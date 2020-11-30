12 молодых актеров, из-за которых голливудским суперзвездам придется поволноваться

Люди, которые связаны с театром или кинематографом, знают о важности такого понятия, как типаж актера или же амплуа. Оно включает в себя совокупность внешних данных и черт характера, которые определяют диапазон возможных ролей. Культовые современные актеры, например Леонардо Ди Каприо или Николь Кидман, создали свое амплуа, и потому прослеживаются схожие черты у их персонажей. Но оставаться уникальным в кинобизнесе сложно, да еще и время играет против.

Мы в AdMe.ru сравнили типажи всеми любимых мэтров киноэкрана с типажами многообещающих актеров младше 30 лет. Новая смена явно готовится подвинуть старших коллег.

Рэйчел Вайс — Джои Кинг

Джои Кинг всего 21 год, а она уже успела засветиться в десятках проектов. Слава пришла к девушке после выхода легкой романтической комедии «Будка поцелуев», а главная роль в сериале «Притворство» принесла Джои номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.

Майкл Фассбендер — Джордж Маккэй

Не так давно прогремел исторический фильм «1917», в котором Джордж Маккэй (28 лет) блистал в главной роли. Также парень сыграл ключевых персонажей в фильмах «Где соприкасаются руки» и «Капитан Фантастик» и не смог остаться незамеченным.

Ева Грин — Кая Скоделарио

Свою карьеру Кая Скоделарио (28 лет) начала с сериала «Молокососы». Но не успели мы оглянуться, как она захватила драматические роли, например, в экранизации «Грозового перевала» Эмили Бронте и сериале «Бледный конь» по мотивам рассказа Агаты Кристи. Ева Грин и Кая Скоделарио так похожи, что это меня пугает. © pohutukaryl / Twitter

Мэтт Деймон — Лукас Хеджес

Парню только 23 года, а он уже засветился в таких громких проектах, как «Отель „Гранд Будапешт“», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Берд». Мы уверены, что его имя мы еще услышим не раз. Лукас Хеджес — это Мэтт Деймон нового поколения. © lucilaaaaaaaaaa / Twitter

Эми Адамс — София Лиллис

Отважной девочке из новой экранизации книги Стивена Кинга «Оно» уже 18 лет. София Лиллис активно снимается в фильмах и сериалах, и мы думаем, что она станет новой Эми Адамс, тем более что в сериале «Острые предметы» они вдвоем сыграли одну и ту же героиню в разные периоды жизни.

Кейт Уинслет — Флоренс Пью

24-летняя Флоренс Пью уже стала кумиром миллионов благодаря ролям в фильмах «Леди Макбет», «Маленькие женщины», «Солнцестояние». Особое уважение публики девушка заслужила за то, что не собирается вписываться в общепринятые каноны красоты и не стремится похудеть. В этом она повторяет путь Кейт Уинслет.

Хью Грант — Фредди Хаймор

Фредди Хаймора мы полюбили, когда он еще ребенком сыграл в фильмах «Август Раш» и «Чарли и шоколадная фабрика». Сейчас ему 28 лет, и его имя на слуху. Одной из его последних работ стала главная роль в сериале «Хороший доктор».

Николь Кидман — Эль Фаннинг

В свои 22 года Эль Фаннинг сыграла столько разноплановых ролей в громких проектах, что ей могли бы позавидовать и более взрослые актеры. Это и начинающая модель в «Неоновом демоне», и Мэри Шелли в «Красавице для чудовища» и даже императрица Екатерина II в сериале «Великая».

Эдвард Нортон — Алекс Лоутер

Одной из первых работ Алекса Лоутера (25 лет) была роль в культовом сериале «Черное зеркало». После него последовали фильмы «Игра в имитацию» и «Прощай, Кристофер Робин». Но главная роль в сериале «Конец ***го мира» сделала парня настоящей звездой.

Натали Портман — Лили-Роуз Депп

Про Лили-Роуз Депп (21 год) можно сказать, что это тот случай, когда гены сыграли свою роль. Будучи дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради, девушка усердно трудится и радует зрителей яркими ролями. Последним вышедшим фильмом с ее участием стал «Король», где она снялась вместе с Тимоти Шаламе.

Леонардо Ди Каприо — Дуглас Бут

Дугласом Бутом (28 лет) мы любовались в экранизации «Ромео и Джульетты» и байопике о Мэри Шелли «Красавица для чудовища». А сейчас с нетерпением ждем выхода фильма «Мой год Сэлинджера», где он появится в кадре вместе с Сигурни Уивер и Маргарет Куэлли. Моя подруга говорит, что Дуглас Бут — это Леонардо Ди Каприо новой эпохи, и я согласна с ней. © WSYHBx / Twitter

Скарлетт Йоханссон — Миа Гот

В свои 26 лет Миа Гот уже успела сняться у таких титанов кинобизнеса, как Ларс фон Триер и Лука Гуаданьино. Последней картиной с участием девушки была новая экранизация романа Джейн Остин «Эмма». Мы уверены, что впереди у нее еще немало стоящих ролей.