12 авторов, по чьим книгам сняли популярные фильмы и сериалы, а их самих никто в глаза не видел

В основе многих популярных фильмов и сериалов лежат книги. И неудивительно, ведь на экране мы хотим видеть тщательно проработанных персонажей, правдивые факты и небанальную идею. При этом о создателях первоисточника мы часто не знаем вообще ничего. А зря, ведь написать произведение, по которому потом снимут качественный фильм, может не каждый.

Нам в AdMe.ru стало интересно, как выглядят люди, которые в одиночку создают целые миры.

Джоанн Харрис — «Шоколад»

В 1999 году Джоанн Харрис написала мистический роман «Шоколад», который принес ей известность в Великобритании. После экранизации произведения к Харрис пришел мировой успех: в 2012 году она стала членом «Клуба миллионеров» — элитной группы авторов, книги которых продаются в Великобритании миллионным тиражом. Харрис выпустила еще 3 романа, в которых продолжаются приключения Вианн Роше.

Мария Семпл — «Куда ты пропала, Бернадетт?»

Мария Семпл работала сценаристом телепроекта «Беверли-Хиллз, 90210», а также сериала «Без ума от тебя», за который была номинирована на премию «Эмми». Роман Семпл о талантливом архитекторе «Куда ты пропала, Бернадетт?» держался в списке бестселлеров The New York Times год и был издан более чем в 25 странах мира.

Сьюзен Коллинз писала сценарии для детских телепрограмм и мультфильмов, а также рассказы для детей. Позже она опубликовала серии романов «Хроники Подземелья» и «Голодные игры», которые стали бестселлерами. В течение 14 месяцев только в Северной Америке было напечатано 1,5 млн экземпляров первых двух книг трилогии «Голодные игры».

Бернхард Шлинк — «Чтец»

В 1995 году немецкий юрист, ученый и писатель Бернхард Шлинк опубликовал роман «Чтец», который стал бестселлером и был переведен на 39 языков. В 2008 году по книге сняли одноименный фильм. Картина была номинирована на 5 премий «Оскар», одну из которых — за роль Ханны Шмитц — получила Кейт Уинслет.

Джессика Брудер — «Земля кочевников»

Для книги «Земля кочевников» журналистка Джессика Брудер месяцами собирала материал, живя в трейлере и беседуя с американскими путешественниками. В рамках своего проекта Брудер проехала 15 тыс. миль вдоль и поперек континента. Экранизация романа была тепло встречена критиками и получила множество кинопремий, в числе которых 3 статуэтки «Оскар», врученные в 2021 году («Лучший режиссер», «Лучшая картина» и «Лучшая актриса»).

Сесили фон Цигесар — «Сплетница»

В 2002 году роман о молодежи нью-йоркского высшего общества «Сплетница» вошел в топ бестселлеров по версии The New York Times. Образ школы был списан с учебного заведения Nightingale, в котором училась сама Цигесар. Осенью 2007 года на экраны Америки вышел одноименный телесериал, который разочаровал поклонников книжной серии тем, что в нем отсутствовали многие сюжетные линии и некоторые важные и второстепенные факты.

Лейла Слимани — «Идеальная няня»

В 2016 году французская писательница и журналистка Лейла Слимани получила Гонкуровскую премию за свой роман «Идеальная няня». В основе книги — реальные события, произошедшие в Нью-Йорке в 2012 году. Произведение стало бестселлером, и спустя всего 3 года после публикации его экранизировали.

Майкл Коннелли — «Линкольн для адвоката»

Прежде чем стать автором детективов, Майкл Коннелли работал криминальным репортером. Одна из его статей была номинирована на Пулитцеровскую премию. Позже Коннелли было вручено более 10 престижнейших наград в области остросюжетной литературы. Его роман «Линкольн для адвоката» был экранизирован в 2011 году и получил множество положительных отзывов. Сам Коннелли также остался очень доволен фильмом.

Пола Хокинс — «Девушка в поезде»

Пола Хокинс начала писательскую карьеру с романтических комедий, которые не имели коммерческого успеха. Признание читателей пришло к ней после публикации более серьезной работы — триллера «Девушка в поезде». За пару месяцев было продано более 1 млн экземпляров книги. Спустя год вышла одноименная экранизация с Эмили Блант в главной роли.

Роальд Даль — «Ведьмы»

Британский писатель Роальд Даль — обладатель множества литературных премий. Его рассказы отличаются непредсказуемым финалом, а книги для детей — черным юмором и мрачным настроением. В конце 2020 года вышла вторая экранизация романа «Ведьмы», в котором колдуньи превращают детей в мышей. Фильм получил высокую оценку за исполнение Энн Хэтэуэй роли главной героини, визуальные эффекты и музыкальное сопровождение.

Ричард Морган — «Видоизмененный углерод»

Ричард Морган — британский писатель, работающий в жанре научной фантастики. В 2002 году вышла его первая книга «Видоизмененный углерод», которая стала бестселлером и принесла автору литературную премию Филипа К. Дика (Philip K. Dick Award).

Джин Ханфф Корелиц — «Ты должна была знать» («Отыграть назад»)

Книгу американской писательницы Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать» издали на 18 языках. Мини-сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях стал самым популярным сериалом на канале HBO в 2020 году.

Викас Сваруп — «Вопрос — ответ» («Миллионер из трущоб»)

Викас Сваруп — индийский писатель и дипломат. Он известен благодаря своему дебютному роману «Вопрос — ответ» о бедном официанте из города Мумбая, ставшем крупнейшим в истории победителем ТВ-шоу. Книгу положительно оценили и в Индии, и во всем мире: она стала бестселлером, была издана на 43 языках и легла в основу фильма «Миллионер из трущоб».