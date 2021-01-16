12 привычек наших мужчин, которые приводят в замешательство иностранцев

Наша страна славится бескрайними просторами, суровыми погодными условиями, прекрасными женщинами и сильными мужчинами. С нежного детского возраста мы знаем, что представителям сильного пола любая задача по плечу: и плавать брасом, и дрова рубить. Они могут быть и нежными романтиками, и галантными джентльменами и бескомпромиссными защитниками.

Мы в AdMe.ru изучили просторы интернета и просмотрели мнения пользователей по этому вопросу. На их основе мы составили список вещей, которые, как нам кажется, отличают наших мужчин от мужчин всего мира.

Готовы удивить женщину романтичными поступками

Наши мужчины любят яркие романтические поступки. Чем неожиданнее и эпичнее подвиг, тем лучше. Если извиняться — то с помощью ведра краски, кисточки, вычертив страстное послание под окнами любимой на тротуаре. Пышные букеты можно дарить по поводу и без. Чувства выражаются не только скучной прозой, но и в стихотворной форме. А лучше переложить их на музыку. Подруга год встречалась с парнем и ждала предложения руки и сердца. Но вместо этого он позвал ее в лес за грибами и вручил подберезовик. В тихом бешенстве девушка выкинула гриб, а вечером узнала, что в нем было кольцо. Слава богу, парень нашел бедный подберезовик. Он хотел сделать предложение нестандартно, но перемудрил.

Приятель познакомился с барышней. Долго с ней списывался в интернете. Назначил ей свидание. Они мило посидели в кафе, потом он проводил ее до дома. Сказал, что очень хотел бы с ней встретиться, но сможет только на следующей неделе. Потому что на свидание он прилетел из другой страны.

Без задней мысли подадут даме пальто, откроют дверь и помогут с тяжелой сумкой

Подобное поведение необязательно говорит о том, что джентльмен питает скрытые романтические чувства к барышне. За рубежом такие действия могут вызвать искреннее возмущение женщины. Или же их воспримут как откровенный флирт. Наши мужчины совершают их автоматически. Мы покупаем дамам цветы и подарки, открываем дверь и подаем куртку не потому, что считаем их слабыми созданиями. Это просто одна из культурных особенностей — мужчина должен быть галантным. © Vguyhere / Reddit

Всегда оплачивают счет

Если девушка во время свидания попробует оплатить часть счета, это может вызвать у мужчины искреннее возмущение. Эта особенность относится даже к дружеским встречам. Для торжественного выхода в ресторан, похода в кино или театр юноша готов одолжить необходимую сумму у родителей или друзей. А вот шопинг и отпуск — «серая» территория, где данные законы действуют избирательно. Мы никогда не согласимся с тем, чтобы девушка заплатила за нас в кафе или поделила счет. Даже не пытайтесь. © Mikhail Azarov / Quora

Быстры в принятии решений

Хотя нашим соотечественникам приписывают страсть к рефлексии и долгим раздумьям о тщетности бренного бытия, в некоторых жизненных вопросах мужчина определяется с будущими действиями почти моментально. Например, в выборе спутницы жизни. Редко кто размышляет годами, стоит ли начинать встречаться и делать ли предложение руки и сердца. Парень как-то предложил мне стать его девушкой спустя 2 часа после первого знакомства. Это был брат моего лучшего друга. © Taty_yana / Reddit

Русские мужчины делают предложение руки и сердца довольно быстро. Даже есть мнение, что если вы встречаетесь уже год и вас еще не позвали замуж, то не стоит тратить время на такие отношения. © Maria Ivanova / Quora

Готовы починить что угодно

Наши мужчины по традиции все делают своими руками: и полку приколотить могут, и проводку проверить, и трубы прочистить, и компьютер разобрать, и в автомобильном двигателе покопаться. Правда, у этой черты есть и определенные минусы. Задача может оказаться сложнее, чем казалось на первый взгляд, и тогда рукастый мужчина будет работать над ошибками. К бесконечной радости домашних и соседей. Как-то у нас сломалась машина. На даче. Так что автосервис сразу стал чем-то беcценным. Благо это была старенькая «восьмерка», поэтому муж взялся за ремонт самостоятельно. Починил он нашего железного коня, но в процессе внес пару странных модификаций. Дворники включались только вместе с гудком. Слава богу, в тот день не было дождя, а то мы бы доехали до дома с ярким музыкальным сопровождением.

Легко прощают кулинарные ошибки

У нас говорят: путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Но вызвать искренний кулинарный экстаз у мужчин непросто. Большинство выросло на котлетах и супах любимых мам и бабушек. А превзойти их умения — нелегкая задача. Но джентльмены обычно снисходительны к первым гастрономическим опытам своих половинок. Не моргнув глазом одолеют тарелку пересоленной гречи. Когда мы с будущим супругом только познакомились, он нежно попросил меня пожарить ему драники. Я не ведала, что это за страшный зверь такой, покопалась в интернете и взялась за готовку. Драники выглядели очень аппетитно: пышные, ароматные с золотистой корочкой. Молодой человек ел, мило улыбался, и я тоже решила попробовать. Боже, это было нечто. Прожарилась только корочка, а внутри оладьи оказались совершенно сырые, задорно хрустели картошкой и прилипали к зубам.

Да и сами отлично готовят

Есть несколько типично мужских блюд, к которым ни одну барышню и на пушечный выстрел не подпустят. Например, шашлыки или копченая рыба. Все, что касается огня и углей, — это сакральная мужская вотчина. При этом остальная готовка восторга не вызывает. Хотя большинство, выйдя из нежного подросткового возраста, может сварганить что угодно: от квашеной капусты до спагетти болоньезе. В России есть выражение: «Настоящий мужчина должен все уметь». В том числе готовить и убираться по дому. Мои родители учили этим премудростям не только мою сестру, но и меня. © Mikhail Rozhkov / Quora

Мой свекор делает варенье, консервирует фрукты и овощи. И никто не считает его менее мужественным из-за этого. © Bogdana Borisevich / Quora

Не улыбаются и не ругаются по пустякам

Наших джентльменов обычно считают сдержанными и немногословными. Спустя некоторое время они могут удивить своей общительностью, а поначалу будут выдавать по паре фраз в час. Да и улыбаться незнакомцам, если ситуация к тому не располагает, не принято. Хотя мужчины отнюдь не лишены чувства юмора, они приберегают его для близких и друзей. И уж тем более не будут раскрывать свои тревоги и волнения перед домашними. «Настоящие парни не плачут» — вот завет, с которым растет каждый мальчик. Мой русский парень не слишком-то любит разговаривать, да и выходить в люди. В первый год проблема была в его уровне английского (теперь все значительно лучше). Я просто с ним побеседовала на эту тему, и теперь мы переписываемся и созваниваемся по расписанию. Он старается не пропускать ни одного дня, а я — болтать поменьше. © throwawayyoda2997 / Reddit

Рыбалка с друзьями — святое

Рыбалка — это повод провести выходные на природе с лучшими друзьями. Такое времяпрепровождение — чисто мужское удовольствие. Брать на него женщин считается моветоном. Выезд на рыбалку — священное право любого мужчины. Разделка и чистка добычи — бесконечное «удовольствие» для его подруги. Как-то раз уговорила мужа и брата взять меня с собой на рыбную охоту. Собралась компания настоящих ихтиофилов, и мое присутствие их весьма смущало. Ругаться им было нельзя, рассказывать забавные и скабрезные истории тоже. Спасла положение только баня, куда джентльмены радостно от меня спрятались. На следующий день я была окончательно проклята. Мужчины выловили какую-то ерунду, а мне досталось 2 щуки по 3 кг. Больше меня на рыбалку не брали.

Участие в домашней уборке не оскорбляет мужское достоинство наших джентльменов

Обязанности в семье часто разделяются между супругами и прочими домочадцами в зависимости от предпочтений и загруженности. Донести тяжелые сумки из магазина до дома, скорее, мужское дело. Разложить их содержимое по полочкам — женское. Мусор выносят парни, окна и полы моют барышни. Это не значит, что мужчина получает от данного процесса массу удовольствия. Но от подобных обязанностей отлынивать не принято. Мой муж всегда ругается, когда видит меня с тяжелыми пакетами. Отбирает их и говорит, что я не должна таскать тяжести. Неважно, где мы: в магазине или на отдыхе. А еще мы отлично поделили обязанности по дому. Он пылесосит и убирается в ванной, я стираю и глажу. © Sheila Berman / Quora

Я итальянка, а муж русскоговорящий. Он ковыряется в саду, моет посуду, участвует в уборке. В Италии это не принято. Здесь считается, что работа по дому — это женская обязанность. А еще он знает, что может понравиться женщине. Выбирает красивые цветы и симпатичные подарки. Причем не только для меня, но и для хозяйки, если мы идем в гости. © Laura Luna / Quora

Предпочитают классический и сдержанный стиль

Наши мужчины не любят демонстрировать увлеченность модой. Подобную слабость они оставляют прекрасному полу. Скорее они проявят внимание к чистоте одежды и ее удобству, а не к тому, соответствует ли она последним модным тенденциям. Ярким краскам и неожиданным нарядам они предпочитают классический или повседневный стиль. Обувь должна быть чистой. Грязные или пыльные туфли — это моветон. Стрижка предпочтительна короткая и аккуратная. За растительностью на лице следует ухаживать самостоятельно. Даже барбершопы в нашей стране появились относительно недавно. И пользуется их услугами в основном молодежь.

Друзья — это истинная ценность

«Один за всех и все за одного!» — это не просто фраза из любимой с детства книги. Настоящие друзья обретаются на всю жизнь. Им всегда приходишь на помощь, с ними делишься последней рубашкой. Мужская дружба — это своеобразное братство. Мешать встречам или разделять приятелей не стоит.