11 феноменов тела, которые можно увидеть раз в жизни

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Красота многогранна: не существует конкретных определений для прекрасного и уродливого. «На вкус и цвет товарищей нет» — старая, но и по сей день справедливая поговорка. Люди с различными отклонениями наконец могут явить миру свою подлинную красоту благодаря соцсетям или возможности делать модельную карьеру. А нам остается только поблагодарить их за преданность своей идее.

AdMe.ru нашел обладателей самых редких особенностей внешности и приглашает вас своими глазами убедиться в многообразии прекрасного.

1. Альбинизм

Эту невероятную 16-летнюю модель запечатлел талантливый фотограф Даниил Головкин. На первый взгляд она кажется фарфоровой куклой, но на самом деле у этой девушки альбинизм — редкое генетическое нарушение, при котором в глазах, волосах и коже человека нет ни капли пигмента. Девушку зовут Настя Кумарова; бесподобная внешность позволила ей стать преуспевающей моделью.

Имя этой необычной модели-альбиноса — Сэр Маджор Пейдж (Sir Maejor Page), и он буквально ворвался в мир киноиндустрии. Несмотря на свою не вполне обычную внешность, он знает, как ее использовать, и его карьера набирает обороты.

2. Cиндром Элерса — Данлоса

Сара Гертс использует профессию модели, чтобы как можно больше людей узнало о таком редком генетическом заболевании, как синдром Элерса — Данлоса. 27-летняя модель на собственном примере демонстрирует, как проявляется это отклонение. Саре потребовалось время, чтобы понять, что ее кожа красива и уникальна, и сейчас она искренне любит каждый ее сантиметр.

3. Эктодермальная дисплазия

Эта прекрасная 26-летняя модель из Германии родилась с редким генетическим заболеванием — эктодермальной дисплазией, нарушающей строение лица. Благодаря своей открытости и любви к фотографии, она послужила вдохновением для тысяч восхищенных людей.

4. Анизокория

Это не какой-то трюк, который некоторые люди умеют проделывать глазами: на самом деле это редкое отклонение под названием анизокория. Для него характерны зрачки разного размера; при этом один из них функционирует как обычно, а второй остается неизменным.

5. Дермографизм

Можно подумать, что это весьма болезненный способ обзавестись 3D-татуировкой, однако такому кожному заболеванию, дермографизму, подвержены лишь 2 % всего населения планеты. Дермографизм, также известный как кожепись, характеризуется проявлением рубцов даже при легком механическом раздражении кожи. Обычно рубцы пропадают минут через 30. Некоторые люди используют свое необычное заболевание, создавая временные произведения искусства и делясь ими с миром.

6. Редкие отметины

Многие люди терпеть не могут свои родимые пятна и стараются вывести их при первой же возможности. Однако очаровательная танцовщица Кассандра сумела разглядеть неподдельную красоту своего родимого пятна под глазом, что самым положительным образом отразилось на ее карьере.

7. Синдром Ваарденбурга

Стеф Саньяти стала настоящей сенсацией на YouTube, заявив о своей редкой генетической мутации — синдроме Ваарденбурга. Для этого заболевания характерны различная степень глухоты, структурные нарушения и изменение пигментации. Люди, страдающие этим синдромом, обладают невероятно яркими голубыми глазами.

8. Синдром кошачьего глаза

У этого красивого мальчика, чьи глаза неотличимы от кошачьих, редкое хромосомное расстройство, которое называют синдромом кошачьего глаза. Люди с подобной особенностью имеют различные дефекты радужной оболочки глаза и ушей. Этот синдром не передается по наследству, однако может возникнуть совершенно случайно, на этапе формирования плода во время беременности.

9. Невероятно длинные ноги

Эта красавица-модель Ия Остергрен, покорившая сердца сотен тысяч людей в соцсетях, обладает самыми длинными в мире ногами. Их длина составляет 108 см, они несоразмерны с остальной частью тела. Несмотря на насмешки, которым Ия подвергалась в детстве, она научилась любить свои необыкновенные ноги и увлеклась бодибилдингом. Сейчас она продолжает развиваться в этой области.

10. Аргироз

Походит на фотошоп, однако именно так проявляется редкое заболевание — аргироз. Пол Карасон страдал от сильного дерматита и стал принимать соединения серебра, чтобы избавиться от болезни. Частички серебра реагируют на свет так же, как и меланин, но вместо эффекта загара они окрашивают кожу в серебристый цвет. К сожалению, серебро не рассасывается в организме, так что подобный процесс изменения цвета кожи необратим.

11. Красота бороды

Дакота Кук, иначе известная в инстаграме как Дакота Бородая Леди, — 24-летняя артистка, живущая в Лос-Анджелесе. Она страдает редким заболеванием под названием гирсутизм, которое вызывает гормональные нарушения и избыточный рост волос на лице. Однако Дакоте это вовсе не мешает относиться к своей внешности с любовью и проводить успешные выступления.