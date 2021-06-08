11 наших актрис, к которым привязались образы бруталок, хотя они дадут фору любой голливудской красотке

Обычно мы запоминаем актеров по их ролям в кино, а музыкантов — по сценическому образу. И когда актрисе все время достаются роли одного плана, то сложно представить, что в жизни она может быть совершенно другой. Особенно ярко подобная разница между актрисой и ее персонажами проявляется на красной дорожке, когда те, кого мы привыкли видеть в качестве характерных киногероинь, надевают платья и шпильки.

Мы в AdMe.ru решили сопоставить фото известных людей в жизни и на экране. Результат нас впечатлил.

1. Ирина Горбачева

Горабачеву называют героем искусства 2010-х за совмещение образов «пацанки, феи и комической старухи». Многие знают ее благодаря ролям в театре и видеороликам в Instagram, где актриса выкладывает свои импровизации. Однако самой нашумевшей ролью Ирины стала девушка Жанна из сериала «Чики». Жанна — волевой, дерзкий и решительный персонаж. Именно она предпринимает попытку изменить свою жизнь и жизни своих подруг. А затем отважно отстаивает их общую мечту.

2. Варвара Шмыкова

Варвара до 11 лет занималась рукопашным боем и армрестлингом. Позже девушка не на шутку увлеклась футболом: выступала как полузащитница футбольной сборной района Северное Тушино. Однажды в школе учитель физкультуры забрал Шмыкову с другого урока, чтобы продемонстрировать, как она умеет подтягиваться: девочка подтянулась 20 раз. Актрисе и сейчас прекрасно удаются роли сильных женщин, которым по плечу любые вызовы: в короткометражном фильме «Варя» она сыграла девушку, которая хочет стать пожарным. А на красной дорожке Шмыкова преображается в эффектную диву в нарядах от Gucci.

3. Дарья Мороз

Дарья росла в актерской семье, а сама решила стать актрисой после роли Маши Сорокиной в комедии «Фортуна». За нее Мороз получила специальное упоминание Большого жюри как «Надежда Кинотавра». В настоящее время Мороз может похвастаться ролями в популярных сериалах — «Содержанки», «Медиатор». Помимо карьеры в кино Дарья играет в театре и пробует себя в качестве продюсера.

4. Алена Михайлова

Алена Михайлова — молодая звезда сериалов «Чики», «Водоворот», «За час до рассвета». Ее героини — это угловатый подросток в «Водовороте» и женщина из органов, которая в какой-то момент меняет платья на строгий мужской костюм и демонстрирует окружающим свой характер. При этом на светских мероприятиях Алена поражает всех потрясающим чувством стиля и женственностью.

5. Яна Троянова

Яна Троянова — актриса, телеведущая, сценарист и режиссер. Стала известной благодаря фильмам «Волчок», «Жить» и сериалу «Ольга». В 2014 году Яна выпустила свой первый фильм «Рядом». Он был представлен на кинофестивале «Кинотавр» в конкурсе «Короткий метр». С 2019 года Троянова ведет телешоу «Последний герой».

6. Рина Гришина

Рина Гришина стала известна благодаря роли Алисы Рыбкиной в «Полицейском с Рублевки». Девушка занималась балетом и музыкой, с 13 лет играла в детском театре. А ее первой серьезной работой стало участие в экранизации «Преступления и наказания» для телеканала BBC.

7. Александра Бортич

Александре известность принесло участие в драме «Как меня зовут», фильме «Я худею» и сериале «Полицейский с Рублевки». Помимо кинокарьеры Александра играет на саксофоне, снимается в клипах. Не так давно Бортич снялась в клипе американского музыканта Сержа Танкяна.

8. Мария Машкова

Мария с раннего детства играет на театральной сцене: впервые она начала выступать в 7 лет. В кино Машкова получила роль уже в 11 лет в фильме Владимира Грамматикова «Маленькая принцесса». Всеобщая известность же пришла к девушке после роли Марии Тропинкиной в телесериале «Не родись красивой».

9. Равшана Куркова

Равшана играет в театре и кино, участвует в дубляже зарубежных фильмов. У Курковой за плечами более 50 ролей в различных картинах: «Про любовь», «Нуреев. Белый ворон», «Нереальная любовь», «Детки напрокат», «А у нас во дворе...», «Барвиха», «Влюбленные женщины». В сериале «А у нас во дворе...» актриса исполнила роль жительницы Самарканда с дипломом врача, которой приходится работать дворником в Москве.

10. Лукерья Ильяшенко

Помимо кино и театра Лукерья профессионально занималась балетом и вокалом. Актриса успела сняться в более чем 30 киноработах. Последние проекты, в которых участвовала Ильяшенко, — это сериалы «Аванпост» и Happy End.

11. Елена Третьякова

Елена известна как солистка и бас-гитаристка группы «Ранетки», снявшаяся в одноименном сериале. С 2012 года девушка начала сольную карьеру. Однако сейчас Третьякова занимается вовсе не музыкой: она работает психологом и коучем.