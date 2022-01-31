11 наших звезд, которых вся страна знает под ненастоящей фамилией

Для того, чтобы лучше запомниться поклонникам, публичные люди часто берут себе звучные псевдонимы. Одни используют в качестве сценического имени фамилию матери, другие — школьное прозвище, а третьи и вовсе название любимой картины. И часто мы даже не догадываемся о том, что ту или иную звезду зовут как-то по-другому.



Мы в AdMe.ru любим изучать биографии известных людей. И в этот раз узнали, как звучат настоящие имена и фамилии некоторых отечественных знаменитостей.

1. Евгения Медведева — Евгения Бабасян

Известная фигуристка Евгения Медведева родилась в русско-армянской семье. От отца-армянина девушка унаследовала не только экзотическую внешность, но и фамилию Бабасян. Однако еще до старта спортивной карьеры Женя в качестве псевдонима взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии.

2. Елена Малышева — Елена Шабунина

Главный врач российского телевидения родилась в Кемерово в семье медиков Василия Шабунина и Галины Морозовой. Ставшая почти нарицательной фамилия Малышева принадлежит супругу телеведущей — доктору медицинских наук Игорю Малышеву.

3. Софья Эрнст — Софья Заика

Софья родом из Санкт-Петербурга. Отец девушки — известный финансист Павел Заика. Но так уж получилось, что вся страна знает ее по фамилии мужа — Константина Эрнста.

4. Алиса Мон — Светлана Безух

Настоящее имя певицы — Светлана Безух, а Алиса Мон — производное от названия знаменитой картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Артистка придумала псевдоним во время одного из ранних интервью на радио. И он настолько понравился ей, что Светлана сменила имя даже в паспорте.

5. Татьяна Васильева — Татьяна Ицыковиц

Фамилия Васильева досталась артистке от первого мужа — актера Анатолия Васильева. В девичестве же любимица публики звалась Татьяна Ицыкович.

6. Александр Градский — Александр Фрадкин

До 14 лет народный артист России носил фамилию отца Фрадкин. Однако после потери матери, Тамары Градской, мальчик решил в память о ней взять ее фамилию.

7. Ирина Безрукова — Ирина Бахтура

Звезда кино — урожденная Бахтура. Первый раз Ирина сменила фамилию после того, как вышла замуж за актера Игоря Ливанова. Далее был брак с Сергеем Безруковым и новая фамилия, с которой актриса не расстается по сей день.

8. Диана Арбенина — Диана Кулаченко

Сценическому имени певица и музыкант обязана первому супругу, лидеру группы «Зимовье зверей» Константину Арбенину. Даже несмотря на то, что брак давным-давно распался, фамилию Диана предпочла оставить.

9. Алена Свиридова — Алена Леонова

До 18 лет в документах певицы значилась фамилия Леонова. В 1980 году, задолго до того, как стать знаменитой, девушка вышла замуж за Сергея Свиридова и взяла его фамилию. Спустя годы брак распался, но фамилия, под которой артистка прославилась, осталась при ней.

10. Прохор Шаляпин — Андрей Захаренков

Имя, данное будущему певцу при рождении, — Андрей, а его настоящая фамилия — Захаренков. Сценический псевдоним юноша взял перед участием в шоу «Фабрика звезд — 6». Псевдоним настолько пришелся ему по душе, что позже исполнитель решился на официальную смену имени.

11. Жанна Фриске — Жанна Копылова

Певица родилась в семье Владимира Фриске и Ольги Копыловой. Необычная фамилия досталась отцу звезды от матери-немки. Но вскоре после свадьбы он взял фамилию жены. Родившихся в браке Жанну и Наталью также записали Копыловыми. Однако, начав делать первые шаги в шоу-бизнесе, Жанна взяла себе звучную фамилию в качестве сценического псевдонима.