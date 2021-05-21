12 героинь из кино и сериалов, которые далеки от звания идеальных женщин и не парятся об этом

Популярная культура, в том числе кинематограф, оказывает ощутимое влияние на понятие женской красоты. И если еще в середине прошлого века в главных ролях блистали актрисы с правильными чертами лица и осиной талией, то сейчас мы наблюдаем другую тенденцию. С каждым годом все больше появляется киногероинь, неидеальность которых — их сила.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие женские персонажи из фильмов и сериалов в клочья рвут шаблоны о красоте и учат этому нас.

Рене («Красотка на всю голову», 2018)

Поведение Рене — наглядный пример того, как меняется восприятие нас окружающими, когда мы сами меняем о себе представление. По сюжету девушка недовольна своей внешностью и считает, что мир вертится лишь вокруг худых прелестниц. В результате неудачного падения с велосипеда Рене вдруг начинает видеть в зеркале стройную блондинку совсем с другим лицом, но при этом для окружающих ее внешность остается неизменной. Однако героиня теперь ощущает себя неотразимой и демонстрирует такую уверенность в себе, что влюбляет в себя всех без исключения.

Лиз («Ешь, молись, люби», 2010)

Лиз совершает путешествие по 3 странам мира, в каждой из которых учится жить по-новому. Первой точкой назначения стала Италия, и, как следует из названия, героиня училась там... есть. Однако в таком примитивном занятии может скрываться целая философия дружбы со своим телом. Ведь миллионы людей не могут наслаждаться вкусной пищей, не испытывая при этом угрызений совести из-за риска испортить фигуру. Достаточно вспомнить эпизод, когда женщина посетила пиццерию с подругой, которая боялась прикоснуться к выпечке, так как поправилась. И тогда Лиз произнесла небольшой монолог и в нем поделилась, как раньше в погоне за идеальным телом корила себя за каждый съеденный лишний кусочек. И ей это надоело. Лиз решила получать удовольствие от еды, но при этом добавить в свою жизнь побольше разных активностей.

Жуни («Прекрасная смоковница», 2008)

Некоторых зрителей возмутили нерасчесанные волосы и небрежный вид главной героини. Другие же нашли ее очаровательной. Так или иначе, данный фильм — важный шаг от стереотипных кинематографических красавиц с идеально уложенными волосами и яркими нарядами в сторону реальной жизни. Жуни, роль которой исполнила Леа Сейду, ходит по несколько дней подряд в одной и той же одежде, и наряд ее соответствует погоде, а не пестрит яркостью. Она не украшает себя с помощью косметики и порой выглядит невыспавшейся. При этом она знает себе цену. Мужские персонажи ленты также считают ее красавицей, и нет причин оспаривать их мнение.

Дэни («Солнцестояние», 2019)

Исполнительница главной роли Флоренс Пью заявила: «Очень легко поддаться влиянию и выглядеть так, как этого хотят другие. Пока у тебя не хватит смелости сказать нет». Судя по работам актрисы, в частности триллеру «Солнцестояние», ей удалось сказать нет стереотипам. На кадрах перед зрителем предстает среднестатистическая девушка-студентка в удобной одежде, которая заметно намокает от пота при движении. Ее фигура далека от мировых стандартов красоты, а на лице нет ни грамма косметики, но язык не повернется назвать ее неухоженной и непривлекательной.

Кейт («Рождество на двоих», 2019)

Кейт в исполнении Эмилии Кларк совсем не соответствует образу типичной героини ромкома, которая даже если и заявлена в начале фильма как неудачница, то к концу предстает прекрасным лебедем. Героиня ленты «Рождество на двоих» переживает не лучший период. Кейт не ведет ЗОЖ: она склонна к вредными привычкам, питается фастфудом, и, вопреки законам жанра, это сказывается и на внешности. И когда девушка пересматривает свои ценности в ходе сюжета, мгновенного преображения не случается, героиня оказывается лишь на пути к нему. Потому персонаж гораздо ближе зрительницам, чем ряд других героинь ромкомов.

Бриенна («Игра престолов», 2011–2019)

По сюжету книжного цикла, который лежит в основе сериала, Бриенна Тарт — высокая, крупная леди, которую часто принимают за мужчину. Героиня не единожды подвергается насмешкам из-за своей внешности. Но по мере знакомства с Бриенной как зрители, так и другие персонажи «Игры престолов» начинают видеть в ней прежде всего ранимую женщину, несмотря на внушительное телосложение. Потому что Тарт хоть и научилась использовать природные данные в мужском деле, но не позволила своей душе зачерстветь и сохранила романтичную натуру вопреки всем недоброжелателям. А ценители ее красоты тоже не заставили себя ждать.

Элиза («Форма воды», 2017)

«Форма воды» — история любви в жанре фэнтези. И важно помнить, какими обычно предстают перед зрителями главные героини подобных лент — юными наивными девушками. Сказочные принцессы формируют иллюзию, что любви достойны только безупречные внешне люди, не отягощенные богатым жизненным опытом. В этом же случае режиссер поступил нестандартно при работе над образами героев. Элиза — немолодая уборщица, ее внешность абсолютно не соответствует общепризнанным канонам красоты, к тому же она не разговаривает. Но эта женщина более чем достойна любви и получает ее. И неважно, что ее избранник — фантастическое создание. Идея остается неизменной: любой одинокий человек, независимо от возраста и внешних данных, не должен терять надежды на любовь.

Джессика («Джессика Джонс», 2015–2019)

Джессика Джонс служит отличным примером того, как важно отстаивать право быть собой и не поддаваться чужим манипуляциям. Даже будучи персонажем комиксов о супергероях, для демонстрации своих способностей Джессика не надевает облегающий латексный костюм или ультракороткую юбку. Персонаж знает себе цену и не нуждается в том, чтобы привлекать к себе внимание. Даже в свободное от подвигов время героиня негласно выступает против стереотипов о гендерных ролях. Ее повседневный образ — куртка, джинсы и грубые ботинки, а любое воззвание к ее женственности Джессика встречает с пренебрежением.

Эбби («Голая правда», 2009)

Эбби влюбляется в симпатичного соседа, но тот не особенно в ней заинтересован. Но тут у девушки появляется коллега, который берется ей помочь в покорении мужского сердца. И дает ряд советов, чтобы Эбби, по его словам, перестала выглядеть занудной серой мышью. По его указке героиня наращивает волосы, надевает женственное платье, туфли на каблуках, а также меняет манеру поведения. И все трюки срабатывают. Но в ходе сюжета мы наблюдаем эволюцию Эбби, которая делает ее отличным примером для зрительниц. Девушка осознает, что ей не нужен человек, если перед ним она вынуждена притворяться кем-то другим. Героиня избавляется от искусственных волос, возвращается к привычному образу и только тогда обретает счастье.

Кэт («Эйфория», 2019 — настоящее время)

В фильмах и сериалах для подростков часто есть персонаж с лишним весом, который всего лишь исполняет роль некоего приложения к главному герою. Стереотипная «толстая подружка» живет проблемами другой девушки. Но не в случае с Кэт из ленты «Эйфория». В первых сериях зритель как раз видит в ней невзрачную школьницу, фигура которой — мишень для нападок сверстников. Но со временем персонаж раскрывается, осознает свою привлекательность и подчеркивает собственную индивидуальность. И вот перед нами уже не скромная тень популярной девчонки, а яркая самодостаточная героиня, у которой стоит поучиться уверенности в себе.

Пенелопа («Пенелопа», 2006)

У главной героини вместо носа пятачок. И несмотря на то, что фильм относится к жанру фэнтези, на место Пенелопы можно подставить любую девушку, которая недовольна своим носом. А когда у человека существует комплекс относительно какой-то части лица или тела, в отражении зеркала он видит утрированную ее версию. Такую проблему не всегда разумно решать визитом к пластическому хирургу, сперва стоит попытаться полюбить свою внешность и еще раз взглянуть в зеркало. Именно такую идею несет фильм. Ведь когда Пенелопа принимает себя, пятачок сменяется обычным носом.

Софи («Две девицы на мели», 2011–2017)

Софи — зрелая, уверенная в себе леди, которая не стесняется своей красоты и не боится выделиться из толпы. Она не выходит из дома без идеального маникюра и укладки, а палитра ее нарядов не содержит блеклых цветов. Парадоксально, но стремление выглядеть ярко и женственно также может порицаться обществом, причем чем старше модница, тем больше косых взглядов. Но для Софи это не проблема, она знает себе цену. Женщина гордо вышагивает на высоких каблуках, наслаждаясь собой и эффектом, который производит на окружающих.