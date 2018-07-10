12 историй о том, зачем люди кардинально меняют свою внешность и как с ней живут

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В наши дни так называемым синдромом Барби обеспокоены не только психологи, но и психиатры. Стремление части современных людей втиснуться в рамки кукольной красоты чаще всего вызывает расстройство пищевого поведения, анорексию и депрессию. Однако есть и те, кто видит проблему не только в собственном весе и все же, не жалея здоровья и денег, в прямом смысле слова полностью перекраивают себя, чтобы стать похожими на любимых персонажей. А их, помимо той самой знаменитой куклы, предостаточно.

AdMe.ru решил не просто показать, как выглядят люди, подгоняющие собственную внешность под выдуманные собой же стандарты, но и рассказать их истории. Оказалось, что сходство с куклой является только внешним и назвать этих людей пустыми и «пластиковыми» до мозга костей нельзя.

1. Венера Ангел

Венера Ангел (Venus Angelic) большую часть детства провела в Швейцарии, при этом нередко путешествовала с родителями и по другим странам. В подростковом возрасте она не на шутку увлеклась японской молодежной культурой, а поездка в Страну восходящего солнца только укрепила ее интерес. Венера буквально превратила себя в героиню аниме. Сейчас девушка живет в Японии, и, кажется, именно там она чувствует себя по-настоящему в своей тарелке. Несмотря на то что Венера редко выходит из дома без макияжа в стиле аниме, контактных линз и иногда также цветного парика, она не скрывает от подписчиков свою настоящую внешность и делится подобными фотографиями на страницах в социальных сетях. Кстати, на YouTube число фолловеров 21-летней мультяшной героини уже приближается к отметке в 2 млн. Здесь Венера выкладывает не только ролики о макияже, тестировании японских товаров или буднях со своим бойфрендом — девушка охотно делится различными советами, которыми пользуется сама. Например, советами по изучению иностранных языков. К слову, сама Венера владеет семью языками.

2. Ванилла Чаму

А вот японка, известная под псевдонимом Ванилла Чаму (Vanilla Chamu), наоборот, захотела получить европейскую внешность. В отличие от предыдущей героини она не ограничилась лишь макияжем, линзами и сменой цвета волос. Ванилла потратила уже больше $ 100 тыс. на несколько десятков пластических операций, чтобы приблизиться к внешности своей мечты. Ее эталоном является классическая фарфоровая кукла. Благодаря стараниям специалистов среднестатистическая японская девушка действительно преобразилась до неузнаваемости. Она сделала коррекцию носа, век, скул, губ, подбородка, а также стала обладательницей грудных имплантов. Но при этом Ванилла не собирается прекращать свои эксперименты по усовершенствованию внешности. Сейчас известная «французская кукла» участвует в многочисленных телевизионных шоу, а также работает моделью и поп-певицей.

3. Маурисио Гальди

Маурисио Гальди (Mauricio Galdi) — 29-летний бразильский актер итальянского происхождения. В детстве он завидовал девочкам, которые могли играть в кукол Барби и Кена. Он никогда не просил присоединиться к ним, так как боялся быть высмеянным. Маурисио очень хотел стать похожим на любимого персонажа, известность и слава в то время его не особо интересовали. По достижении совершеннолетия юноша активно начал прибегать к помощи пластических хирургов. Сейчас на его счету почти десяток операций: этот Кен несколько раз делал ринопластику и липосакцию, а также обзавелся силиконовыми имплантами в груди, икрах и руках. Кажется, что целеустремленность Маурисио в достижении максимального сходства с Кеном не имеет границ: его не остановила даже серьезная опасность вмешательства по удалению ребер, о которой его более чем настоятельно предупреждали врачи. У Маурисио 2 высших образования — он актер и маркетолог. Видимо, такая профессиональная смесь в совокупности с кукольной внешностью бразильскому Кену только на руку. Его известность растет: Маурисио часто приглашают на популярные реалити- и ток-шоу, а также на съемки в кино или же в качестве модели. Неудивительно, что в настоящий момент Маурисио действительно доволен собой и своим образом жизни.

4. Эмбер Люк

Друзья 23-летней Эмбер Люк (Amber Luke) из Австралии называют ее голубоглазым белым драконом. На теле этой блондинки красуются 57 татуировок, у нее тоннели в ушах, пирсинг, раздвоенный язык и глазные яблоки голубого цвета. В детстве Эмбер считала свою внешность скучной и неинтересной. Свой облик девушка стала менять с 16 лет, и началось все с татуировок. В своих интервью Эмбер без прикрас рассказывает обо всех тонкостях вмешательств, которые она перенесла, а также о тяготах периодов восстановления. Одной из самых болезненных процедур оказалось изменение цвета глазных яблок, когда непосредственно в них шприцами вводился специальный красящий пигмент. После такой операции зрение к девушке возвращалось почти месяц. С каждой новой процедурой Эмбер становится все больше довольна собой. Не так давно девушка мечтала о том, чтобы обзавестись рогами, но передумала. А в скором времени она планирует нарастить себе клыки и сделать еще несколько татуировок.

5. Алина Ковалевская

25-летняя модель Алина Ковалевская родилась на Украине. Девушка нызывает себя живым воплощением куклы Барби. Алина выросла в Одессе, там же она получила высшее образование по специальности «психология». С недавних пор живет в Молдавии. Девушка утверждает, что кукольный образ — это результат грамотно выполненного макияжа, а своей внешностью она обязана только природе и никаких пластических операций не делала. Поддерживать хорошую форму Алине помогает правильное питание. Кроме того, она старается избегать длительного пребывания на солнце, чтобы сохранить фарфоровый цвет кожи. Несколько лет назад девушка увидела куклу БЖД (BJD) с огромными глазами. Именно она вдохновила Алину примерить на себя такой образ. И первым шагом к его воплощению было приобретение специальных линз. Также интересно, что на своих фото Алина зачастую пытается подчеркнуть такую особенность кукол, как отсутствие на лице каких-либо эмоций. Совокупность всех этих деталей действительно позволяет девушке успешно играть роль живой Барби.

6. Братья Богдановы

Игорь и Григорий Богдановы — французские ученые, ставшие знаменитыми еще в 70-х годах прошлого века после выпуска книги «Ключи к научной фантастике», а также участия в телевизионных шоу о популяризации астрономии и квантовой физики. Братья имели большой успех и славу, но, несмотря на это, они были недовольны тем, как выглядели. Сейчас им приписывают наличие имплантов в щеках, скулах, подбородке, неоднократные круговые подтяжки лица, а также введение филлеров в губы. Неудивительно, что фотопортреты этих стремящихся к вечной молодости людей уже не раз становились интернет-мемами. Сами братья называют свою внешность инопланетной. Объяснение ей, видимо, может дать только та же научная фантастика, поскольку чрезмерное увлечение пластической хирургией Игорь и Григорий все-таки отрицают. Сейчас братьям по 68 лет, и они продолжают вести яркую и насыщенную жизнь, часто появляются на телевидении в рамках различных шоу, а также на светских мероприятиях. Кроме того, не упускают возможности быть вовлеченными и в преподавательскую деятельность.

7. Ван Цзя Юн

26-летняя Ван Цзя Юн (Wang Jia Yun) благодаря точеной фигуре, длинным ногам, фарфоровой коже, огромным глазам и милым чертам лица получила прозвище «надувная кукла». Ван Цзя Юн родилась и выросла в Гонконге, училась в провинции Шэньчжэнь (Китай). Большую популярность приобрела также среди южнокорейских интернет-пользователей, после того как несколько лет назад в сети появилось ее видеоселфи. Позже из-за массовой критики и обвинений в излишнем использовании на своих снимках фотошопа девушка снизила активность на различных соцплатформах. Сейчас Ван Цзя Юн продолжает работать моделью, а также увлекается фешен-дизайном.

8. Лолита Ричи

Лолита Ричи стала знаменитой в сети несколько лет назад. На тот момент уроженке Украины, проживавшей в Туркмении, было всего 16 лет, и ее называли самой юной «ожившей Барби». Лолита охотно делилась своими многочисленными снимками в кукольных образах. И это увлечение также поощряла мама юной Барби. В детстве, по словам Лолиты, она больше играла с мальчишками, была сорванцом, а девчачьи игры ее мало интересовали. Примерить на себя облик куклы сподвигло стремление выглядеть идеально. В настоящий момент в профиле живой Барби в соцсетях фото с подобными образами уже редкость. Зачастую их в большом количестве можно встретить только на фан-страницах. Сама же девушка пишет, что занимается экстрасенсорикой.

9. Габриэла Йирачкова

Еще одна претендентка на звание самой юной куклы Барби живет в Чехии. Габриэле Йирачковой, выбравшей себе сценический псевдоним Лоло та Белла (Lolo ta Bella), всего 18 лет. Экспериментировать со своей внешностью девушка начала еще в 16, когда сделала татуаж, увеличила губы, а также нарастила ресницы и волосы. А первой ее пластической операцией по достижении совершеннолетия была установка грудных имплантов. Только на поддержание своей красоты ежемесячно Лола тратит около $ 1 500, которые ей выделяют родители. На изменения девушку вдохновили не только несколько сотен кукол из ее коллекции, но также примеры ныне существующих живых Барби. Габриэла утверждает, что никогда не страдала от низкой самооценки. А в том, что ей нравится искусственная красота, нет ничего плохого, поскольку, по мнению девушки, естественного в этом мире ничего не осталось. Сейчас юная Барби строит карьеру певицы и параллельно готовится к операциям по удалению ребер, а также к повторному увеличению груди.

10. Александр Шпак

Александр Шпак — российский бодибилдер и популярный блогер. В школу Александр пошел в 5 лет, а в 15 уже поступил в вуз, получил 2 высших образования по направлениям «финансовый менеджмент» и «специалист по ценным бумагам». Бодибилдингом начал заниматься еще в подростковом возрасте. Известным ныне 39-летний спортсмен стал благодаря своей эпатажной внешности: татуировки, покрывающее все тело; ягодичные и грудные импланты, которые впоследствии были удалены; наращенные клыки; яркий маникюр; смелые стрижки; татуаж губ и век. По словам Александра, готовность к переменам в своей внешности он осознал еще в юности, когда просто хотел выглядеть более ухоженно в противовес тому, что предписывалось в те времена общественными устоями. К наличию хейтеров и негативных комментариев в свой адрес Шпак относится философски и больше сосредоточен на том, чтобы нравиться себе, а не окружающим. В настоящее время популярность Александра не сбавляет оборотов. В соцсетях он часто выкладывает ролики не только о тренировках и питании, но и об обычных буднях со своей женой. Кроме того, на его странице нередко можно найти видео, в которых Александр делится с подписчиками подробностями процедур по уходу за собой.

11. Ханна Грегори

Британской живой кукле Ханне Грегори (Hannah Gregory) 24 года. Популярность в интернете девушка начала завоевывать всего пару лет назад, будучи студенткой. Сейчас в числе ее фанатов уже несколько десятков тысяч человек. В детстве Ханна была застенчивым ребенком и считала, что не способна кому-то понравиться. Позже, после поступления в университет, девушке не раз довелось услышать мнение окружающих о том, что она похожа на куклу. Именно это вдохновило ее на создание своего нового образа. Ханна вегда просыпается пораньше, ведь макияж, укладка и подбор нужного гардероба занимают несколько часов. Девушка признается, что в обычной одежде она чувствует себя неловко и тревожно, а в кукольной, наоборот, уверенно. Родственники Ханны предпочитают избегать встреч с ней, так как им не нравится реакция прохожих на девушку. Несмотря на это, Ханна продолжает вести свой кукольный образ жизни и считает себя вполне счастливой.

12. Аарон Брукнер

В 2011 году в немецкой версии журнала GQ Style была опубликована фотосессия, которая принесла модели Аарону Брукнеру (Aaron Brueckner) большую известность, а также титул живого Кена. Он настолько органично вписался в данный образ, что общественность была потрясена невероятным сходством модели и куклы. Больше фото немецкого Кена — здесь. Тем не менее сам Аарон отнесся ко всему этому просто как к части работы, не стал делать из данного образа культ и все больше подгонять свою внешность под эту понравившуюся окружающим роль в его исполнении, хотя мог, что называется, оказаться на волне. Он не завершил карьеру модели, однако она отошла на второй план. В настоящее время доктор Аарон Брукнер является консультантом в области экономики и предпринимательства. Причем, по его словам, самый бесценный жизненный опыт он получил не в университете, а именно в фешен-индустрии.