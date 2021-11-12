11 особенностей, которые отличают по-настоящему богатых людей от притворщиков

Отличить миллионеров от обычных граждан на экране телевизора проще простого: их одевают в дорогие дизайнерские костюмы, селят в огромных особняках и увешивают бриллиантами и золотом. Но, как правило, в реальной жизни дела обстоят несколько иначе. Богачи порой водят машины, которые по возрасту едва ли уступают им самим, не сорят деньгами, да и дома состоятельных людей зачастую ничем не выделяются.

Пользователи Reddit задались вопросом, какие же мелочи могут выдавать то, что на счету у людей — кругленькая сумма, и поделились своими наблюдениями. Мы в AdMe.ru наткнулись на это обсуждение и решили поразмышлять вместе с вами.

Богатые смотрят на деньги под другим углом

Деньги помогают создавать комфорт, дают некое ощущение безопасности, открывают дорогу к осуществлению многих желаний. И кроме удовлетворения основных потребностей богатые используют свое имущество для преумножения того, что у них есть. У меня есть 2 брата: старший зарабатывает много, младший — очень мало. А я где-то посередине. И вот такое положение вещей показало мне, насколько по-разному люди понимают саму суть денег. Бедные постоянно куда-то их тратят и экономят. Для середняков деньги — инструмент, с помощью которого достигаются цели. Богатые же ищут, куда можно вложить, чтобы богатство постоянно росло. © DergerDergs ​/ Reddit

Знают, что время очень ценно

Люди с большим достатком, как правило, ценят свое время и умеют правильно распределять ресурсы. И это вполне логично. Зачем тратить несколько часов в неделю на то, что не приносит удовольствия и можно поручить другим? А самому в это время изучить рынок инвестиций, прочесть новую книгу или просто отдохнуть. Таким образом, люди тратят деньги на то, чтобы выиграть время. Богатые платят деньги, чтобы сэкономить время. Время намного ценнее денег. © tocksin / Reddit

К тому же иногда могут быть и другие причины. Директор компании, где я работал, брал водителя для того, чтобы тот возил его на работу и с работы, в аэропорт, на встречи. Он не стрессовал из-за пробок или из-за того, чтобы найти место для парковки, а фокусировался на работе. © macphile / Reddit

Не держатся за накопленное

Всем людям свойственно делиться тем, что они сами имеют. У богатых в этом плане больше возможностей. Всем известны примеры меценатов, которые поддерживали художников, музыкантов, когда видели некий потенциал. Состоятельные люди и сейчас отдают миллионы на благотворительность. Несколько лет назад прогремела новость о том, что основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал продать практически все свои акции (99 %), чтобы пустить вырученные средства на поддержку и развитие науки, образования, здравоохранения. У меня есть богатый друг. Так вот, его родители очень-очень щедрые. На Хэллоуин они ставят гриль во дворе, раздают хот-доги и бутылки с водой. И целые плитки шоколада. © ClownfishSoup / Reddit

О, я знал одного прекрасного доктора, который всегда с радостью помогал, когда было нужно. Но когда я увидел, что ему уже долгое время не платили зарплату, и сказал ему, он был немного шокирован. Он даже не замечал, что ему не платят! Он просто получал удовольствие от того, чем занимался. © Mysterious-Wash-7282 ​/ Reddit

Покупают произведения искусства

Для создания уюта в доме мы используем различные предметы. Это и картины, и цветы, и многое другое. Между богачами и простыми людьми разница лишь в том, где и за какую цену это все приобретается. Покупают предметы искусства. И не в инстаграме, а в галерее у дилеров. © Pie_is_pie_is_pie ​​​/ Reddit

Огромное количество людей покупает что-то не по средствам. Но что-то я сомневаюсь, что можно увидеть человека среднего класса, выходящего из художественной галереи с покупкой. © EnchantedTiki7 ​​​/ Reddit

Не живут напоказ

Люди, которые преуспели в жизни, не видят смысла выставлять свой достаток напоказ. Они это знают, и этого вполне достаточно. Вам может показаться, что люди в костюмах богаты. Но потом вы понимаете, что они работают на людей в джинсах. © lilcheez ​/ Reddit

Однажды я был с товарищем на встрече с бизнесменами. Когда они сели, сразу положили на стол ключи от машин. Друг пошутил по этому поводу, но свои оставил в кармане. В конце я спросил у него, что это было, а он невозмутимо ответил: «По-настоящему богатые люди прячут свой достаток. Мы говорили не с теми людьми». Я лишь могу добавить, что богачи — адекватные ребята, известные мудрыми решениями, а не дорогими спорткарами. © religionisanger ​/ Reddit

Сравнивают доходы и расходы

В последнее время стало популярным суждение «Если хочешь быть богатым, веди себя как богатый, покупай, что тебе хочется». Но такое поведение чревато накоплением больших долгов. Однако если многообещающий проект у вас уже в кармане, то иногда можно себя побаловать. Многие не планируют бюджет, и это ошибка. У меня просто в голове не укладывается, как много людей не в курсе, сколько они ежемесячно тратят. Я сейчас отношусь скорее к среднему классу, и у меня нет необходимости именно планировать расходы, но я всегда сравниваю свои доходы и расходы. И так я накапливаю. В детстве у нас не было много денег, но мой отец был финансово грамотным. То, что вы делаете со своими деньгами, и определяет, будете вы богатым или бедным. © myco_psycho ​/ Reddit

Но и не отказывают себе в удовольствии

Состоятельные люди не только понимают, куда идут деньги, но и знают, на что и сколько они хотят потратить. И когда в чем-то возникает необходимость, могут не ждать и не откладывать. Когда мне было 17, разговорился в аэропорту с одним бизнесменом. Когда пришло время посадки, пассажиров из его секции пригласили первыми. И он, видя, что я не поднимаюсь с ним, взял мой билет, покачал головой и пошел к работникам. Спросил, свободно ли место в самолете рядом с ним. Следующее, что я помню, — я лечу 1-м классом. Парню настолько понравилось со мной общаться, что для него стало пустяком заплатить около $ 800 за мой билет. Потом он рассказал, что большинство людей буквально с ног сбиваются, пытаясь к нему подлизаться. А я же просто беседовал с ним как с обычным человеком. © throwawayspank1017 ​/ Reddit

Заботятся о здоровье

Консультации медиков, обследования и лечение отнимают у нас уйму времени и денег. Но это абсолютно необходимо для жизни. Люди с высоким достатком это прекрасно понимают и не жалеют средств на то, чтобы попасть к первоклассным специалистам. Пришла на собеседование в одну крупную фирму, зашла в туалет. Все женщины там были с аккуратным макияжем, одеты с иголочки. А когда я уже в кабинете увидела главную начальницу, сразу заметила важную деталь, которая отличала ее от других: у нее была идеальная, словно отфотошопленная кожа и ни грамма тонального крема.

Вот еще парочка пунктиков, по которым понятно, на мой взгляд, какой человек перед вами. Вне зависимости от возраста у богатой женщины всегда будет шикарная прическа. И еще состоятельные люди очень тщательно следят за здоровьем зубов. © nospecialsnowflake ​/ Reddit

Здоровые зубы и идеальная кожа. Богатые люди могут себе позволить ходить по докторам и косметологам ради внешности. Мне как-то довелось посидеть в таком кабинете. С тех пор я могу отличить богатых женщин по цвету кожи лица. © VapoursAndSpleen ​/ Reddit



Следят, чтобы все выполнялось безукоризненно

Когда мы оплачиваем какую-либо услугу, хотим, чтобы ее оказали качественно. Тщательно все контролируем, проверяем. Богатые же сами привыкли все выполнять на 200 %, поэтому и с подчиненных всегда требуют соответствующего отношения. У меня малярный бизнес, и со временем я понял, что абсолютно справедливо запрашиваю высокую цену. Богачи больше придираются, потому что за свои деньги хотят безупречное качество работ. И платят эти деньги охотно. Когда мои клиенты находят недостатки, я несусь к ним как можно скорее и все исправляю. Если они платят по $ 10 тыс., то имеют право требовать все что угодно. © Sergeant-Pepper- ​​/ Reddit

Осознанно относятся к потреблению

С ростом дохода усиливается не только желание окружать себя качественными вещами, заниматься своей внешностью. Еще очень хочется употреблять хорошую пищу и посещать именно те места, где ее можно купить. Как-то я работал в компании, которая занималась вывозом мусора. Мы обслуживали жителей с разным достатком. И я обнаружил, что чем дороже жилье, тем меньше там мусора. И еще это касается перерабатываемых отходов. Богатые больше отдают на переработку. Мне кажется, одним из факторов, повлиявших на это, является то, что они покупают больше органических продуктов, у которых обычно меньше упаковок. А бедные ходят в дешевые магазины. © boinksnzoinks ​​​/ Reddit

При воспитании детей аргументируют свои шаги

Для воспитания детей родители не жалеют времени и усилий. Школа, кружки, секции... Еще дома нужно занять чем-то. Только проблема в том, что большинство не объясняет ребенку свои действия и необходимость всех этих занятий. Когда малыш видит, что его сверстники резвятся во дворе, он не понимает, зачем ему этот непонятный английский, например. Одно время я жила с очень богатыми знакомыми. В свой первый день у них за ужином присутствовала при таком разговоре родителей с сыном 10 лет. Когда он отказывался заниматься теннисом, потому что никого там не знал и ему было неинтересно, мама спокойно выдала беспрецедентный аргумент, почему ему все же стоит продолжать тренировки: «Понимаешь, когда ты вырастешь, станешь дипломатом и, допустим, приедешь в Японию или США, как ты сможешь найти нужных и полезных тебе людей? Вот теннисный корт — отличное для этого место». Мне в 10 мама говорила, что я обязана ходить учиться играть на пианино, потому что «иначе будешь шляться черт знает где, а так я знаю, что с тобой все в порядке». © Amber Lacerta ​​​/ Facebook

