11 ошибок в ношении колготок, которые многие совершают, даже не подозревая об этом

Найти универсальные колготки непросто. А удачно комбинировать их с разными нарядами и обувью — целое искусство. И какими бы стильными ни были девушки, хотя бы одну ошибку в ношении колготок совершали практически все: оставляли зацепки от аксессуаров или миксовали с неподходящей по цвету обувью.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие существуют негласные правила ношения колготок и чем не стоит пренебрегать, чтобы образ смотрелся гармонично. В конце статьи вас ждет бонус из мира моды, который можно взять на заметку.

Сочетаем с кроссовками

Кроссовки давно стали частью гардероба девушек. Их носят и с вечерними платьями, и с юбками. Новый тренд на массивную обувь перевернул представления о женственности, доказав, что даже грубые и тяжелые кроссовки могут классно смотреться на ноге. Однако миксовать кроссовки с колготками стоит аккуратно, иначе со стороны может показаться, что неудобную пару туфель просто сменили на любимые кеды ради комфорта.

Надеваем в неподходящие места

Несмотря на то что сегодня колготки абсолютно разных цветов и фактур можно надеть и в офис, и на вечеринку, иногда от них стоит отказаться вообще. Как бы ни хотелось выглядеть женственно и стильно, во время занятий спортом или активного отдыха они будут неуместны. Да и порвать их легко, что добавит образу неряшливости. Если планируется поход на спортивное мероприятие в качестве зрителя, то надеть колготки, конечно, будет уместно.

Создаем слишком вызывающий образ

Колготки с рисунками подбирать под одежду и мероприятия (особенно в офис) необходимо аккуратно. Иначе любимая, например, сетка может выглядеть неуместно и вызывающе. Редко кому удается элегантно сочетать ее с платьями, джинсами или мини-юбками. Главное правило — не добавлять к ним других принтов. Если с сеткой не сложилось, то можно заменить ее на колготки в горох, он довольно выигрышно и даже мило смотрится почти с любыми однотонными вещами.

Намеренно делаем дырки и затяжки ради стиля

Когда-то рваные колготки считались модными. Девушки специально покупали и дырявили их, создавая рокерский образ. Сегодня же, случайно делая зацепку на колготках, ее стараются прикрыть. Ведь небрежный вид мало кого красит. А если случайные затяжки появляются слишком часто, надо пересмотреть отношение к аксессуарам, так как кольца и браслеты потенциально опасно носить с колготками.



Неудачно подбираем к открытой обуви

Несмотря на то что теперь колготки носят даже с открытой обувью, босоножками и сандалиями, бездумно относиться к этому сочетанию не стоит. В первую очередь надо обратить внимание на цвета. Контраст светлого и темного будет проигрывать пастельным или ярким цветам. Да и в жаркую погоду колготки будут нелепо смотреться с легкой обувью.

Выбираем модели с некорректными посадкой или размером

Колготки — это не та часть гардероба, которой надо стыдиться или намеренно скрывать. В прохладную погоду их носят под одеждой многие девушки. Но, как и с нижним бельем, лучше оставлять некоторые части скрытыми от посторонних глаз. Если только, конечно, это не часть образа, как в случае с торчащими из-под джинсов колготками в сеточку.

Используем колготки неподходящей плотности

Основное правило, которым не стоит пренебрегать: подбирать колготки нужно той плотности, которая соответствует сезонности одежды или обуви. Чем плотнее колготки, тем, соответственно, массивнее и теплее должны быть остальные вещи. Для ежедневной носки в офис, например, подходят 20 или 40 den, а в прохладную погоду предпочтение лучше отдать 70 den. Кашемировые и шерстяные колготки не стоит надевать с туфлями.

Заблуждаемся, выбирая черный цвет колготок в качестве универсального под любую одежду

Черные колготки считаются базовым элементом гардероба. Кажется, что они универсальные и подходят вообще ко всему, но это не так. Даже к черным колготкам надо грамотно подбирать обувь, верхнюю одежду, сумки. В противном случае они будут кричащим элементом, выделяющимся на общем фоне.

Демонстрируем колготки в тех местах, где их не должно быть видно

Пояс и верх колготок иногда заметны под одеждой, особенно обтягивающей. Чаще всего это происходит из-за неправильно подобранного размера. Перед походом в магазин необходимо измерить себя. Можно обратиться к консультанту отдела, чтобы выбрать подходящий размер. В зависимости от материала, фирмы и стиля колготки тоже могут отличаться. Поэтому стоит ориентироваться на размерную сетку конкретной модели, а также обратить внимание на посадку: бывает низкая, средняя и высокая. Если верх все равно заметен даже с правильным размером и посадкой, можно попробовать утягивающие колготки, чтобы не выглядеть неряшливо.

Играем на контрасте светлого и темного, забывая о деталях

Смелые решения порой выигрышно смотрятся, выделяя модницу из толпы. Но вот комбинировать одежду и обувь со светлыми колготками нужно крайне осторожно, чтобы не совершить грубую ошибку, играя на контрастах. Необходимо тщательно подбирать аксессуары, в том числе шарфы и сумки, чтобы отыскать выигрышное сочетание светлого и темного.

Не носим с собой запасную пару

Во избежание казусных ситуаций при себе стоит иметь запасную пару колготок. Зашивать дырки можно, чтобы продолжить носить любимые колготки, например, с носками, но даже маленький шов может быть заметен. Да и зачем лишний раз переживать о том, нужно ли сегодня разуваться или от незапланированного похода в гости придется отказаться.

Бонус: носки — модное дополнение к образу, и чем заметнее они, тем круче

Мода стремительно меняется, и еще недавно колготки с носками носить не советовали, а сегодня это тренд. Носки поверх колготок носят не только для того, чтобы было тепло или можно было сохранить целостность чулок, а дабы добавить в образ яркий акцент. Они могут отличаться по цвету, сильно выглядывать из обуви или чуть-чуть, а также перекликаться с украшениями. Так что сегодня не носить носки поверх колготок скорее означает быть не в тренде.