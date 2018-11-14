11 фактов из истории, которые отражают всю эпохальность своего времени

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Почему, чтобы привлечь удачу, некоторые люди стучат по дереву? За что дали самый длинный тюремный срок в 384 912 лет? Что на самом деле означает слово Starbuck? И как связаны между собой туберкулез и модная одежда? Если вы задаете много вопросов, любопытничаете и любите каждый день узнавать что-то новое, то у нас для вас хорошие новости.

AdMe.ru отобрал 12 фактов, которые стали для нас настоящим открытием, поэтому мы делимся ими с вами.

1. Традиция стучать по дереву, чтобы привлечь удачу, пришла из язычества

«Тьфу-тьфу, лишь бы не сглазить». Возможно, так говорила ваша бабушка, стуча костяшками пальцев по деревянному столу. Ученые говорят, что этот обычай пришел к нам из язычества. Кельты верили, что духи живут на деревьях. Поэтому стучали по дереву, чтобы призвать их на защиту или поблагодарить. Этот простой ритуал разошелся по Европе, укоренился у многих народов и сохранился до наших дней.

2. Художник эпохи Возрождения Микеланджело иллюстрировал каждый список покупок

Но делал он это не просто так. Как говорят историки, слуга Микеланджело был безграмотным, поэтому художник заботливо рисовал, что и в каком количестве нужно купить. Из 500-летнего списка мы можем увидеть, что художник делил дневную порцию пищи на три приема, каждый из которых включал вино, рыбу и хлеб.

3. Некоторые черные медведи рождаются кремовыми. Их называют медведями-призраками

Медведь-призрак (кермодский медведь) — это не белый, не альбинос и не гибрид, а разновидность черного медведя. Всего 10 % особей рождаются с шерстью белого или кремового цвета. Это робкие звери, увидев человека, они спасаются бегством. Они обитают в лесах Канады, где живут коренные индейцы, которые защищают этих медведей от браконьеров столетиями.

4. Самый длинный тюремный срок в 384 912 лет получил почтальон

В 1972 году почтальон Габриэль Марч Грандос из Испании был приговорен к 384 912 годам тюрьмы, а заодно внесен в книгу рекордов Гиннесса. Во время работы на почте Грандос уничтожил 42 768 писем, просто потому что не хотел их доставлять. За порчу любого документа законы Испании предусматривают наказание в 9 лет тюрьмы. Столько Грандос и получил за каждое уничтоженное письмо.

5. В 1700-х годах Швеция основала лосиную кавалерию

Лоси намного больше лошадей. Они нагоняют страх и наносят удар рогами прямо в сердце вражеской пехоты. Появление лося на поле боя обратило бы войско врага в бегство. Но, увы, грандиозный замысел сошел на нет по нескольким причинам. Лоси очень умны. Когда лоси видели, что один из их сородичей пал в бою, остальные тут же отказывались идти вперед.

Когда лоси видели, что один из их сородичей пал в бою, остальные тут же отказывались идти вперед. У лосей специальная диета: веточки, мох, водные растения, ягоды. Лось не может питаться сеном, поэтому их сложно прокормить.

веточки, мох, водные растения, ягоды. Лось не может питаться сеном, поэтому их сложно прокормить. И главное: лоси — самые опасные звери в северных землях. Они атаковали все подряд. Не только врагов, но и своих солдат.

6. Леонардо да Винчи был вегетарианцем и боролся за свободу животных

Джорджо Вазари, художник, писатель и современник да Винчи, рассказывал, что Леонардо настолько любил животных, что покупал птиц в клетках и животных, которых продавали в качестве еды, чтобы затем просто отпустить. Сам Леонардо в своем дневнике писал: «Если человек стремится к свободе, почему он птиц и зверей держит в клетках? Человек воистину царь зверей. Но мы живем, умерщвляя других. Мы ходячие кладбища! Еще в раннем возрасте я отказался от мяса».

7. Starbuck — это легендарный канадский бык с самым дорогим семенем

Старбак (Starbuck) — известный канадский бык, чей геном был настолько желанным, что его семя за всю жизнь было продано на общую сумму $ 25 млн. Бык имел хорошую наследственность и был невероятно плодовит. По подсчетам, у него родилось более 200 тыс. дочерей и 209 сыновей.

8. У статуи Свободы на ногах есть разорванная цепь и кандалы, которые нельзя увидеть

Если бы вы приподняли медный подол статуи, то увидели бы на ее ноге разорванные цепи и кандалы. Эти вещи олицетворяют свободу, конец рабства и угнетения. Цепь заметна только вблизи, а кандалы вовсе скрыты, их можно увидеть разве что изнутри.

9. В римском войске старший по палатке назывался деканом

Во время походов римляне жили в палатках, в каждой из которых располагалась группа из 10 человек. Такая палатка называлась контуберний (contubernium), а во главе каждого контуберния ставился главный, которого называли декан (с латинского — «старший над десятком человек»).

10. Эпидемия туберкулеза сформировала стандарты красоты и моды

В 1800-х годах в Европе возникла эпидемия туберкулеза. У больного была бледная кожа, тонкое тело, красные губы и розовые щеки. Эти симптомы стали также признаками идеала женской красоты. Поэтому косметика и одежда стали имитировать признаки заболевания. Впоследствии было практически невозможно отличить действительно больную барышню от модницы.

11. Картина «Крик» Эдварда Мунка связана с событием 1883 года