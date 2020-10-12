11 модных трендов недавнего прошлого, которые сегодня даже леди превратят в простушку

Мода меняется очень быстро, и соответствовать ей — целое искусство. Некоторые тренды нам так полюбились, что мы ни в какую не желаем с ними расставаться. Очень часто мы не замечаем, что такие вещи незаметно удешевляют образ. Вчерашняя мода сегодня может запросто сыграть злую шутку и записать нас в поклонники ретро, хотим мы того или нет.

AdMe.ru с любопытством следит за модными изменениями, поэтому подготовил список вещей, которые уже исчезли с подиумов и глянцевых страниц. И выяснил, чем их можно заменить.

1. Узкие очки

Очень узкие солнцезащитные очки быстро стали трендом, полюбились дизайнерам и модным инфлюэнсерам. Прямо скажем, от солнца такие очки защищали так себе. Сегодня они уходят в прошлое, уступая место массивным ретрооправам. Также в фаворе у кутюрье оправы с четко очерченными геометрическими линиями и классические «авиаторы».

2. Куртки-бомберы

За последние несколько лет бомберы всех форм и размеров заполнили гардеробы модников и модниц по всему миру. Ведь они одинаково стильно выглядели как со спортивной обувью, так и с туфлями на каблуке. В сезоне — 2020/2021 им на смену придут более элегантные жакеты и пальто с поясом. Кстати, их тоже можно сочетать с разной обувью.

3. Укороченные джинсы клеш

Укороченная вариация брюк клеш появлялась на подиумах неоднократно. Этой вещи трудно подобрать пару: они выигрышно смотрятся либо с каблуками, либо на очень высоких девушках. Остальным они будут визуально «резать» рост. В качестве альтернативы дизайнеры предлагают сделать выбор в пользу прямых либо широких брюк стандартной длины. Еще одна новинка — зауженные внизу джинсы а-ля бананы.

4. Поясные сумки

Когда поясные сумки, этакое эхо 90-х, появились в коллекциях топовых дизайнеров, мнения модной общественности разделились. Кто-то кривил губы, а другие активно внедряли их в свой гардероб. Такая сумка стала незаменимой для многих: туда можно положить все самое необходимое и освободить руки. К счастью или к сожалению, это модное веяние потеснят сумки на ремне, с массивными текстурами или крупными вставками, например цепями.

5. Неон

Неоновые оттенки не слишком долго удерживали позиции — они уместны лишь в ночных клубах. В повседневности найти им достойную пару очень непросто. В наступающем сезоне дизайнеры предпочитают более сдержанные цвета, которые демонстрируют умеренность во всем. Например, институт цвета Pantone назвал в списке цветов года горчичный, оливковый и кремовый.

6. Пластиковые аксессуары и обувь

Пластиковые сапоги, сандалии, сумки, зонты и другие аксессуары можно оставить в шкафу до лучших времен. Обувь и сумки из такого материала не только непрактичны, но и не добавят тепла осенним днем. Вместо этого обратите внимание на массивные ботинки на шнуровке или сапоги с декоративной цепочкой.

7. Обилие логотипов

Известные бренды обильно украшали одежду и аксессуары своими логотипами. В 2020 году им на смену приходят нейтральные ансамбли, не указывающие прямиком на производителя. Также в тренде спокойные оттенки, в частности бежевый и белый.

8. Украшения в морском стиле

Украшения из ракушек или в форме раковин правили модный бал в 2019 году наряду с расцветом стиля бохо. Сегодня любимая фигурная ракушка на шее будет несколько выбиваться из образа, ведь тон задают другие тенденции. Дизайнеры взяли курс на нейтральные тона и спокойствие, что лучше всего подчеркнет жемчуг.

9. Юбка с леопардовым принтом

Леопардовый принт отчаянно пытаются сместить с модного олимпа не первый сезон. Возможно, он уже стал классикой, но вот юбки подобной расцветки в 2020 году уходят в тень. В фаворе у модниц объемные платья или юбки. «Увеличить» вещь помогают ярусы, воланы и легкие ткани.

10. Разные серьги

Разные серьги в одном образе казались свежим решением не так давно, в 2018 году. Но этот трюк быстро приелся, и на смену приходит классический вариант ношения серег. Они могут быть массивными, но главное — одинаковыми.

11. Платье-худи

В платьях-худи комфортно ходить целый день, ведь они мягкие и удобные. Но сегодня ими трудно удивить, они наскучили и дизайнерам, и окружающим. Присмотритесь к не менее комфортным в носке трикотажным платьям. Осенью 2020 года кутюрье снова обращаются к бунтарской клетке. Если красно-черная расцветка кажется слишком вызывающей, можно выбрать и более нейтральную гамму.