11 особенностей, которые отличают по-настоящему богатых людей от притворщиков
Отличить миллионеров от обычных граждан на экране телевизора проще простого: их одевают в дорогие дизайнерские костюмы, селят в огромных особняках и увешивают бриллиантами и золотом. Но, как правило, в реальной жизни дела обстоят несколько иначе. Богачи порой водят машины, которые по возрасту едва ли уступают им самим, не сорят деньгами, да и дома состоятельных людей зачастую ничем не выделяются.
Пользователи Reddit задались вопросом, какие же мелочи могут выдавать то, что на счету у людей — кругленькая сумма, и поделились своими наблюдениями. Мы в AdMe.ru наткнулись на это обсуждение и решили поразмышлять вместе с вами.
Богатые смотрят на деньги под другим углом
Деньги помогают создавать комфорт, дают некое ощущение безопасности, открывают дорогу к осуществлению многих желаний. И кроме удовлетворения основных потребностей богатые используют свое имущество для преумножения того, что у них есть.
- У меня есть 2 брата: старший зарабатывает много, младший — очень мало. А я где-то посередине. И вот такое положение вещей показало мне, насколько по-разному люди понимают саму суть денег. Бедные постоянно куда-то их тратят и экономят. Для середняков деньги — инструмент, с помощью которого достигаются цели. Богатые же ищут, куда можно вложить, чтобы богатство постоянно росло. © DergerDergs / Reddit
Знают, что время очень ценно
Люди с большим достатком, как правило, ценят свое время и умеют правильно распределять ресурсы. И это вполне логично. Зачем тратить несколько часов в неделю на то, что не приносит удовольствия и можно поручить другим? А самому в это время изучить рынок инвестиций, прочесть новую книгу или просто отдохнуть. Таким образом, люди тратят деньги на то, чтобы выиграть время.
- Богатые платят деньги, чтобы сэкономить время. Время намного ценнее денег. © tocksin / Reddit
- К тому же иногда могут быть и другие причины. Директор компании, где я работал, брал водителя для того, чтобы тот возил его на работу и с работы, в аэропорт, на встречи. Он не стрессовал из-за пробок или из-за того, чтобы найти место для парковки, а фокусировался на работе. © macphile / Reddit
Не держатся за накопленное
Всем людям свойственно делиться тем, что они сами имеют. У богатых в этом плане больше возможностей. Всем известны примеры меценатов, которые поддерживали художников, музыкантов, когда видели некий потенциал. Состоятельные люди и сейчас отдают миллионы на благотворительность. Несколько лет назад прогремела новость о том, что основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал продать практически все свои акции (99 %), чтобы пустить вырученные средства на поддержку и развитие науки, образования, здравоохранения.
- У меня есть богатый друг. Так вот, его родители очень-очень щедрые. На Хэллоуин они ставят гриль во дворе, раздают хот-доги и бутылки с водой. И целые плитки шоколада. © ClownfishSoup / Reddit
- О, я знал одного прекрасного доктора, который всегда с радостью помогал, когда было нужно. Но когда я увидел, что ему уже долгое время не платили зарплату, и сказал ему, он был немного шокирован. Он даже не замечал, что ему не платят! Он просто получал удовольствие от того, чем занимался. © Mysterious-Wash-7282 / Reddit
Покупают произведения искусства
Для создания уюта в доме мы используем различные предметы. Это и картины, и цветы, и многое другое. Между богачами и простыми людьми разница лишь в том, где и за какую цену это все приобретается.
- Покупают предметы искусства. И не в инстаграме, а в галерее у дилеров. © Pie_is_pie_is_pie / Reddit
- Огромное количество людей покупает что-то не по средствам. Но что-то я сомневаюсь, что можно увидеть человека среднего класса, выходящего из художественной галереи с покупкой. © EnchantedTiki7 / Reddit
Не живут напоказ
Люди, которые преуспели в жизни, не видят смысла выставлять свой достаток напоказ. Они это знают, и этого вполне достаточно.
- Вам может показаться, что люди в костюмах богаты. Но потом вы понимаете, что они работают на людей в джинсах. © lilcheez / Reddit
- Однажды я был с товарищем на встрече с бизнесменами. Когда они сели, сразу положили на стол ключи от машин. Друг пошутил по этому поводу, но свои оставил в кармане. В конце я спросил у него, что это было, а он невозмутимо ответил: «По-настоящему богатые люди прячут свой достаток. Мы говорили не с теми людьми». Я лишь могу добавить, что богачи — адекватные ребята, известные мудрыми решениями, а не дорогими спорткарами. © religionisanger / Reddit
Сравнивают доходы и расходы
В последнее время стало популярным суждение «Если хочешь быть богатым, веди себя как богатый, покупай, что тебе хочется». Но такое поведение чревато накоплением больших долгов. Однако если многообещающий проект у вас уже в кармане, то иногда можно себя побаловать.
- Многие не планируют бюджет, и это ошибка. У меня просто в голове не укладывается, как много людей не в курсе, сколько они ежемесячно тратят. Я сейчас отношусь скорее к среднему классу, и у меня нет необходимости именно планировать расходы, но я всегда сравниваю свои доходы и расходы. И так я накапливаю. В детстве у нас не было много денег, но мой отец был финансово грамотным. То, что вы делаете со своими деньгами, и определяет, будете вы богатым или бедным. © myco_psycho / Reddit
Но и не отказывают себе в удовольствии
Состоятельные люди не только понимают, куда идут деньги, но и знают, на что и сколько они хотят потратить. И когда в чем-то возникает необходимость, могут не ждать и не откладывать.
- Когда мне было 17, разговорился в аэропорту с одним бизнесменом. Когда пришло время посадки, пассажиров из его секции пригласили первыми. И он, видя, что я не поднимаюсь с ним, взял мой билет, покачал головой и пошел к работникам. Спросил, свободно ли место в самолете рядом с ним. Следующее, что я помню, — я лечу 1-м классом. Парню настолько понравилось со мной общаться, что для него стало пустяком заплатить около $ 800 за мой билет. Потом он рассказал, что большинство людей буквально с ног сбиваются, пытаясь к нему подлизаться. А я же просто беседовал с ним как с обычным человеком. © throwawayspank1017 / Reddit
Заботятся о здоровье
Консультации медиков, обследования и лечение отнимают у нас уйму времени и денег. Но это абсолютно необходимо для жизни. Люди с высоким достатком это прекрасно понимают и не жалеют средств на то, чтобы попасть к первоклассным специалистам.
- Пришла на собеседование в одну крупную фирму, зашла в туалет. Все женщины там были с аккуратным макияжем, одеты с иголочки. А когда я уже в кабинете увидела главную начальницу, сразу заметила важную деталь, которая отличала ее от других: у нее была идеальная, словно отфотошопленная кожа и ни грамма тонального крема.
- Вот еще парочка пунктиков, по которым понятно, на мой взгляд, какой человек перед вами. Вне зависимости от возраста у богатой женщины всегда будет шикарная прическа. И еще состоятельные люди очень тщательно следят за здоровьем зубов. © nospecialsnowflake / Reddit
- Здоровые зубы и идеальная кожа. Богатые люди могут себе позволить ходить по докторам и косметологам ради внешности. Мне как-то довелось посидеть в таком кабинете. С тех пор я могу отличить богатых женщин по цвету кожи лица. © VapoursAndSpleen / Reddit
Следят, чтобы все выполнялось безукоризненно
Когда мы оплачиваем какую-либо услугу, хотим, чтобы ее оказали качественно. Тщательно все контролируем, проверяем. Богатые же сами привыкли все выполнять на 200 %, поэтому и с подчиненных всегда требуют соответствующего отношения.
- У меня малярный бизнес, и со временем я понял, что абсолютно справедливо запрашиваю высокую цену. Богачи больше придираются, потому что за свои деньги хотят безупречное качество работ. И платят эти деньги охотно. Когда мои клиенты находят недостатки, я несусь к ним как можно скорее и все исправляю. Если они платят по $ 10 тыс., то имеют право требовать все что угодно. © Sergeant-Pepper- / Reddit
Осознанно относятся к потреблению
С ростом дохода усиливается не только желание окружать себя качественными вещами, заниматься своей внешностью. Еще очень хочется употреблять хорошую пищу и посещать именно те места, где ее можно купить.
- Как-то я работал в компании, которая занималась вывозом мусора. Мы обслуживали жителей с разным достатком. И я обнаружил, что чем дороже жилье, тем меньше там мусора. И еще это касается перерабатываемых отходов. Богатые больше отдают на переработку. Мне кажется, одним из факторов, повлиявших на это, является то, что они покупают больше органических продуктов, у которых обычно меньше упаковок. А бедные ходят в дешевые магазины. © boinksnzoinks / Reddit
При воспитании детей аргументируют свои шаги
Для воспитания детей родители не жалеют времени и усилий. Школа, кружки, секции... Еще дома нужно занять чем-то. Только проблема в том, что большинство не объясняет ребенку свои действия и необходимость всех этих занятий. Когда малыш видит, что его сверстники резвятся во дворе, он не понимает, зачем ему этот непонятный английский, например.
- Одно время я жила с очень богатыми знакомыми. В свой первый день у них за ужином присутствовала при таком разговоре родителей с сыном 10 лет. Когда он отказывался заниматься теннисом, потому что никого там не знал и ему было неинтересно, мама спокойно выдала беспрецедентный аргумент, почему ему все же стоит продолжать тренировки: «Понимаешь, когда ты вырастешь, станешь дипломатом и, допустим, приедешь в Японию или США, как ты сможешь найти нужных и полезных тебе людей? Вот теннисный корт — отличное для этого место». Мне в 10 мама говорила, что я обязана ходить учиться играть на пианино, потому что «иначе будешь шляться черт знает где, а так я знаю, что с тобой все в порядке». © Amber Lacerta / Facebook
А вы встречали состоятельных людей? Какими они были в обычной жизни?