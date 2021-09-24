12 фактов о балах, которые вгонят в ступор поклонников исторических романов

В минувшие столетия балы были популярным развлечением. Танцевали буквально все: от представителей высшего общества до простых смертных. Подготовка к этому мероприятию требовала немало усилий со стороны как организаторов, так и гостей. И одним украшением зала и рассылкой приглашений дело не ограничивалось. А ведь некоторые проводили пышные празднества по нескольку раз в год

Мы в AdMe.ru решили разобраться, насколько сложно было устроить бал в XIX веке.

Надо было подготовить дом

Подготовка к балу была непростым делом. Организацией обычно занималась хозяйка дома. Если в жилище не было подходящих помещений, можно было арендовать зал в другом здании. Далеко не во всех особняках были специальные бальные залы. Поэтому выбиралась самая большая комната, которую освобождали от лишней мебели. Стены драпировали тканями, а помещение украшали растениями и цветами. Если на окнах висели темные портьеры, их следовало заменить на светлые. Идеальным оттенком для украшения танцевального зала считался бледно-желтый. Иногда в доме не было достаточного количества стульев, на которых гости могли разместиться для отдыха между танцами. Тогда мебель приходилось брать напрокат.

Особое внимание уделяли полу

В британских домах деревянные полы обычно застилали коврами. Перед балом их сворачивали, а доски натирали пчелиным воском. Это было настоящим искусством: с одной стороны, поверхность необходимо было довести до зеркального блеска, с другой — от обилия мастики пол становился скользким, что могло привести к печальным последствиям. Кроме того, воск пачкал обувь. В начале XIX века бальные туфли леди и джентльменов подбивали плоскими кожаными подошвами. Чтобы случайно не растянуться на полу во время выполнения сложных па, гости натирали обувь мелом. Вскоре данную находку переняли и хозяйки и стали посыпать полы этим веществом. А для особых случаев даже нанимали специального человека, который должен был расписывать танцевальную залу мелками. Прихотливые узоры не только радовали глаз, но и скрывали все огрехи древесины.

Следовало проявить заботу о гостях

Помимо бальной залы, следовало отвести и отдельные комнаты под раздевалки для мужчин и женщин. Там гости оставляли верхнюю одежду. Кроме того, в помещении, предназначенном для дам, обычно дежурили 2 горничные, которые подшивали порванные наряды, поправляли прически и помогали с прочими возможными неприятностями. Гардероб старались разместить на 1-м этаже, чтобы дамам не приходилось бегать вверх и вниз по лестницам. Также нужно было выбрать помещение и для более деликатных нужд. В 1-й половине XIX века далеко не все дома были оснащены канализационной системой, так что в подходящей комнате оставляли ночные горшки, бурдалю и служанку, которая должна была помогать дамам справляться с этим процессом без ущерба для нарядов. Емкости расставляли и в других стратегических зонах по всему дому, например за ширмами и в темных уголках. Если нужда заставала гостя врасплох во время трапезы, он мог встать из-за стола и скрыться за занавесями. А некоторые барышни приезжали на бал с собственными бурдалю и носили горшки в сумочках.

Балы были дорогим удовольствием

Все помещения для бала нужно было хорошо осветить. До появления газовых ламп использовали свечи, но не простые, а изготовленные из пчелиного воска. Стоили они немалых денег: больше чем еда и напитки, приготовленные для празднества. Если изделия устанавливали в подсвечниках неправильно, они начинали капать, и гости обжигались воском. Сотни свечей работали как несколько лампочек в 25 ватт. Поэтому настенные канделябры украшали хрустальными подвесками, а за ними вешали зеркала. В ином случае комнаты выглядели мрачновато. А еще пламя свечей нещадно сжигало кислород, выделялся углекислый газ, и без должной вентиляции гостям становилось дурно. Хозяйке бала необходимо было нанять оркестр. Обычно группы из 4 музыкантов было вполне достаточно. Приглашали пианиста, скрипача, виолончелиста и корнетиста. Если танцы проходили под аккомпанемент фортепиано, то следовало позвать профессионального музыканта. Иначе за инструментом мог оказаться не слишком талантливый гость, что привело бы к катастрофе.

Еду подавали на льду

Еда и напитки тоже были важной составляющей вечера. Угощения можно было заказать в специальной кейтеринговой компании, но стоило это удовольствие недешево. Поэтому блюда обычно готовили дома. Тут было важно отказаться от вульгарного изобилия. Все яства делились на закуски и те, что подавались к ужину. В качестве первого гостям предлагали сладости: вафли, щербет и конфеты. Все это расставлялось в отдельной комнате. В бальной зале нельзя было появляться с едой или напитками в руках. Ужин сервировали в отдельном помещении. Гостям предлагали мясные закуски, желе, птицу, иногда суп. Вся еда предварительно нарезалась. Блюда, которые нужно было держать охлажденными, обязательно выкладывались на лед. В ином случае в жарком зале еда могла безнадежно испортиться.

Подготовка к балу требовала массы бумажной работы

Обычно на бал звали примерно на 1/3 больше людей, чем могло вместиться в зал, ведь часть отказывалась, а толпа народа могла стать настоящим бедствием для хозяйки. Приглашения рассылались за 3 недели до мероприятия. Если хозяйка желала увидеть большое семейство, то она составляла отдельные карточки для его главы и супруги, дочерей и сыновей. Все они вкладывались в один конверт. Гость обязательно должен был ответить не позднее чем через 3 дня после получения письма. Нужно было заранее составить программу бала с перечислением всех танцев и напечатать ее на листах. Обычно ее делали в форме брошюры: с одной стороны шли пронумерованные танцы, с другой — цифры и пустое пространство, куда гости могли вписать партнеров. К карточке прилагался карандаш. Некоторые изобретательные хозяйки делали программки в форме бумажных вееров.

Веера служили не только для борьбы с жарой

Веер был важной деталью бального наряда каждой барышни. Из-за множества свечей и толп народа в залах быстро становилось жарко и душно. Так что этот аксессуар был просто необходим. Он не только спасал барышень от обмороков, но и помогал общаться с поклонниками. В XIX веке дамы не могли открыто выражать свои чувства, особенно в присутствии других членов общества. Поэтому они использовали тайный язык. Если девушка держала веер в левой руке и слабо помахивала им, значит, она хотела познакомиться с джентльменом, на которого был направлен аксессуар. Когда предмет прижимали ко лбу, это было сигналом того, что за парой кто-то наблюдает. Чтобы выразить отвращение и ненависть к собеседнику, дама протягивала веер сквозь сжатую руку. Если раскрытым веером медленно обмахивались, это означало, что женщина замужем.

Хозяйке дома приходилось простаивать у двери часами

Хозяйка была обязана поприветствовать всех гостей, прибывших на бал. Поэтому ей необходимо было находиться подле дверей до ужина или пока все приглашенные не приехали. Обычно в этом не было ничего сложного. Затруднения возникали только в том случае, когда на пороге появлялся незнакомый даме джентльмен, приглашенный на праздник супругом или одним из сыновей. Обратиться к такому гостю без должного представления хозяйка не могла. Поэтому муж или дети всегда должны были слоняться неподалеку. А вот дочерям позволялось наслаждаться весельем в бальной зале.

Всем дамам присваивали номера

Одной из самых значительных фигур на празднике был распорядитель бала. Именно он следил за соблюдением правил во время танцев, объявлял ужин и отвечал за всевозможные организационные моменты. Перед началом бала распорядитель встречал гостей у дверей зала и выдавал всем дамам карточки с номерами. Исключение делалось только для титулованных особ. Барышня должна была приколоть или повязать листок на видном месте. Цифра означала, какое место паре следует занять во время исполнения танца. Девушки носили номерок на протяжении всего бала, ведь без него они не могли плясать. Если кто-то терял бумажку, приходилось обращаться к распорядителю за заменой. Перед началом танцев пары выходили в круг по очереди, когда объявляли их номера. Если кто-то пропускал свое появление или опаздывал, то зазевавшимся приходилось занимать последние места.

Перчатки были обязательной деталью туалета

В XIX веке перчатки были обязательным атрибутом дамского наряда. Обычно выбирали перчатки меньшего размера, чтобы эта деталь туалета плотно облегала руку, подчеркивая ее хрупкость и изящество. Длина перчаток менялась в зависимости от моды. Дама не могла показаться на балу с обнаженными руками: это было верхом неприличия. Перчатки должны были быть белыми или бледно-розовыми. Кроме того, этот предмет считался очень интимным. Так, королева Виктория была крайне смущена, когда ей пришлось одолжить свои перчатки сестре. С помощью этого аксессуара дама могла донести тайные сигналы до кавалера. Для того чтобы признаться избраннику в любви, девушка должна была обронить обе перчатки.

Простая прогулка по бальной зале была сложным делом

Бальный этикет был довольно строг. Причем не только к дамам, которые не могли и шагу ступить без сопровождения другой женщины. В таких условиях в настоящее испытание превращалась даже прогулка по бальной зале или визит в туалетную комнату. Мужчины тоже были обременены необходимостью соблюдать множество правил. Утомившийся после танцев джентльмен не мог присесть на стул, если он располагался рядом с незнакомой дамой. И главное, он не должен был слишком задерживаться на балу. В ином случае разносился слух, что он непопулярен и его редко приглашают. Больше всего обязанностей было у мужчин, когда бал устраивали их жены, матери или близкие родственники. В таком случае джентльмен должен был проследить, чтобы все барышни были обеспечены партнерами для танцев. А если желающих танцевать не находилось, бедняге оставалось только принять удар на себя. Так что все дурнушки и престарелые матроны доставались ему.

Прическа могла рассказать о женщине практически все

Готовясь к балу, дамы уделяли много внимания не только нарядам, но и прическам. Чтобы придать шевелюре пышность, волосы украшали «крысами». Так называли прядки, которые горничные собирали с расчески барышни и скатывали в самодельные шиньоны. «Крысы» совпадали по цвету с другими волосами и поэтому не выделялись на фоне остальной шевелюры. На волосы наносили блестящую пудру. Ее изготавливали из толченого сусального золота или серебра. Такие смеси могли позволить себе только богатые дамы. Существовали и дешевые аналоги, но из-за них прическа выглядела неряшливо, а пряди казались грязными.

Особое внимание уделялось и различным украшениям. Дамы вплетали в волосы цветы, натуральные и искусственные, ленты и драгоценности. Причем по затейливости прически легко можно было отличить замужнюю даму от девушки на выданье. Первые могли позволить себе более сложные конструкции, щедро украшенные ювелирными изделиями и перьями. Юных дев отличала скромность. Им следовало использовать только цветы.