11 деталей образа принцессы Дианы, которыми и сейчас вдохновляются мировые стилисты

Принцессу Диану до сих пор помнят и любят благодаря ее свободолюбивому характеру и тому, как она сумела проявить его в чопорной королевской семье. Ее нестандартная личность проявлялась и в стиле, за которым открыв рот следили модницы того времени. А многие интересные детали берут на вооружение и современные стилисты. Тем более что именно детали часто придавали образам Дианы особенный шарм.

Мы в AdMe.ru обожаем эту принцессу и подробно рассмотрели, как, стараясь следовать протоколу, она все же умела блестяще себя подать.

1. Асимметрия

В своих элегантных длинных нарядах Диана редко подчеркивала декольте. А вот асимметрия, открывавшая одно плечо, встречалась в ее туалетах довольно часто. К примеру, как в одном из культовых нарядов — платье из синего шелка, которое сшил для принцессы в 1996 году сам Версаче.

2. Акцент на верх и рукава-фонарики

Пышный рукав, который пока не сдает позиций в 2020-м, чуть ли не первой продемонстрировала принцесса Диана еще в 80-х годах и в разных вариациях. Считается, что у принцессы был несколько мужской тип фигуры, то есть широкие плечи. Однако носить такие рукава она не стеснялась и подавала их очень стильно: разная пышность, крой, многослойность и подкладки.

3. Красный лак

Казалось бы, эта деталь безобидна, но только не в случае особ королевских кровей, в протоколе для которых до сих пор указаны только телесные оттенки маникюра. Красный лак Дианы демонстрировал ее смелость и, возможно, отражал одну из жизненных позиций, о которой она говорила в интервью: «Я не руководствуюсь правилами, думаю сердцем, и это привело меня к некоторым неприятностям». Считается, что принцесса стала выбирать красный лак именно тогда, когда начал рушиться ее брак с Чарльзом и она ощущала осуждение со стороны королевской семьи. Это были небольшие сигналы о том, что она противостоит системе.

4. Нестандартные украшения

Украшения Дианы всегда подчеркивали ее индивидуальность. И неважно, были ли это относительно простые повседневные аксессуары или драгоценности для важных мероприятий. Например, лаконичное ожерелье с буквой D (первая буква имени принцессы). Его подарили Диане друзья на ее 16-летие. Диана очень дорожила им и надевала время от времени уже во время замужества.

Одно из любимых жемчужных колье Дианы с крупным сапфиром сочеталось с ее сережками-каплями и обручальным кольцом. Но в нем есть один секрет: центральное украшение — это сапфировая брошь, подаренная ей королевой Елизаветой. Диана стильно обыграла украшение таким образом.

Принцесса предпочитала короткие колье, подчеркивающие изящный изгиб шеи, и почти всегда сочетала их с серьгами.

Очень значимое для Дианы кольцо — обручальный перстень с синим сапфиром — она комбинировала с разными нарядами и носила в классическом формате — на безымянном пальце.

А вот другие кольца, которые она подбирала к образам, принцесса часто надевала на мизинец, и это привлекало к ним дополнительное внимание.

5. Смешение классики и спорта

Диана умела выглядеть уместно и мило даже в, казалось бы, непривычных для нее спортивных нарядах, которые она иногда сочетала с повседневной одеждой. Принцесса добавляла в образ толику юмора, например как в случае с футболкой с воздушным шариком на груди и пиджаком oversize. Немного хулиганский образ дополняется кепкой. А вот велосипедные шорты, в которых ее видели не раз, она чаще всего дополняла толстовкой.

6. Мужской стиль

Галстук-бабочка, грубые водолазки, пиджаки мужского кроя, мужские костюмы... Добавить в образ немного маскулинного стиля и тем самым еще больше подчеркнуть женственность — такое решение Диана и ее стилист принимали довольно часто. Особенно нестандартным решением для королевской особы был галстук-бабочка, который принцесса использовала с разными нарядами.

7. Нежные оттенки

Диана любила яркие цвета и не боялась их, но пастельным тонам и деликатным тканям — кружеву, шифону, шелку — тоже было место в ее гардеробе. Она использовала их и в повседневной жизни, и во время выходов в свет.

8. Total look

Даже если подача монохромного наряда кажется простым на первый взгляд решением, на самом деле оно требует немалого чувства стиля. И у Дианы было это чувство. Ее наряды разные по стилистике, она не боялась использовать смелые оттенки и сочетания аксессуаров.

9. Игра на контрастах

И еще одно яркое решение Дианы — контрасты. Смелые сочетания цветов очень шли ей. В королевской семье никогда не боялись сочных оттенков — достаточно взглянуть на образы Елизаветы II. Но Диана еще и разнообразила этот подход. Ведь контраст всегда привлекает больше внимания, чем просто яркий цвет.

10. Очки как предмет стиля

Такой аксессуар, как очки с простыми стеклами, Диана использовала не слишком часто. Но если и надевала, то это были необычные трендовые оправы, часто по форме похожие на те, которые использовали для солнцезащитных очков. А вот солнцезащитные очки она любила больше и носила их на различных мероприятиях, формальных и неформальных. К тому же она могла сочетать очки спортивных форм с классическими нарядами, любила крупные оправы.

11. Красный цвет

У принцессы было очень много нарядов насыщенного красного цвета, и это не только платья, но и пиджаки, свитера, пальто и целая коллекция красных юбок. В своих образах она сочетала красный с близкими и контрастными цветами.