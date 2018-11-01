11 человек, у которых есть маленькое хобби — нарушать все мыслимые правила

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Мы твердо знаем, как можно и как нельзя себя вести, и в большинстве случаев это оправданно, ведь мы живем среди других людей, и их интересы нужно учитывать, если хочешь, чтобы они учитывали твои. Но иногда рамки и ограничения только мешают нам, заставляя бояться резких перемен и решительных поступков. Из этой статьи вы узнаете про запуск батона в «космос», однорукую скрипачку и мальчика, который подарил ожерелье из макарон Меган Маркл, — возможно, они заставят вас забыть фразу «это невозможно» и сделать наконец то, чего вам так давно хотелось.

AdMe.ru рассказывает о людях, которые считают, что правила для того и созданы, чтобы их нарушать.

1. Невесты на свадьбе подожгли свои свадебные платья ради красивых кадров

Американки Бриттани Бернс и Эйприл Чои из Айовы устроили экстремальную фотосессию на своей свадьбе: они подожгли собственные свадебные платья, чтобы получить по-настоящему «горячие» кадры. Трюк был тщательно продуман: как только снимки были сделаны (на это ушло около 10 секунд), девушки сбросили шлейфы и вместе с помощниками потушили огонь. На всякий случай на церемонии дежурили врач и пиротехник с огнетушителем, а землю предварительно щедро полили водой.

2. Блогер запустил батон в «космос», чтобы узнать, изменится ли его вкус

Популяризатор науки и видеоблогер Том Скотт отправил в стратосферу половинку чесночного багета, чтобы понять, повлияет ли на его вкус изменение температуры и давления. Хлебушек в контейнере прикрепили к воздушному шару, который долетел до высоты 35,8 км. После приземления экспериментаторы сравнили вкус «земной» и «космической» половинок багета: вторая оказалась холодной и не особенно вкусной по сравнению с первой.

3. Известный журналист отправил на телевидение и радио своих двойников. Подмены никто не заметил

Журналист издания Vice Уба Батлер известен своими мистификациями: он придумал несуществующий ресторан, который стал одним из лучшим заведений Лондона на сайте TripAdvisor, а также сумел познакомиться со знаменитыми моделями, дизайнерами и редактором британского Vogue, представившись модельером Джорджио Певиани (имя он позаимствовал с этикетки джинсов, купленных на рынке). Известные издания начали приглашать Батлера на интервью, но ему быстро надоело отвечать на одни и те же вопросы. Тогда он подобрал себе двойников, которые стали отвечать на них вместо него. Завершением эксперимента стала церемония DRUM Online Media Awards, где награду в номинации «Создатель контента года» за Батлера получил некий норвежец по имени Йоахим.

4. У девушки нет руки, но это не помешало ей стать известной скрипачкой

У японки Манами Ито нет руки, но это не мешает ей достигать впечатляющих успехов в любом деле, за которое она берется: помимо того что она виртуозно играет на срипке, Манами профессионально занимается плаванием (и выступает на Паралимпийских играх), работает медсестрой и воспитывает маленькую дочку.

5. Француз забирается на высокие здания без страховки. За это его прозвали Человеком-пауком

56-летний Ален Робер покорил больше 80 самых высоких зданий мира, в их числе «Бурдж-Халифа» в Дубае, башня «Федерация» в Москве, Эмпайр-стейт-билдинг и Эйфелева башня. Так как обычно он совершает свои восхождения без соответствующего разрешения, его уже несколько десятков раз арестовывали, но это не останавливает знаменитого экстремала. Например, недавно он забрался на лондонский небоскреб Heron Tower высотой 230 м. Ален признался, что падал 7 раз, причем однажды падение было таким серьезным, что он провел в коме 6 дней. Но уже через год Ален был готов к новым приключениям.

6. Девушка совершенно не умеет рисовать, но люди обожают ее работы и даже делают татуировки с ними

Элоиза из Бразилии находит странные фотографии котов и превращает их в рисунки, которые публикует в своем твиттер-аккаунте под названием «Плохо нарисованные коты». Несмотря на неумение рисовать, у девушки почти 200 тысяч подписчиков, а ее работы набирают тысячи лайков и ретвитов. Стиль художницы получил окончательное признание, когда пользователи начали присылать ей фотографии своих татуировок, сделанных по ее рисункам.

7. Мальчик подарил Меган Маркл ожерелье из макарон, и теперь продает такие же по $ 20 — ради благой цели

«Я сделал для вас ожерелье».

6-летний австралиец Гэвин Хазелвуд так мечтал встретиться с Меган Маркл и принцем Гарри, что уговорил маму отвести его к месту их официального визита в Мельбурне. К встрече он основательно подготовился: сделал украшение из ленты и нескольких макарон, выкрашенных золотой краской, а также написал плакат со словами «Я сделал для вас ожерелье». Мечта Гэвина исполнилась: Меган не только приняла подарок, но тут же надела его и носила, не снимая, несколько часов. После этого мальчик с помощью родителей создал собственный сайт, но котором теперь можно купить аналогичное украшение за 20 австралийских долларов. Гэвину сразу же начали поступать заказы со всего мира, и за двое суток он сумел заработать $ 1 000. Деньги мальчик планирует потратить на благотворительность: у его мамы несколько лет назад случился выкидыш, и он хочет отдать заработанное организациям, изучающим беременность и выкидыши, чтобы таких случаев было как можно меньше.

8. Пара уволилась с работы и уже 6 лет путешествует в доме на колесах вместе с собаками

Эмили Кинг и Кори Смит купили фургончик на колесах, бросили работу в офисе и теперь колесят по Америке, ведя вольную жизнь, в которой есть место всем их увлечениям вроде серфинга и езды на горных велосипедах. Кори подрабатывает спортивным инструктором, а Эмили — веб-разработчик, а также они зарабатывают на рекламе в своем инстаграме. Кори и Эмили отлично приспособились к кочевой жизни: они сами ремонтируют свой фургончик и готовят на двухконфорочной плитке. Эта пара породила отдельный образ жизни под названием #vanlife («жизнь в фургоне»), и теперь десятки людей пишут им с вопросами о том, как начать жить так же.

9. В жизни Киттен Кей Сера есть только один цвет — розовый

54-летняя обитательница Голливуда и «королева розового» Киттен Кей Сера верна любимому цвету уже 37 лет. Она живет в квартире с розовым интерьером, у нее розовая спальня, розовая одежда, розовые волосы и даже розовая собака — Мисс Киссес. «Некоторые считают меня странной, но я думаю, что я прекрасный розовый фламинго в мире пингвинов, я эффектная и незабываемая». Китти весьма успешна в своем «розовом» амплуа: ее часто приглашают сняться в рекламе, ТВ-шоу или клипах известных артистов. Китти ведет свой инстаграм и YouTube-канал.

10. Парень всерьез увлекается балетом, и лишний вес ему не помеха

Американец Эрик Кавано из Питсбурга — работник пиццерии, но 6 лет назад он всерьез увлекся балетом. После того как издание New York Post опубликовала в своем фейсбук-аккаунте видео с его танцем, Эрик прославился в интернете: его пластика и гибкость настолько впечатлили пользователей, что пост набрал тысячи лайков и репостов. С тех пор Эрик вдохновляет людей со всего мира на то, чтобы отбросить в сторону все стеснения и наконец заняться тем, что они по-настоящему любят.

11. Парень работает волшебником и дарит людям немного счастья и хорошего настроения

32-летний американец Дэвин Персон когда-то был темноволосым. Но экспериментальное лекарство от тяжелой болезни заставило его волосы изменить цвет, и он счел это волшебным знаком. Теперь он по собственной инициативе пару раз в неделю ездит в нью-йоркском метро и беседует с людьми, раздавая им оптимистичные советы и пожелания и обещая исполнить их мечты. На его визитке написано: «Никто не встречает волшебника просто так». Взамен Дэвин просит своих собеседников сделать что-нибудь хорошее и утверждает, что после этого их желания исполнятся. Говорят, это работает.