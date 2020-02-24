11 предметов, которые наверняка валяются у вас на антресолях и могут стоить целое состояние

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Если у вас в шкафу, на антресолях или в гараже накопились груды ненужного хлама, не спешите расстраиваться. Старые вещи, которые не представляют для вас никакой ценности, могут оказаться объектом вожделения коллекционеров и любителей старины. Ради некоторых предметов из нашей подборки они готовы расстаться с нехилыми деньгами.

Мы в AdMe.ru уверены, что давать вторую жизнь отслужившим вещам — экологично, экономично и правильно. А из бонуса вы узнаете, где именно сбыть то, что могло показаться простым хламом.

VHS-кассеты

VHS-кассеты все еще в ходу в среде киноманов. В первую очередь коллекционеров интересуют редкие произведения, которые не выходили в прокат ни на чем, кроме видеопленки. Особо ценятся малоизвестные фильмы ужасов: например, VHS-лента про холодильник-убийцу была продана на eBay более чем за $ 200. Популярные кассеты могут оказаться еще дороже. Так, оригинальная трилогия «Звездных войн» оценивается в ₽ 50 тыс., а цена лимитированной бриллиантовой коллекции диснеевских мультиков превышает полмиллиона.

Компакт-диски

В среде аудиофилов до сих пор в цене компакт-диски. Нам кажется, что этот носитель безнадежно устарел, а вот продажи музыки на CD говорят об обратном — в последние годы они показывают стабильный рост. К слову, то же самое касается аудиокассет и даже дискет. Конечно, выгодно продать можно далеко не каждый CD. Особо ценятся редкие издания из лимитированных коллекций. Проверить, стоит ли чего-нибудь ваш компакт-диск, можно здесь.

Виниловые пластинки

Наибольший рост продаж сейчас показывают виниловые пластинки. Все больше и больше людей отдают предпочтение «ламповому» звучанию, поэтому спрос растет не только на редкие коллекционные издания, но и на винил в целом. Оценить пластинку можно здесь.

Книги

В цене могут оказаться не только раритетные тома в отличном состоянии, но и сравнительно новые издания. Так, за книгу «Гарри Поттер и философский камень» можно получить больше ₽ 3 млн. Но, конечно, не за всякую, а за ту, что из первого тиража. Тогда в молодую писательницу еще никто не верил и издательство выпустило всего 500 экземпляров первой книги. Теперь каждая из них на вес золота.

Советские новогодние игрушки

Перетрясите коробки со старыми елочными игрушками, которые достались вам от бабушек и дедушек. Не спешите прощаться с украшениями, которые выглядят несовременно: коллекционеры ценят советские стеклянные и ватные игрушки, особенно довоенного и военного времени. Обратите внимание на экспонаты с прищепками — они могут стоить больше всего.

Каминные часы

Каминные часы, особенно с корпусами из фосфора, продаются на рынках и в антикварных лавках старинных городов по очень выгодным ценам. Если у вас есть такие часы, доставшиеся от старших родственников, попробуйте оценить их, например здесь. Вполне возможно, что за них можно выручить неплохую сумму.

Посуда и столовые приборы

Советская посуда, столовые приборы и статуэтки были и остаются в цене. Не стоит сразу же выносить на помойку старые тарелки — некоторые из них можно выставить на торги за хорошие деньги. Например, знаменитые блюда с синим кантом и логотипом ВМФ могут стоить от тысячи рублей каждое.

Старые фотоаппараты

Фотоаппараты советского образца — предмет вожделения современных модников и хипстеров. Миллионов за такую технику вы не выручите, но немного подзаработать получится запросто. Особенно здорово, если фотоаппарат в рабочем состоянии.

Фишки и коллекционные карточки с покемонами

Игральные карты и фишки с покемонами, которые были так популярны у детей 90-х, сейчас стоят больше, чем тогда. На онлайн-аукционах некоторые карточки раскупают моментально. К слову, самая дорогая карта — Пикачу 1998 года. Их было выпущено всего 5 штук, поэтому цена на них доходит до $ 200 тыс.

Старые игровые приставки

Здесь ситуация такая же, как с пластинками и кассетами. В век развитых цифровых технологий все больше людей возвращаются к старым «ламповым» предметам. Обычно подобные приставки продают довольно дешево, но за некоторые модели любители видеоигр готовы отдать немалые деньги.

Игрушки из киндер-сюрпризов

Велик шанс, что какому-то коллекционеру не хватает именно того пингвинчика, который есть у вас, и он предложит вам достойную сделку. В социальных сетях открыто множество сообществ по продаже и обмену игрушками из киндеров, куда стоит заглянуть хотя бы ради чувства ностальгии.

Бонус: где продать старые вещи

Вот лишь несколько мест, где можно найти покупателя на то, что не представляет для вас ценности: eBay — самый популярный американский сайт по продаже подержанных вещей (российские аналоги — Avito, Юла и так далее)

интернет-аукционы, например, Auction.ru, «Мешок» и другие

тематические сообщества в социальных сетях — обычно они называются «Барахолка» или «Куплю-продам». Там тоже можно найти своего покупателя Несколько полезных советов о том, как продавать вещи через интернет, вы найдете в нашей статье.

А у вас есть опыт продажи старых вещей? Может быть, вы сможете дать полезный совет?