизнь в путешествии и предотвращает разного рода курьезы.

Мы в AdMe.ru не понаслышке знаем о том, как неприятен культурный шок, и поэтому хотим обратить ваше внимание на 12 обыденных для нас вещей, которые в других странах выглядят и используются совсем не так, как мы привыкли. А в качестве бонуса мы расскажем о том, почему немецкие девушки не носят ботфорты.

1. В Японии у многих улиц нет названий

Вместо наименований улиц здесь используются номера кварталов и секций. Поэтому в Японии часто можно услышать: «Я работаю в 6-м квартале» или «Я живу в 3-й секции». Исключения составляют лишь основные улицы и транспортные магистрали. Сперва такая система может показаться очень неудобной, но, вооружившись картой, любой человек может за считаные секунды найти нужную секцию, чего не скажешь о некоторых улицах в больших западных городах — как мы знаем, это порой может вызвать большие сложности.

2. Табу на шторы в Скандинавии

В Скандинавии и некоторых странах Центральной Европы (Франция) занавески — явление очень редкое. Здесь не принято зашторивать окна. И прохожие при желании могут в мельчайших деталях разглядеть, что творится в близлежащих квартирах. Но как же личное пространство, спросите вы. Дело в том, что в этих странах особое понятие приватности: люди уважают личное пространство других и никому и в голову не придет подглядывать за вами.

3. В Сингапуре белье сушат на бамбуковых тростях

Сингапур славится многими необычными достопримечательностями, но есть одна вещь, которая не может оставить равнодушным ни одного туриста. Это то, как здесь сушат белье. В Сингапуре для этого используют не привычные для нас веревки, а бамбуковые трости. Сегодня все чаще можно увидеть пластиковые палки, но изначально в этих целях использовался именно бамбук. Согласитесь, выглядит очень колоритно.

4. Индийский душ

В Индии традиционный душ встречается редко. Его можно увидеть разве что в отелях и домах обеспеченных индийцев. Большая же часть населения моется как в старые добрые времена: с помощью ведра и кружки. Из-за нехватки воды душ здесь подвергается особой критике. Да и метод «ведро-кружка» настолько укоренился в быту индийцев, что они часто не изменяют своей привычке, даже будучи в западных странах. Что же касается ванны, то она здесь под негласным запретом, так как считается негигиеничной. Индийцы полагают, что, погружаясь в застойную воду, мы делаем ее нечистой, а следовательно, непригодной для дальнейшего пользования.

5. В Турции готовят десерт из куриной грудки

Оказывается, из куриной грудки можно приготовить не только котлеты и «Цезарь», но и самый настоящий десерт. Доказательство этому — турецкий пудинг тавук-гёксу (тур. Tavuk Göğsü). Блюдо готовят из измельченного куриного филе, молока и риса с добавлением сахара и корицы. Оно является визитной карточкой Турции и любимым лакомством многих гурманов.

6. В Голландии самые крутые лестницы в мире

Суперкрутые лестницы — визитная карточка Голландии. Они являются неотъемлемой частью домов на каналах, которые из-за угрозы затопления строили очень узкими и высокими, соответственно, и лестницы внутри были под стать — тесные и крутые.

7. Осветление вместо эпиляции — Бразилия

В то время как женщины всего мира пытаются избавиться от любой растительности на теле, бразильянки, наоборот, считают бархатистый пушок признаком красоты. Вместо того чтобы удалять волосы, они осветляют их специальным составом, который можно найти в любом местном магазине. Кстати, бразильские девушки часто проводят эту процедуру прямо на пляже, нанося средство для осветления на кожу подобно солнцезащитному крему.

8. На Кубе в окнах домов нет стекол

В большинстве кубинских домов окна без стекол. Во-первых, здесь очень тепло и помещения постоянно проветриваются. Поэтому стекла только мешают. И на окнах можно увидеть лишь ставни или жалюзи. Во-вторых, большая часть населения острова живет в условиях ужасной нищеты и даже при желании не может позволить себе «классические» окна. Ну и в-третьих, на Кубе очень низкий уровень преступности и в стеклах попросту нет никакой необходимости.

9. Японские ванны офуро

Еще одна диковинка из Японии — ванны офуро, которые традиционно изготавливались из дерева. Однако сейчас все чаще можно встретить ванны из пластика и нержавеющей стали. Офуро есть в каждой японской квартире. Принятие ванны является целым ритуалом. Человек погружается в воду по плечи и закрывается деревянной крышкой, которая помогает сохранить тепло. Традиционно члены семьи по очереди принимают офуро, не меняя воду, поэтому перед тем, как насладиться ванной, они в обязательном порядке моются под душем.

10. В Колумбии в горячий шоколад кладут кусочки соленого сыра

В Колумбии особое отношение к шоколаду. Здесь принято пить напиток богов с сыром и никак иначе. Судя по многочисленным отзывам туристов, это не только оригинально, но и безумно вкусно.

11. Во Франции молоко хранят при комнатной температуре

На наших прилавках можно найти молоко на любой вкус: от стерилизованного до ультрапастеризованного. Но в большинстве французских магазинов продается лишь второй вариант. По этой причине молоко во Франции не принято хранить в холодильнике, и многие жалуются на то, что оно не киснет и по вкусу отличается от обычного пастеризованного молока.

12. Табу на красные чернила — Южная Корея

В Южной Корее написание имени человека красными чернилами традиционно означает, что его уже нет в живых. Поэтому в этой стране нужно быть крайне внимательным при выборе ручки для подписания поздравительной открытки.

Бонус: немки не носят ботфорты

Немецкие девушки не носят ботфорты. Здесь это считается неприличным. Если же на местных улицах вы заметите девушку в сапогах с удлиненным голенищем, то одно из двух: либо это местная «красотка» (да, мы про героиню Джулии Робертс), либо иностранка, не знакомая со здешними нравами.